Klasika 451 stupňů Fahrenheita míří na prkna Východočeského divadla

Slavný román 451 stupňů Fahrenheita převede Východočeské divadlo v Pardubicích na jevištní scénu. Inscenace vychází z díla amerického spisovatele Raye Bradburyho o společnosti potlačující svobodu myšlení a slova. Scénář představení napsal dramaturg Ladislav Nunvář, představení bude režírovat Jiří Liška. ČTK to řekla dramaturgyně Jana Pithartová.
Bradburyho román starý skoro tři čtvrtě století je podle dramaturgyně mimořádně vizionářský. "Odehrává se v zemi, kde je výstřední chodit pěšky a trávit večer hovory s rodinou. Jezdit pomalu je tam dopravní přestupek a číst či vlastnit knihy a samostatně uvažovat je protizákonné," řekla Pithartová.
Bradburyho dílo je součástí maturitních otázek, proto se zástupci divadla domnívají, že by představení mohlo zajímat i střední školy. "Prošli jsme maturitní otázky místních středních škol, Ray Bradbury je tam víckrát. Ale je to literatura, kterou dodnes čtou dospělí," uvedla dramaturgyně.
V představení Východočeského divadla budou účinkovat Martina Sikorová, Karolína Šafránková nebo Radek Žák. "Doplní je také dva mladí talentovaní herci. Jan Augustin už v divadle dříve vystupoval a počítáme s ním od příští sezony do angažmá, přičemž by se měl objevit například v připravované inscenaci Kytice. Mikuláš Matoušek naopak u nás zatím nehrál, v současnosti dokončuje pátý ročník konzervatoře v Praze," řekla Pithartová.
Bradbury žil v letech 1920 až 2012. Díky románům Marťanská kronika a 451 stupňů Fahrenheita patří k nejslavnějším autorům vědeckofantastické literatury. Jeho příběh z dystopické budoucnosti, v níž hasiči nejezdí k požárům, ale pálí zakázané knihy, měl srovnatelný dopad jako Orwellova depresivní vize 1984.
Román 451 stupňů Fahrenheita napsal Bradbury na počátku 50. let minulého století. Vznikal v době studené války, kdy ve Spojených státech panovala atmosféra mccarthismu, tedy antikomunistického tažení, které bylo spojené s podezíráním lidí s levicovými názory.