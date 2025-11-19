Mluvčí doplnila, že pachatel začal vitrínu rozbíjet uvnitř prodejny. V obchodě se nacházela i prodavačka, která se hned dala do křiku. Podle policejní mluvčí se pak agresor vydal na útěk. Není zřejmé, jestli se mu podařilo něco ukrást.
Uniknout se mu však nepodařilo a před obchodem ho zadržel náhodný kolemjdoucí, který ho zneškodnil. Následně byl muž předán pardubické policejní hlídce. Při pacifikování pachatele se kolem shromáždili další náhodní kolemjdoucí, kteří zásah sledovali.
Na síti Facebook se hned po incidentu objevily spekulace o tom, že se agresor při činu pořezal. To však mluvčí policie nepotvrdila z důvodu probíhajícího vyšetřování.
Motiv, který muže k činu vedl, je zatím neznámý. „Vzhledem k tomu, že policisté i kriminalisté na případu aktuálně pracují, nemůžeme z taktických důvodů a ani nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedla mluvčí Markéta Janovská na dotazy redakce iDNES.cz.