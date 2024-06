Ostřešany

Ke stoletému výročí pogratulují legendy.

Místní oddíl AFK Ostřešany slaví 100 let od svého založení a pogratulovat mu přijedou opravdu zvučná jména. Legendy českého fotbalu a hokeje se představí i na trávníku. Chybět by neměli například Pavel Horváth, Václav Pilař, Karel Poborský (na snímku) nebo Tomáš Rolinek či Dušan Salfický. Akce startuje ve 13 hodin, vrcholem oslav bude zápas ostřešanského A-týmu proti staré gardě Sparty Praha (16.30). Vstupné je sto korun, děti zdarma.

Vysoké Mýto

Město zaplní veterány

Sobota 8. června bude ve Vysokém Mýtě patřit automobilismu. V 9 hodin odstartuje na náměstí Přemysla Otakara II. každoroční festival Sodomkovo Vysoké Mýto, připomínající automobilového designéra a karosáře Josefa Sodomku, který byl vysokomýtským rodákem a stojí za vznikem značky Carrosserie Sodomka. Ta se stala symbolem českého karosářství 30. a 40. let minulého století. Na akci na návštěvníky čeká sraz autoveteránů, jazzová hudební přehlídka nebo přehlídka četnických historických spolků a dobové módy. Chybět by neměly ani staré autobusy. V rámci oslav 125 let od založení místní hasičské firmy Stratílek bude k dispozici také výstava hasičské techniky.

Pardubice

Česká móda ve Mlýnech

Již po jedenácté se do Pardubic vrací Mint Market s lokálními výrobci a českými návrháři. V sobotu mezi 10. a 17. hodinou zaplní nádvoří Automatických mlýnů stánky více než 50 prodejců s autorskou módou.

Poběží po stopách Silver A

Památník Zámeček zve v sobotu 8. června na druhý ročník dobročinného běhu po stopách odbojové organizace Silver A, která během druhé světové války fungovala na Pardubicku. V rámci akce jsou pro běžce připravené dvě nenáročné tratě o délce 5 a 10 kilometrů, výtěžek ze startovného, které činí od 150 do 250 korun, poputuje na konto válečných veteránů. Registrace běžců a startovní čára se bude nacházet přímo u Památníku Zámeček u Průmyslové ulice. Pro milovníky pěší chůze je od 19 hodin naplánovaný také pietní pochod s průvodcem a jeho komentářem k místům, která jsou s odbojem v Pardubicích spojená. Organizátoři mysleli i na děti a připravili pro ně kratší verzi běhu o délce jednoho kilometru.

Litomyšl

Rodiště Smetany se znovu otevře

Narodil se v něm velikán české hudby a kvůli celkové rekonstrukci byl od loňského září uzavřen. To se změní v neděli 9. června ve 14 hodin, kdy se rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru znovu otevře. Na svět přišel malý Bedřich v roce 1824 v přízemních prostorách domu, kam se po pauze podívají i návštěvníci. Prohlédnou si dobový interiér včetně dochovaného Smetanova stolu, u kterého psal svá největší hudební díla. Součástí je také expozice, která skladatelův život připomene. Základní vstupné činí 80 korun, snížené pak 60.

Kojice

Románský kostel rozezní barokní hudba

Na prvním koncertě festivalu Rosa Bohemica se v neděli 9. června představí v Kojicích nedaleko Chvaletic hobojista a vítěz soutěže Pražského jara Martin Daněk, který mimo jiné působí jako zastupující sólohobojista v orchestru Curyšské opery. Se svými kolegy přednese ty nejlepší italské a francouzské barokní skladby. Posluchači se mohou těšit na Francoise Couperina, Giuseppe Sammartiniho a Georga Friedricha Händela. Vstupné na koncert, který začne v 17 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, je 100 korun a lístky bude možné zakoupit přímo na místě.