Jeho traverza zaujala na Expu i prezidenta, do bazénu však umělce Rataje nepustili

Hana Lanková
  12:02
Světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace se pomalu blíží ke konci a jednou z výrazných tváří české účasti se stal známý pop-artový malíř Josef Rataj. Jeho malby a performance si získaly velkou pozornost. Jedna z instalací, která částečně vznikala v Pardubicích, zaujala i samotného prezidenta ČR Petra Pavla natolik, že si ji osobně vyfotil.

Expo 2025 končí už za necelý měsíc. Během těch několika uplynulých ji navštívilo téměř 22 milionů lidí. Český pavilon přivítal začátkem září svého miliontého návštěvníka.

Hlava státu v roli obdivovatele. Prezident Petr Pavel si s úsměvem fotil 3D sochu inspirovanou fotografií dělníků na traverze z Ratajovy dílny. (19. září 2025)
Umělec Josef Rataj je výraznou osobností současného českého pop-artu. (19. září 2025)
Ratajovy výrazné obrazy přitahovaly na světové výstavě pozornost už z dálky. (19. září 2025)
Největší pozornost návštěvníků i prezidenta si ovšem získala Ratajova trojrozměrná socha inspirována legendární fotografií dělníků na traverze. Mezi dělníky Rataj posadil Homera Simpsona. (19. září 2025)
11 fotografií

Mezi díla, která v českém pavilonu výrazně poutají pozornost, patří právě obrazy Josefa Rataje z kolekce Woman in Me. Tu největší si ale získala 3D socha, na které Rataj spolupracoval s hendikepovaným umělcem Kamilem Mertlem z Pardubic. Právě socha inspirovaná ikonickou fotografií dělníků na traverze zaujala i samotného prezidenta Petra Pavla, který během své návštěvy českého pavilonu neváhal a sochu začal fotit na svůj mobil.

„Když člověk vidí, že jeho práce rezonuje i s hlavou státu, je to obrovská čest a radost,“ řekl umělec.

Kousek Pardubic v Japonsku. Umělec Rataj veze na Expo 2025 ikonickou traverzu

Velký ohlas v Ósace vyvolal i takzvaný speed painting, neboli rychlomalba, které se Rataj věnuje už mnoho let. Během pár minut před zraky stovek diváků namaloval mimo jiné gymnastku Věru Čáslavskou, která je v Japonsku dodnes považována za sportovní ikonu.

„Mělo to obrovskou sílu, sám jsem se z toho ještě nestihl vzpamatovat. Japonci z toho šíleli, protože Čáslavská byla s Japonskem propojena celý život. Pro její půvab a samozřejmě i sportovní výkony jí přezdívali Květina tokijské olympiády. Byl by hřích nevybrat si pro své vystoupení právě ji,“ řekl Rataj.

Jak sám říká, speed painting pro něj sice znamená velký stres před vystoupením, ale reakce publika ho vždycky uklidní a potěší. „Trému mám pokaždé, jsem schopný vystresovat všechny kolem sebe, protože je to pořád velká neznámá. Nikdy nevíte, jestli se vám to zrovna povede,“ dodal.

Podle umělce bylo Japonské publikum jedním z nejvřelejších, co za svou kariéru zažil. „Byli tak vděční a zvídaví. Fotili si obrazy s velkým zájmem nejen o umění jako takové, ale hlavně o autora. To vás upřímně zahřeje u srdce. V průběhu Expa i po návratu do Česka se začaly moje sociální sítě plnit sledujícími z Japonska a jejich reakce mi dodaly zpátky energii, kterou jsem tam nechal,“ chválí japonské fanoušky.

Andy Warhol z wishe, směje se Rataj

„Čeští sledující umí taky ocenit, o tom žádná, ale sem tam se objeví i nějaký ten hejtr. Zrovna nedávno jsem si o sobě přečetl třeba, že jsem Andy Warhol z wishe a mladí umělci tak kvůli mně nemají prostor prosadit se. Nad tím se člověk i trochu zasměje a utvrdí se v tom, že to asi dělá dobře. Kdo nemá svého hejtra, jako by neexistoval,“ dodal.

Josef Rataj ve své galerii v centru Prahy. (19. září 2025)

Jedním z nejoblíbenějších míst na expu byla pro Rataje Česká restaurace přímo v českém pavilonu. „Ačkoliv cestuji různě po světě a rád ochutnávám tamní kuchyně, ta naše česká je pro mě srdcovou záležitostí. Jejich kreativní prezentace českých jídel mě nadchla natolik, že jsem se nikam jinam skoro ani nevydal. Ochutnat ale japonskou kuchyni byla téměř povinnost, takže třeba wagyu steak jsem si dal,“ říká s úsměvem umělec, kterého některé věci v Japonsku překvapily.

V hotelu, kde byl ubytovaný ho nepustili ke krásnému bazénu na střeše jen kvůli tomu, že měl tetování. „Japonci to prý stále berou jako symbol zločinecké organizace yakuzy, takže s tetováním si v bazénu člověk neškrtne,“ přidal zajímavost umělec.

Český pavilon na Expo 2025 navštívil více než milion zájemců, výstava pomalu končí

Podle Rataje se měl jinak český pavilon skutečně čím chlubit. „Byla pro mě čest vystavovat po boku skvělých umělců a tvůrců,“ řekl. Nejvíce ho ale nadchlo české sklo a byl fascinován projektem „Les civilizací“, kde firma Subfossil Oak z Olomouce vystavila 133 téměř šest tisíc let starých dubových kmenů z povodí Olše. Projekt má symbolizovat kontinuitu a propojení civilizací napříč tisíciletími.

Některé z Ratajových obrazů najdou svůj domov přímo v Japonsku, jiné se vrátí zpátky do Česka. Ty pak mohou vidět návštěvníci v Taboo gallery na Žitné ulici v Praze, kde má Rataj svou stálou expozici. „V plánu mám i výstavu v Pardubicích a to na podzim roku 2026. Pardubice mám rád a ta myšlenka je ve mně už dlouho. Těším se,“ dodal na závěr Rataj.

