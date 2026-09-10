Kandidátních listin pro obecní volby ve Svitavách během let postupně ubývá

Politické strany a hnutí postupně ztrácejí zájem o sestavení kandidátních listin pro komunální volby ve Svitavách. V roce 2018 se ve městě ucházelo o hlasy voličů deset uskupení, před čtyřmi lety sedm a letos jich bude šest. Volby v předchozích letech vždy ovládlo Sdružení pro město Svitavy se starostou Davidem Šimkem, který letos chce obhájit mandát už popáté za sebou.
Ve městě tento rok nesestavilo kandidátní listinu hnutí SPD. Před čtyřmi lety na ní byla jen čtyři jména, do zastupitelstva se nikdo nedostal. "Nesehnali jsme daný počet kandidátů a nechtěli jsme dávat kandidátku neúplnou. To má negativní vliv na výsledek voleb," řekla ČTK mluvčí krajské organizace SPD Ivana Říhová Jarkovská.
Ostatní politické subjekty kandidovaly i v roce 2022. Kromě Sdružení pro město Svitavy mohou voliči vybírat i z kandidátek ANO, ODS, 3PK, KDU-ČSL a KSČM.
Šimek je původním povoláním učitel, byl i ředitelem základní školy. Během svého starostování byl také v letech 2021 až 2024 poslancem a v současnosti je senátorem. Mimo to je počtvrté zastupitelem Pardubického kraje.
Volby ve Svitavách před čtyřmi lety vyhrálo Sdružení pro město Svitavy s velkým náskokem, získalo deset mandátů. Osm křesel mělo ANO, tři ODS a nezávislí, po dvou 3PK a KDU-ČSL a jeden zastupitel byl za KSČM. Koalici vytvořilo Sdružení pro město Svitavy s ODS, 3PK a lidovci.