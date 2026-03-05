Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Radek Latislav
  9:42
Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího roku by měla začít stavba prvního úseku.

Dálnice D35 má být podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončena nejpozději na začátku třicátých let. Současně s tím chce stát vybudovat novou silnici I/73, která by propojila D35 s Brnem, a vytvořila tak alternativu k D1.

„V loňském roce jsme zprovoznili obchvat Vysokého Mýta, brzy další úseky a v roce 2027 budeme po otevření obchvatu Litomyšle s kompletní dálnicí D35 až ve Svitavách. Význam I/73 jako alternativní trasy do Brna je opravdu obrovský. A není pochyb o tom, že se stavbou je potřeba významným způsobem pokročit dopředu,“ prohlásil ředitel výstavby ŘSD Petr Kůrka.

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy dálnice, na které je dosud mnoho zachovalých mostů.
Severní úsek čtyřproudé silnice I/73 mezi dálnicí D35 a Svitávkou v délce 37 kilometrů by se podle ŘSD měl stavět najednou.
Krátký úsek silnice I/73 mezi Bořitovem a Svitávkou by se měl začít stavět v roce 2027. Bez návaznosti na další úseky však samostatně nic neřeší.
Nejsložitější úsek silnice I/73 mezi Troubskem u dálnice D1 a Bořitovem. Oproti předešlým plánům část silnice u D1 bude postavena během modernizace D1. (9. února 2026)
8 fotografií

Hustou dopravou zkoušené obce na I/43 teď mohou podle ŘSD stavbu nové komunikace aktivně podpořit. Cílem je, aby v chystaném procesu EIA nezaznívaly pouze negativní hlasy, ale i podpůrné argumenty a hlasy obyvatel.

První výkop: Bořitov–Svitávka

Stavba čtyřproudé silnice, která na sever od Brna kopíruje nacistickým Německem rozestavěnou exteritoriální dálnici A88, začne růst snad v příštím roce. Ačkoli jde jen o osmikilometrový úsek, který žádné obci na vytíženém tahu silnice I/43 nepomůže, jde o první výkop, který by mohl prolomit dlouhé roky stagnace.

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

„Je to dosti složitý nekonečný příběh, ale věřím tomu, že se toho konce dočkáme. Loni bylo konečně vydáno územní rozhodnutí na první úsek od Bořitova po Svitávku. Bohužel do toho přišlo množství odvolání některých spolků, které dlouhodobě tuto stavbu napadají. Ale i tak se z pohledu ŘSD podaří začátek realizace úseku Bořitov-Svitávka, a to v roce 2027, nebo začátkem roku 2028,“ řekla na jednání v Černé Hoře v minulém týdnu senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

Severní část směrem k D35

Stavba severního úseku, který pomůže zejména Březové nad Svitavou, Brněnci a Letovicím, by mohla odstartovat na konci roku 2030. Že je tento úsek mnohem méně trnem v oku ekologických sdružení, se ukázalo i během zjišťovacího řízení EIA, kdy ministerstvo životního prostředí zveřejnilo závěr s minimem námitek, na rozdíl od velkého odporu kolem Brna.

Harmonogram přípravy I/73 Svitávka – Staré Město

červen 2026 podání žádosti o stanovisko EIA

první čtvrtletí 2027 vydání stanoviska EIA

2027–2028 geotechnický průzkum

první čtvrtletí 2030 vydání povolení záměru

čtvrté čtvrtletí 2030 nabytí právní moci povolení záměru, výběr zhotovitele a zahájení realizace.

Pramen: ŘSD

„Myslím si, že budeme rychlejší na severu. Naší snahou bude téměř 37 kilometrů dlouhý úsek postavit v celé délce až do Svitávky. Když to přeženu, kolem Jevíčka nebo Velkých Opatovic není širší komunikace více než pět metrů. Stavební uspořádání silnic II. tříd nedovoluje svést tranzit z takto kapacitní komunikace,“ dodává Kůrka.

Podobně se nedávno vyjádřil i generální ředitel ŘSD, který reagoval na plán hejtmana Martina Netolického rozdělit čtyřpruhovou komunikaci na více dílčích úseků, a urychlit tak tím jejich přípravu. „Mám obavu, že parametry silnice by takové hustotě dopravy nestačily,“ řekl před nedávnem MF DNES Radek Mátl.

Podle aktuálního harmonogramu by měl severní úsek, který pomůže zejména Březové nad Svitavou, Brněnci, Letovicím, ale i Jevíčku, získat stanovisko EIA dříve než jižní část. „Je to proto, že o vliv stavby na životní prostředí budeme žádat zhruba o půl roku dřív. Od projektanta máme potvrzené, o stanovisko EIA požádáme do letních prázdnin, tedy v první půlce roku,“ okomentoval Kůrka harmonogram přípravy.

ŘSD chce slyšet i podporu obcí

Podle ŘSD je důležité, aby v procesu EIA nezaznívaly pouze negativní hlasy spolků, ale byl slyšet i názor obcí a občanů, kteří volají po zklidnění dopravy na vytíženém tahu. S plánem podpory počítají jak starostové na Svitavsku, tak na Blanensku.

Němci při výstavbě Hitlerovy dálnice dbali na detaily, postavili k ní i hotel

„Mnohokrát jsme se setkali s tím, že soudy, které v posledních instancích rozhodují o různých povoleních, tak pokud mají na stolech připomínky jen odpůrců, tak mají dojem, že je něco špatně. Proto jsou v procesu vítány podpůrné argumenty, hlasy obcí a obyvatel, co stavbu chtějí, i když jsou od stavby třeba deset kilometrů daleko. Vůbec nezáleží, zda jste byli osloveni jako dotčená obec. Proces EIA je otevřený úplně všem z celé republiky,“ řekl Tomáš Šikula z projekční kanceláře HBH projekt, která pro silnici I/73 dokumentaci EIA zpracovává.

ŘSD předpokládá, že veřejné projednání pro severní úsek by mohlo proběhnout začátkem září, jižní úsek má přijít na řadu napřesrok.

„V tuto chvíli nabízíme starostům představení dokumentace před finálním dokončením, než se podá k posouzení. Zájemce seznámíme nejen s procesem EIA jako takovým, obsahem dokumentace, ale i se závěry vlivů, které jsme v území vyhodnotili, a se všemi opatřeními, které v území navrhujeme,“ dodal Šikula.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v...

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.

5. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bylo víc zraněných a výrazně vyšší škoda, řekla inspekce k tragické srážce v Lutyni

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:02

Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Policie hledá seniorku z Horní Cerekve, naposledy ji viděli ve středu

Policie hledĂˇ seniorku z HornĂ­ Cerekve, naposledy ji vidÄ›li ve stĹ™edu

Policie hledá třiaosmdesátiletou Danuši Havelkovou z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Naposledy ji viděli ve středu kolem 13:00 v obci u školy, domů se...

5. března 2026  8:11,  aktualizováno  8:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:42

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:42,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Stát má zálusk na obecní peníze z pokut za rychlost. Starostové protestují

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Ve Zlíně měří radary rychlost automobilové dopravy na osmi místech, v centru i na periferii. Dalších šest má přibýt letos. Za loňský rok zaznamenaly přes 27 tisíc přestupků a řidiči na pokutách...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...

5. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

5. března 2026  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek

Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení. Vlak poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem, provoz je...

5. března 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

5. března 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.