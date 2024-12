Změny v jízdním řádu: Cestu k Baltu zkrátí nový expres, ETCS si vynutí přestupy

Dříve spíše ospalá regionální trať mezi Ústím nad Orlicí a Lichkovem, kterou se stát rozhodl před více než 15 lety za půldruhou miliardu korun zmodernizovat, elektrizovat a loni vybavit evropským zabezpečovacím systémem ETCS, se od příští neděle stane významnou trasou mezinárodních dálkových vlaků do Polska.

Vybrané změny jízdních řádů od 15. prosince 010 Kolín – Česká Třebová Nové vlaky Sp 1492 (Česká Třebová 6.25 – Kolín 8.17) a Sp 1493 (Kolín 6.04 – Choceň 7.22). Skončí spěšný vlak Orlice Leo Expressu. Zavedení přímého odpoledního vlaku Kolín – Pardubice – Česká Třebová – Svitavy a zpět. 017 Česká Třebová – Dzbel Do června 2025 budou vybrané vlaky jezdit pouze v úseku Moravská Třebová – Třebovice v Čechách. V Třebovici bude u dvou třetin vlaků nutné přestoupit. Nové vlaky o víkendech. 021 Hradec Králové – Letohrad Z a do Letohradu budou prodlouženy sezonní vlaky Sp 2011 026 Choceň – Náchod Vlaky Sp 1882 (Choceň 10.39 – Náchod 11.39) a Sp 1889 (Náchod 10.21 – Choceň 11.21) pojedou nově i v pracovní dny. 238 Pardubice – Havlíčkův Brod Po dohodě s krajem Vysočina budou zavedeny o víkendech a svátcích tři nové páry vlaků v úseku Hlinsko – Havlíčkův Brod. Nový školní vlak ze zastávky Pardubice centrum do Chrudimi v 7.19 hodin. 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče Přímý ranní vlak ze Skutče (4.24) do Hlinska a Havlíčkova Brodu (5.50).

Po pětiletém období, kdy si cestující na základě objednávky kraje zvykli na černo-zlaté vlaky soukromého dopravce Leo Express, začnou s cestujícími jezdit po trati opět i vlaky národního dopravce.

V posledních týdnech na trať zajíždí nejmodernější vícesystémová lokomotiva Českých drah Siemens Vectron, která bude stát v čele ministerstvem dopravy objednaného mezinárodního Baltic expressu Ex32.

Podle MF DNES se čeští strojvedoucí na více než padesátikilometrovém úseku jednokolejné železniční trati mezi Ústím nad Orlicí a Lichkovem už delší dobu zacvičují, aby se s podhorskou tratí dostatečně seznámili. Je to totiž už více než 15 let, co České dráhy na základě nezájmu polské strany stoply přímé rychlíky Orlice z Prahy do Vratislavi.

„Tato nabídka podstatně zjednoduší a zrychlí cestování mezi Českem a Polskem. Dosud totiž všechny dálkové vlaky do Polska jezdily přes Bohumín, což pro západní část naší republiky představovalo značnou zajížďku. Například cesta z Prahy do Gdaňska se tak zkrátí zhruba o tři hodiny,“ sdělil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Na Králicku ranní vlaky vyjedou dříve

Zatímco čtyři páry dálkových vlaků cestu lidem z Čech do Polska výrazně zkrátí, lidé na Králicku si budou muset při cestách na Pardubicko a Prahu o něco přivstat. Přímý rychlík Leo Expressu z Lichkova do Prahy totiž se změnou jízdního řádu nahradí Baltic express.

„Pardubický kraj se rozhodl už tento spoj neobjednávat, neboť díky nové lince Ex32 se zvyšuje frekvence přímých spojů do Prahy,“ uvedl pro server zdopravy.cz mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

Ranní spoj mezinárodního vlaku, který kromě Pardubic zastaví v Ústí nad Orlicí, Letohradu, v Jablonném nad Orlicí a Lichkově, místo v šest ráno pojede z Lichkova až v sedm. Například lidé z Králík, kteří na přípoj do Lichkova doteď odjížděli v 5.48 hodin, budou muset odjíždět v 5.23 hodin. Naopak komu stačí být v Pardubicích až na osmou ráno, může využít nového ranního spojení s odjezdem z Králík v 6.18 hodin a navazujícím přípojem v Ústí nad Orlicí.

Část cestujících na Orlickoústecku by na změnách měla vydělat. V úseku Králíky – Moravský Karlov a zpět pojedou dva páry vlaků navíc. Obnoven bude pravidelný denní provoz v úseku Dolní Lipka – Hanušovice, celoročně budou nasazeny tři páry osobních vlaků.

O víkendech a svátcích budou také zavedeny tři nové páry vlaků v úseku Hlinsko – Havlíčkův Brod. Na trati mezi Českou Třebovou a Letovicemi se objeví nový odpolední pár osobních vlaků.

Motoráky bez ETCS se na koridor nepodívají

Nasazení evropského zabezpečovače není bezbolestné. České dráhy totiž nemají dostatek motorových vozů vybavených příslušným zařízením, a tak na trati 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel bude do června 2025 zaveden upravený jízdní řád. V praxi to znamená, že asi dvě třetiny vlaků bude jezdit pouze v úseku Moravská Třebová – Třebovice v Čechách a zpět. V Třebovici budou lidé muset přestoupit z vlaků jedoucích z České Třebové do Lanškrouna a opačně.

V průběhu roku by komplikaci na trati mělo vyřešit až nasazení modernizovaných motorových vozů RegioSpider, se kterými je počítáno mezi Českou Třebovou a Dzbelem od 2. pololetí 2025.

„Motorové vozy procházely v letošním roce modernizací, přibyly například zásuvky 230V, USB zásuvky, internetové připojení pomocí Wi-Fi, nový informační systém a klimatizace. Aktuálně je do motorových vozů instalován nový zabezpečovací systém ETCS,“ uvedl Ladislav Valtr, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti.

Instalace mobilní části ETCS bude probíhat i u elektrických jednotek 640.1 RegioPanter, které ke konci roku 2025 začnou pravidelně jezdit i na trati Česká Třebová – Pardubice – Kolín.

Průvodčí někde nahradí automaty

Na některých tratích bude zaveden samoobslužný způsob odbavení prostřednictvím automatů ve vozidlech. Týkat se to bude tratí z Přelouče do Heřmanova Městce, z Chrudimi přes Moravany do Holic, z České Třebové do Lanškrouna, Zábřehu na Moravě a Letovic a z Chocně do Litomyšle.

IREDO nezdraží Ke změně krajského tarifu IREDO v autobusech a vlacích na východě Čech od 15. prosince nedojde. Změny se týkají pouze rozšíření slev jízdného u časových jízdenek pro osoby starších 65 let a osob se třetím stupněm invalidity.

Ve vlacích tak nebudou průvodčí a cestující se budou muset odbavit sami. Kdo nebude mít předem zakoupenou jízdenku, bude si ji muset zakoupit v prodejním automatu přímo ve vlaku. Na výběr bude IREDO tarif, jízdné Českých drah či celostátní tarif. Platit půjde hotově i kartou.

„Pokud cestující pojede na předem zakoupenou papírovou nebo elektronickou jízdenku IREDO, bude povinen ji tzv. načíst, tj. přiložit ke čtecímu zařízení na snímání QR kódů či čtečky karty na automatu či validátoru,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

V nejvíc exponovaných spojích průvodčí zůstane, bude mít však spíš jen poradní funkci pro cestující, kteří se budou učit jízdenky v automatu nakupovat a validovat.