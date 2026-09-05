Kampaně před komunálními volbami se v Pardubickém kraji příliš neliší

Kampaně politických uskupení před komunálními volbami se v Pardubickém kraji příliš neliší. Obvykle voliče oslovují prostřednictvím venkovní reklamy na billboardech, sociálních sítí, předvolebních mítinků a letáků či volebních novin. Někde přijedou či již přijeli podpořit kandidáty i členové vedení politických subjektů. Asi nejpestřejší kampaň je v Pardubicích, kde bude na výběr z devíti kandidátních listin a do politické propagace se nejvíce investuje.
Nová koalice nazvaná Progresivní Pardubice sdružující Piráty, TOP 09 a Zelené vyčistila vlastními silami zanedbaný podchod na Karlovině. "Jenže uklízet veřejný prostor po večerech opravdu nemají dobrovolníci. Město má na jeho údržbu profesionální firmu a podobná místa si zaslouží pravidelnou péči," uvedla koalice na facebooku. Připravila pro veřejnost také pokusy s tekutým dusíkem, skákací hrad, rozhovory a další atrakce.
Lídr uskupení Naše Pardubice Filip Sedlák pojal propagaci kontroverzně. Nechal se zapsat na kandidátky hned ve třech městských obvodech, což bude posuzovat soud. Sedlák přiznává, že to bylo záměrné, aby získal pozornost a rozproudil debatu o možném zrušení městských obvodů, které považuje za zbytečné.
Další nové uskupení Srdcem pro Pardubice, které podporuje podnikatel a majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek, vsadilo na hokejové tváře. Kandiduje za ně na druhém místě sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice a bývalý hokejový reprezentant Petr Sýkora. Na kandidátce jsou i další manažeři a dřívější hráči klubu HC Dynamo Pardubice včetně mistrů světa Vladimíra Martince a Jiřího Nového. Dědek chce v Pardubicích vybudovat největší hokejovou halu na světě.
Uskupení Žijeme Pardubice, které sdružuje několik dalších sdružení, slibuje na billboardech byty pro mladé, uspořádalo sportovní akci k zahájení školního roku podobně jako ODS. Ta plánuje ještě několik setkání s voliči se zmrzlinou či přednášku o kosmonautice pro děti i dospělé.
Primátor Pardubic a lídr kandidáty hnutí ANO Jan Nadrchal na billboardech slibuje, že jízdné pro seniory v MHD se nebude zvyšovat. Grafická podoba kampaně je centrálně řízena, ale obsah reaguje na situaci ve městě. "Co se týče programu a našich priorit, to je čistě naše aktuální záležitost a vychází z toho, jak to v Pardubicích cítíme," uvedl Nadrchal. Podle jeho náměstka Jana Hrabala je vyznění kampaně pozitivní, ANO nemá potřebu se proti někomu vymezovat.
Noví lidovci ověsili výlepové plochy plakáty s volebními hesly a tvářemi kandidujících, prezentují je i na facebooku. Podpořit by je měl přijet i předseda strany Jan Grolich s "Grolich károu". Předseda STAN Vít Rakušan už na setkání s občany byl v srpnu v restauraci Záložna, navštívil i Chrudim. SPD a Trikolora plánují na 14. září roadshow s kandidáty na třídě Míru, asi týden poté by měl do Pardubic zavítat předseda SPD Tomio Okamura.