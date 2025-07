Na sídliště Závodu Míru v Pardubicích vyjížděli hasiči i strážníci v neděli večer. Mohutná větev se tam na dvě zaparkovaná auta zřítila pravděpodobně vlivem počasí. Hasiči zasahovali s motorovými pilami, strážníci městské policie mezitím zajišťovali prostor a dohledávali majitele nejen zasažených aut, ale i vozidel v okolí.

„Strážníci kontaktovali řidiče poškozených i okolních vozidel, aby mohli hasiči bezpečně pracovat. Událost se naštěstí obešla bez zranění, ale na majetku vznikly nemalé škody,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Podle informací šlo o větev staršího vzrostlého dubu. „Ve 22:54 vyjížděla jednotka profesionálů z Pardubic se třemi vozy k pádu větve na dvě vozidla v ulici Závodu Míru. Jednalo se o větev vzrostlého dubu. Odstranění jsme provedli pomocí automobilového jeřábu,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Kácení je plánované, přesto kritizované

Tato událost přichází v době, kdy se o zeleň na sídlišti vede ostrá veřejná debata. Městský obvod totiž plánuje vykácet až sto padesát stromů, aby na jejich místě mohlo vzniknout nové parkoviště a časem i dětské hřiště. Obyvatelé lokality však záměr kritizují, spustili petici a upozorňují, že se má kácet zdravá letitá zeleň.

„Kolem našich domů dnes roste dvaapadesát krásných stromů. Z toho neperspektivní jsou čtyři prosychající břízy a jeden jasan je napadený hnilobou. Jenže projekty počítají s velkým kácením, zbýt tam má pět stromů,“ uvedl autor petice Jiří Schmidt.

Podle něj obvod nepostupuje správně a celý projekt ignoruje současný stav i kvalitu zeleně. „Nejdřív obvod vymyslí projekt a pak kácí. Zadalo si před lety studii, ale nedalo si žádná kritéria, aby byly respektovány zdravé a vzrostlé stromy,“ dodal.

Starosta městského obvodu Filip Šťastný (ANO) řekl, že studie vychází z toho, co si lidé na sídlišti přejí. Zahrnuje celé sídlištní území. Navrženo je v ní kácení asi sto padesáti stromů, ne najednou, ale po etapách v několika letech. Podle starosty je velká část stromů dožívajících. Nejde o jednorázové kácení, ale o postupné etapy. Studie navrhuje více stromů vysadit, než kolik jich zmizí.

„Na druhou stranu studie navrhuje přibližně 400 stromů vysadit. Bilance je více než dvojnásobná. Chápu, že je to neoblíbené téma, že kdykoliv chce někdo něco skácet, vyvolává to velký humbuk,“ dodal Šťastný.

Rozhodnutí zatím nepadlo, větev ano

Zatímco se vede debata o tom, které stromy mají padnout úředně, příroda dala v neděli večer vlastní připomínku, i když tentokrát jen v podobě mohutné větve, která poškodila auta stojící pod stromem. Kritici přesto upozorňují, že mezi starými stromy a novou výsadbou je propastný rozdíl. „Desítky let stará lípa ochladí okolí a nabízí stín, zatímco nový stromek těžko,“ řekl Schmidt.

„Požadujeme, aby vždycky před zpracováním projektu bylo na základě dendrologické studie posouzeno, jaké stromy jsou provozně nebezpečné, přestárlé, nemocné, a ty byly pokáceny,“ řekl Schmidt. „Jiné stromy se kácet nemusí, projekty se mají přizpůsobit zeleni, a ne naopak,“ dodal.

Starosta se domnívá, že následná výsadba kolem plánovaného parkoviště se čtyřicítkou míst u domů č. p. 1 823 a 1 828 bude dostatečná. Nové stromy budou mít velké koruny a do několika let parkovací plochu zastíní. „Lidé si stěžovali, že v přední části sídliště nemají kde parkovat. Stromy tam zase budou zpátky, zasadíme je. Aktuálně dokončujeme projekt, mohlo by se začít stavět letos nebo příští rok na jaře,“ řekl starosta Štastný.

Na hřiště s inkluzivními prvky pro zdravé a handicapované děti bude shánět obvodní radnice dotace. Studii považuje Šťastný za dobrou. „Nepopulární kácení je nutné, ale za deset až patnáct let bude území nádherné zelené sídliště, kde se bude lidem dobře žít,“ dodal.

Dokument není registrovanou územní studií, ale koncepčním návodem, řídit se jí obvod nemusí, řekl zastupitel Filip Sedlák (Naše Pardubice). „Obvod říká, my za nic nemůžeme, tady je schválená studie a my musíme jít podle ní. Už od února proti parkovišti a hřišti bojuji, říkám jim, pojďme to vymyslet jinak. Přišel jsem s oponentním návrhem, který mi smetli ze stolu,“ řekl Sedlák.

Zastupitel sleduje stránky stromypodkontrolou.cz, které podle něj ukazují, že v místě budoucího parkoviště se bude kácet zbytečně.