Od neděle zdraží jízdné a cesta z Pardubic do Hradce zabere 14 minut

Konec roku bývá tradičně spojen s novými jízdními řády a dalšími novinkami. Letošní změny v Pardubickém kraji až na citelnější zdražení krajských jízdenek nebudou tak přelomové jako v jiných letech. Největší novinky v podobě moderních vlaků a nové mobilní aplikace Iredo, která umožňuje nákup jízdenek online za stejné ceny jako při dosavadním používání čipové karty, byly zavedeny ještě před změnou grafikonu.
Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029.

Bateriové vlaky mají začít jezdit ve Zlínském kraji od prosince 2029. | foto: Pardubický kraj

Jízdenku si lze rychle a bez čekání ve frontě koupit přímo z telefonu od 1. prosince. Intuitivní aplikace, která procházela více než měsíčním testováním, se na rozdíl od původní verze povedla a cestující si ji pochvalují. Radost z nové aplikace však pokazí skokové zdražení, které na 14. prosince oznámil Pardubický kraj. V průměru půjdou ceny nahoru o 19 procent, z toho u jednotlivých jízdenek přibližně o 21 procent. Naposledy tarif Iredo zdražoval před dvěma lety.

Změny v dopravě od 14. prosince

  • průměrné navýšení cen v rámci tarifu Iredo o 19 %, z toho u jednotlivých jízdenek přibližně o 21 %, u vícedenních jízdenek s platností 30 a více dní přibližně o 14 %
  • nový přímý spěšný vlak mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zvládne trasu bez zastavení v Rosicích za 14 minut
  • nízkopodlažní soupravy RegioPanter na Os a Sp mezi Kolínem a Českou Třebovou

„Úpravy tarifů i přepravních podmínek vychází z potřeby reagovat na dlouhodobý vývoj cenové hladiny spolupracujících dopravců, zároveň je nutné udržet atraktivitu systému Iredo pro pravidelné cestující. Důraz jsme kladli na to, aby se posilovala výhodnost využití čipových karet a nové mobilní aplikace jako moderního kanálu plateb a aby rodiny mohly i nadále cestovat za příznivé ceny,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr.

Například jízdné z Chrudimi do Hradce Králové stoupne o 12 korun. Kdo si jízdenku koupí pomocí volně dostupné mobilní aplikace nebo třeba již dříve pořízené čipové karty, zaplatí 60 korun, kdo bude platit hotově nebo bankovní kartou, bude ho to stát o 10 korun víc. S narůstající vzdáleností cenový rozdíl poroste. Do soboty cesta z Králík do Pardubic vyjde s pomocí aplikace na 112 korun, od neděle už na 140. Zhruba o 14 procent půjdou nahoru vícedenní jízdenky s platností 30 a více dní.

I přes zdražení zůstane krajský tarif výhodnější než obyčejné jízdné Českých drah (ČD), které od neděle stoupne o zhruba tři procenta. V porovnání se zákaznickým jízdným národního dopravce Iredo už zdaleka tak výhodné nebude.

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

Cestující by na druhou stranu mohly obměkčit nové soupravy, které ČD z Ústeckého kraje přesunuly na východ Čech. Nízkopodlažní jednotky RegioPanter jsou nasazovány na osobní vlaky mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou, popř. Svitavami.

Jeden z těchto spěšných vlaků se jako nový spoj Sp 1491 v pracovní dny vydá z Pardubic až do Brna. Z Pardubic jako pokračování osobního vlaku z Kolína vyjede ve 4. 57 do České Třebové, odkud bude v 5. 47 dále pokračovat jako rychlík R 861 do Brna. „Zlepší se tak ranní spojení ve směru na jižní Moravu i pro západní část Pardubického kraje,“ uvedl mluvčí ČD Petr Pošta.

Ještě většího zatraktivnění se dočká vlaková zastávka Pardubice centrum. Od nového grafikonu zde budou začínat a končit všechny spoje jedoucí směrem na Havlíčkův Brod. Hojně si na tuto možnost navykli cestující mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Z Hradce rychleji

Každý pátek budou mít možnost využít také nového posilového spěšného vlaku, který cestu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi zdolá bez zastavení v Rosicích za rekordních čas.

„Tento vlak tak poprvé překoná vzdálenost mezi oběma hlavními nádražími v krajských městech za pouhých 14 minut. Prodlouží se totiž úsek, na kterém mohou jet vlaky rychlostí až 160 km/h. Dosud tak rychle mohou jezdit pouze mezi Opatovicemi nad Labem a Stéblovou, nově to bude možné až před Pardubice-Rosice nad Labem,“ poznamenal mluvčí ČD. O minutu kratší bude i cesta ostatních spěšných vlaků, ty však pokaždé zastaví v Rosicích.

O něco větší vytíženost regionálních spojů a rychlíků může nastat na trase mezi Pardubicemi a Českou Třebovou, kde si řada lidí o pár minut krátila cestu nástupem do některého z EC či IC vlaků na trase Praha–Ostrava. Od neděle budou tyto vlaky povinně místenkové. Na regionální trati mezi Chocní a Vysokým Mýtem budou vlaky v ranní špičce jezdit asi každou půlhodinu.

Z celostátního pohledu bude hlavní novinkou pro cestující na východě Čech zavedení nových přímých spojů Railjet z Pardubic a České Třebové do Klagenfurtu a Villachu, atraktivního prázdninového regionu pro zimní i letní rekreaci. Přímé vlaky pojedou oběma směry třikrát denně a díky novému Koralmskému tunelu v Rakousku nabídnou do Korutan o hodinu a čtvrt rychlejší spojení.

„Rychleji oproti dnešku pojedou také přímé vlaky z Pardubic do Berlína, se kterými bude cesta kratší o hodinu a u spojů ComfortJet přesáhne jen něco pět hodin jízdy. Od května 2026 pojedou také do Hamburku a Kielu,“ uvedl za České dráhy Petr Šťáhlavský. Ve vlacích Baltic Expres budou nově zavedeny restaurační vozy.

17. července 2025

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

