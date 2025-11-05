Před farou Českobratrské církve evangelické pietní shromáždění v čele s rabínem Židovské obce zavzpomíná na obchodníka Leopolda Lustiga a jeho ženu Else.
Na faře poté proběhne debata o problematice antisemitismu.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Před farou Českobratrské církve evangelické pietní shromáždění v čele s rabínem Židovské obce zavzpomíná na obchodníka Leopolda Lustiga a jeho ženu Else.
Na faře poté proběhne debata o problematice antisemitismu.
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Chomutov chce příští rok začít s opravou bývalého kina Praha. Původně tam město chtělo vybudovat coworkingové prostory pro začínající podnikatele nebo...
V Ústí nad Labem v pátek začne 29. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Na dvoudenní akci se představí osobnosti české a zahraniční scény. Program nabídne...
Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...
Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Tři výhry v řadě posunuly táborské hokejisty ve druhé nejvyšší soutěži na jedenáctou příčku jen o bod za elitní desítku. Ve středu od 18 hodin se nováček ligy pokusí přidat další úspěch, když hostí...
Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...
Kancelář ombudsmana vyzvala veřejnost, aby navrhla témata, kterými by se měli veřejný ochránce práv a dětský ombudsman zabývat. Má jít především o systémové...
Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...
Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v...
Litomyšl na Svitavsku poskytne na měsíc zázemí pro autorskou tvorbu spisovatelce Anně Bolavé. Vyhrála ve čtvrtém ročníku Literární rezidence. Kromě měsíčního...
Po čtyřech letech tajných příprav představuje spisovatel a streamer Radek Starý, známý pod přezdívkou Sterakdary, svou novou trilogii Exarie. Projekt, který spojuje svět knih a videoher, vznikal od...
Do Borovan letos opět dorazí svatý Martin. Tradiční slavnost se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 16 hodin na nádvoří borovanského kláštera a nabídne bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky...