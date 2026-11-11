Web Otevřená Pětka převádí úřední desku v Pardubicích do srozumitelného jazyka

Kandidát na starostu pátého městského obvodu Pardubic Filip Vařecha dnes spustil web Otevřená Pětka. Nabízí přehled oznámení z úředních desek převedených do srozumitelného jazyka, usnesení zastupitelstva a rady obvodu včetně výsledků hlasování zastupitelů. Součástí webu je také mapa míst, o nichž obvod rozhodoval, uvedl Vařecha (Progresivní Pardubice a lidovci) v tiskové zprávě.
"V koaliční smlouvě jsme slíbili otevřenou radnici a tohle je první krok. Co úřad vyvěsí nebo zastupitelé odhlasují, si má člověk přečíst v lidské řeči a během minuty, ne to hledat v PDFkách. Je to pilot, takže budeme rádi za každou připomínku a za nápady, co by lidé chtěli vědět dál," řekl Vařecha.
Usnesení zastupitelstva i rady obvodu jsou na webu od roku 2018. Na webu jde vyhledávat běžnými slovy, třeba parkování v Jesničánkách nebo dětské hřiště. U každého je doslovné znění, výsledek a hlasy jednotlivých zastupitelů. Web ukazuje také účast zastupitelů na jednáních a návrhy, které neprošly.
Web čerpá informace z oficiálních zdrojů na stránkách města. Oznámení z úřední desky převádí pomocí umělé inteligence do srozumitelnějšího jazyka. Jejich správnost následně kontroluje další model porovnáním s původním dokumentem. Automaticky se zveřejní pouze texty, které kontrolou projdou bez výhrad, ostatní posuzují lidé.
Usnesení zastupitelstva a rady web nepřepisuje, ale přebírá je doslovně z oficiálních zápisů. Výsledky hlasování vyhodnocuje podle zákonem stanovené většiny, nikoliv podle toho, zda bylo usnesení v zápisu očíslováno. Web nepoužívá cookies ani analytické nástroje a neshromažďuje údaje o návštěvnících. U dokumentů doručovaných konkrétním osobám navíc po sejmutí z úřední desky nezobrazuje jméno adresáta.
Oznámení a usnesení lze sledovat přes RSS nebo stáhnout ve formátech CSV a JSON. Data jsou dostupná také přes veřejné rozhraní API a využít je mohou například novináři či vývojáři. Do budoucna chce Vařecha web rozšířit o informace o rozpočtu, hospodaření, smlouvách a zakázkách a následně jej začlenit do městské mobilní aplikace. Cílem je předat projekt do správy města.