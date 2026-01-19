V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek

Pardubická společnost CFIG nabízí především finanční služby, ovšem v poslední době se z ní stává také aktivní developer. Chystá dva projekty bytových domů v centru města. Rezidence Kostelíček už má stavební povolení a začínají se prodávat i byty v domě na Karlovině v ulici Karla IV.
Volné parcely už ve středu Pardubic nejsou, a tak ten, kdo chce stavět, musí vzít zavděk už zastavěným územím. A přesně do této strategie se pouští společnost CFIG. Na začátku ledna poslala do prodeje byty, které vybuduje v rohovém domě u podchodu nedaleko sokolovny.
„Nabízíme zájemcům kompletní přehled o dostupných bytech, standardech provedení i dispozičním řešení. Zároveň také možnost registrace a domluvení osobní prezentace. V předprodeji si lidé zaregistrovali již více než třetinu bytů,“ uvedl obchodní ředitel CFIG Real Estate Martin Socha.
Firma už dům na ulici Karla IV. oplotila a brzy se chce pustit do jeho kompletní přestavby. Projekt nabídne 30 bytových jednotek v dispozicích 1+kk, 1,5+kk a 2+kk. Tedy menších bytů, které rádi skupují investoři. Nejlépe se totiž pronajímají.
„Nějakou dobu nám trvalo, než jsme získali všechny pozemky u domu, tak abychom se mohli pustit do výstavby. Nedávno se to však povedlo, a tak na jaře budeme moci začít stavět,“ uvedl zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec.
Dům by měl svým vzhledem navazovat na prvorepublikovou výstavbu. Současně však podle zástupců firmy nabídne moderní a funkční bydlení poplatné potřebám 21. století. Autorem návrhu je pražské studio UNIT Architekti, z jejichž dílny vzešly známé projekty jako Florenc v Praze, Žižkov City či Nové centrum Hostivař.
„Dům z větší části čeká oprava, zároveň přistavíme tři patra. Co se týče vzhledu, tak chceme odkázat na architekturu Grandu a jeho tvůrce Josefa Gočára. Památkáři nám dali zelenou,“ řekl nedávno Chovanec.
Podle architekta a bývalého radního města Miroslava Petráně stavba na hlavní ulici sídliště Karlovina logiku dává. „Není to žádný velký zázrak, ale je to jednoduché, dobré a tak trochu to tvoří i výškový přechod k věžákům na druhé straně ulice,“ uvedl Petráň s odkazem na vysoké paneláky, které za minulého režimu vyrostly v centru města po sanaci staré Karloviny.
Druhý projekt firmy je ještě dál. Rezidence Kostelíček, která vyroste na místě bývalých potravin na křížení ulic Bubeníkova, Bulharská a Štrossova, dostala už stavební povolení. Dělníci se tak brzy pustí do likvidace roky zavřené prodejny.
„Jedná se o novostavbu bytového domu. Parcela domu se nachází na nároží městského bloku mezi ulicemi Štrossova a Bulharská v širším centru města Pardubice. Stavba bude mít jedno podzemní podlaží určené převážně k parkování,“ stojí mimo jiné v povolení, které visí na úřední desce magistrátu.
Ovšem právě parkování vzbuzuje u projektu otázky. Míst totiž bude určitě méně, než obyvatelé domu budou potřebovat. V plánu je výstavba 78 bytů a jen 36 parkovacích stání. Je tak jasné, že řada nájemníků a majitelů bytů bude hledat místa v okolí Matičního jezera. A tam je plno už teď. „S parkováním u tohoto projektu bude určitě problém, to je zjevné,“ uvedl architekt Petráň, který v lokalitě bydlí.
U Kostelíčka bude menší parkoviště, než bude potřeba
Majitel firmy CFIG proto radnici nabídl kompenzaci v podobě úpravy okolí rezidence. „Nyní v okolních ulicích chybí jakákoli zeleň. Třeba za mostem přes Chrudimku je jediný strom, navíc docela chudák. Už připravujeme projekt na výsadbu dřevin, jež v ulici jednak přežijí a hlavně ji udělají příjemnější pro lidi,“ řekl Chovanec a v plánu má i další věci. „Na části bytového domu bude založena extenzivní zelená střecha, část střechy bude pochozí a bude využívána jako terasa k přiléhajícím bytům,“ je napsáno ve stavebním povolení.
Vedení města hodlá na zvelebení místa se společností spolupracovat, a tak ani neprotestuje proti menšímu počtu parkovacích míst. „Developer plní předepsané normy. Ty se změkčily a takto to vychází. A to i přesto, že všichni tušíme, že majitelé skoro 80 bytů budou mít dohromady určitě více než 36 aut. Někdo to tak může vnímat, že jde z jejich strany o úlitbu právě za to, že těch míst nebudou muset stavět tolik,“ uvedl primátor Jan Nadrchal. Dodal, že on osobně to tak nebere. „Chovají se odpovědně, o všem společně diskutujeme. Bylo by krásné, kdyby se tak chovali i ostatní developeři,“ dodal primátor.
Obě strany se navíc chtějí domluvit na úpravě nedaleké křižovatky u Kostelíčka, na které se poměrně často stávají nehody. Radnice by tak v místě, i s ohledem na novou výstavbu, chtěla postavit kruhový objezd a jeho výstavbu by z valné části mohla uhradit právě firma CFIG. A prý by nemělo jít o nudnou stavbu.
„Jsem smutný z toho, jak vypadají kruháče v Pardubicích. Většinou jen štěrk nebo kamení. Když jsem koukal na Tour de France, tak jsem viděl, jak skoro každá křižovatka byla něčím zajímavá. Chceme proto magistrátu pomoci s tím, aby před Kostelíčkem mohl být třeba vodní prvek nebo umělecké dílo. Ten prostor si to určitě zaslouží,“ dodal Chovanec.