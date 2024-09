Jsme patronem sbírky Donio „Lepší život pro Kubíka a Matýska“

Cílem této dobročinné sbírky byl přinést naději a lepší budoucnost pro dva malé chlapce.

Náš projekt „Epiluj a pomáhej“ spojil krásu a dobročinnost. Část peněz z prodeje našich oblíbených IPL epilátorů Concept jsme darovali na dobrou věc.

Děkujeme Vám, že jste nám pomohli v rámci akce „Epiluj a pomáhej“ vybrat úžasných 123 051 Kč na sbírku Donio: Lepší život pro Kubíka a Matýska.

Představení sbírky maminkou kluků

Chtěla bych představit své dva úžasné syny. Matyáš 4 roky a Jakub 3 roky. Jsou to kluci, co dávají zabrat, ale jsou skvělí. Bohužel se to krásné rozplynulo během vteřiny, kdy se Kubík rozhodl nedobrovolně jít na svět v termínu 26+0 s váhou 780 g. Byl to 4 měsíční boj. Bohužel to má značné následky a starší syn na to doplatil taky. Má ADHD, PAS, opožděný vývoj. Každý den bojujeme.

Kubik má PAS, Těžkou mentální retardaci, retinopatii agresivní formy, kdy jedno oko je slepé a druhé vidí jen asi stíny. Má 10 dioptrií, ale orientuje se podle paměti. Před pár dny Kubík znenadání začal chodit, ale jen doma, kde to zná. Je jinak krmen, přebalován, koupán, oblékán mnou maminkou, jelikož tyto dovednosti nezvládá, snažím se ho neustále motivovat.

Bohužel musíme jezdit k lékařům a na rehabilitace mimo bydliště, prozatím v rámci možností vypomáhá s dopravou otec dětí, který s námi nežije. Navíc, jak Kubík roste, nemůže spát v normální posteli, proto potřebuje speciální pro hendikepované. Pokud by bylo možné, rádi bychom absolvovali pobyt u moře, klukům by to velice pomohlo, jelikož jsou stále nemocní.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vaše laskavé srdce by pomohlo na koupi auta, postele, zádržného systému a kdyby se podařilo vybrat penízky navíc, tak budou použité na jiné kompenzační pomůcky.

Svoje děti miluju.

Jsem na ně sama, ale táta dětí se snaží, jak jen to jde.

Společně s Donio.cz jsme se rozhodli, že nebudeme jen pasivně přihlížet jejich osudu, ale finančně přispějeme ke zlepšení jejich životních podmínek. Vybrané finanční prostředky pomohou chlapcům k lepšímu životu a cestě kupředu. Budou použity na nákup auta, postele, zádržného systému a dalších kompenzačních pomůcek, které rodina nutně potřebuje.

Pokud vám není jejich příběh lhostejný a rádi byste chlapce a jejich rodinu také podpořili, mrkněte na naše stránky „Lepší život pro Kubíka a Matýska“, kde se dozvíte bližší informace.

Mockrát děkujeme, že jste do toho šli s námi!