Výraz kachna se v mediálním prostoru používá celkem často, v tomto případě šlo však o skutečnou kachnu. Zda se chtěla hlásit do služby nebo ji zkrátka jen něco nadchlo, to se asi nedozvíme.
Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory se však jednalo o kachnu velmi společenskou.
„Nejprve se přišla skamarádit a následně se dala do prozkoumávání služebního vozidla. Strážníci ji opatrně odchytili a vypustili u řeky,“ uvedl.
To se ale kachně zjevně vůbec nezamlouvalo a vydala se zpátky za strážníky. „Po vypuštění u vody chtěla pokračovat dál s hlídkou. Nakonec ale přece jen zamířila zpátky do přírody, i když to dalo hodně přemlouvání,“ dodal Sejkora.
Zdá se, že v Pardubicích si zvířata, která běžně žijí ve volné přírodě, pozornost lidí oblíbila. Před pár dny řešili strážníci mladého srnce, který se zatoulal až do prodejny operátora v pardubickém Globusu.