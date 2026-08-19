Černá pasažérka vyváděla na ulici. Sahala po pistoli a hrozila, že se pořeže

Autor: lan
  14:12
Sledovat Metro na Googlu

Mladá žena cestovala v MHD bez jízdenky, pak se dala na útěk. Zasahovat musela hlídka městské policie. | foto: Městská policie Pardubice

Běžná kontrola jízdenek v pardubické MHD se v pátek odpoledne proměnila v divočinu, kterou spustila přistižená černá pasažérka. Nejprve se dala na útěk, pak se sápala po služební zbrani strážníka a také se chtěla pořezat žiletkou. Ona i její partner skončili v nemocnici.

Všechno začalo jako běžná kontrola v autobuse městské hromadné dopravy, když revizor přistihl dvacetiletou ženu bez jízdenky. Ta se však pod vlivem návykových látek rozhodla vyřešit situaci po svém, nespolupracovala a na hlavním nádraží se dala na útěk. Daleko ale nedoběhla, protože na místě už byla hlídka městské policie, které se podařilo ženu zastavit.

„V celé věci šlo pouze o zjištění totožnosti cestující, která ale místo součinnosti začala předvádět divadlo,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Černý pasažér napadl revizorku. Když si chtěla zavolat pomoc, zničil jí telefon

Žena se nejprve před hlídkou pokusila sesunout na zem v předstíraném záchvatu, nejspíš aby celou věc uhrála na zdravotní komplikace. Když jí pokus nevyšel, vytáhla žiletku a pokusila se pořezat.

„Tomu strážníci zabránili s využitím donucovacích prostředků. Zároveň ale museli použít donucovací prostředky také na jejího sedmadvacetiletého přítele, který nedbal výzev a do situace se snažil vložit,“ řekl Sejkora.

Ve vyhrocené situaci se žena začala sápat po služební zbrani jednoho ze strážníků. Ani to jí však nevyšlo, a kvůli agresivitě tak dostala na ruce pouta.

Podle strážníků její stav vykazoval známky psychického rozrušení i možného užití návykových látek, proto raději přivolali záchrannou službu. Jejího partnera se jim mezitím podařilo udržet opodál.

Po několika minutách se ale vrátil a za každou cenu chtěl jet se svou milou. Nakonec si proto sám způsobil žiletkou řezné poranění na ruce. Záchranáři tak místo jednoho pacienta převáželi v doprovodu městské policie rovnou dva.

Černého pasažéra vyloučili z vlaku, s sebou při tom vzal cizí věci za 50 tisíc

Ani v nemocnici se ale situace neuklidnila, naopak se mužovo agresivní chování vůči strážníkům stupňovalo.

„Ve chvíli, kdy měla být jeho milá odvedena na jiné oddělení, se pokusil všemu zabránit a opakovaně se pokoušel odstrčit strážníka z cesty a napadal jej. Opět tedy došlo na hmaty a chvaty sebeobrany. Po odvedení pacientky na uzavřené oddělení byl muž s řeznou ránou zklidněn a následně také ošetřen,“ dodal Sejkora s tím, že se celá událost nakonec táhla více než dvě hodiny.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

ilustrační snímek

Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita. V žižkovském paneláku se už přes třicet let peče tažený štrúdl, Kolacherie vrací do módy české...

Liberecká zoo odchovala kriticky ohrožené žabky. Vyžádalo si to specifické podmínky

Liberecké zoo se podařilo poprvé odchovat sedm jedinců kriticky ohrožené žabky...

Mění svou barvu podle denní doby a aktivity, aby za každou cenu zůstala maskovaná. Vývojové fáze kriticky ohrožené listovnice přízračné zachytila Zoo Liberec, které se tropickou žabku podařilo poprvé...

19. srpna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Opravená krnovská sokolovna se po tříleté rekonstrukci vrací sportovcům

ilustrační snímek

Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku se po tříleté přestavbě vrátí sportovcům. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí...

19. srpna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Rána jako z děla. V otrokovickém areálu odletělo víko průmyslové nádrže

Z průmyslové nádrže v areálu v Otrokovicích se odtrhlo víko. Na místě byli...

Krajští hasiči dnes vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli neobvyklé události v Otrokovicích na Zlínsku. Krátce před osmou hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých...

19. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  14:59

Opilá cizinka jela s tahačem po D1, nadýchala téměř 2,5 promile

Za volantem tohoto obřího tahače seděla v dopolední špičce opilá cizinka....

Téměř 2,5 promile alkoholu v dechu naměřili dálniční policisté šestačtyřicetileté cizince, která v úterý dopoledne řídila tahač po dálnici D1. Hlídka ji zastavila na odpočívce na 111. kilometru ve...

19. srpna 2026  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do komunálních voleb v Olomouci bylo zaregistrováno všech 12 podaných kandidátek

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 12 podaných kandidátek, žádnou neodmítl. ČTK dnes informaci získala na úřední...

19. srpna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Lékaři v Pardubicích zprůchodňují i dlouhodobě neprůchodné srdeční tepny

LĂ©kaĹ™i v PardubicĂ­ch zprĹŻchodĹujĂ­ i dlouhodobÄ› neprĹŻchodnĂ© srdeÄŤnĂ­ tepny

Akutních infarktů, které lékaři řeší katetrizačními zákroky, postupně ubývá, naopak přibývá starších pacientů se složitějším a dlouhodobým postižením srdečních...

19. srpna 2026

Módní veletrhy Styl a Kabo se od pátku na tři dny zaměří na české firmy

ilustrační snímek

Veletrhy módy a obuvi Styl a Kabo, které začnou v pátek na brněnském výstavišti, se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení i textilií. Ze...

19. srpna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

Chráněný historický most přes Labe v Kuněticích by mohl stát i jinde

ilustrační snímek

Silničáři Pardubického kraje se zatím nerozhodli, jak naloží s památkově chráněným mostem přes Labe v Kuněticích. Není v dobrém stavu a vyžaduje opravy, bude...

19. srpna 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem dostala žena u soudu pokutu

ilustrační snímek

Za prodej produktů s nebezpečným kanabinoidem, který po požití může způsobit až smrtelnou intoxikaci, dostala žena u karlovarského soudu pokutu 27.000 korun....

19. srpna 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Poslední rozhovor s Věrou Čáslavskou: O sportu, víře i boji s nemocí

Gymnastka Věra Čáslavská na kladině.

V neděli 30. srpna 2026 si připomeneme 10. výročí odchodu jedné z největších osobností našich novodobých dějin, výjimečné a statečné ženy, legendy československého i světového sportu, paní Věry...

19. srpna 2026  14:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinec neuspěl s žádostí o ochranu, obava z války podle soudu v Plzni nestačí

ilustrační snímek

Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které mu nepřiznalo mezinárodní ochranu v ČR. Cizinec,...

19. srpna 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

TV Tipsport odvysílá rozhodující boje Jablonce a Hradce o Konferenční ligu

19. srpna 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.