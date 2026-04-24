Návštěvníky čeká den plný špičkové gastronomie. Na své si přijdou milovníci mořských plodů, exotické indonéské kuchyně, středomořských delikates i poctivých domácích burgerů a uzenin.
Gurmánský zážitek doplní bohatý výběr moravských i zahraničních vín, osvěžující prosecco či produkce řemeslných pivovarů. Sladkou tečku pak obstarají čerstvé lívanečky, křupavé churros nebo rolovaná zmrzlina.
Pro nejmenší zájemce bude na místě připravena zábava formou tvořivých dílniček. Dospělí zaplatí za vstup 100 Kč, mládež od 12 do 18 let 50 Kč a děti do 12 let mají vstup zcela zdarma. Akce je přístupná i vychovaným pejskům na vodítku, návštěvníkům tak stačí pouze přibalit piknikovou deku.