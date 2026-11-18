Novou knihu pro děti o tragickém osudu obce Ležáky na Chrudimsku dnes představila v pardubické Larischově vile její autorka Kristina Čechalová. Publikace s názvem Ležáky - vesnička, která zmizela přibližuje osudy obyvatel obce vypálené nacisty v roce 1942. Ilustracemi ji doprovodil výtvarník Jaromír 99.
K napsání knihy Čechalovou přivedla její rodinná historie. O tragédii v Ležákách jí od dětství vyprávěla babička, která bydlela v nedaleké Otáňce, znala místní obyvatele a měla mezi nimi i vzdálené příbuzné. Téma se tak pro autorku postupně stalo srdeční záležitostí. Původně se jím zabývala za studií na vysoké škole, definitivní impuls k jeho zpracování pro dětské čtenáře však přišel při návštěvě Ležáků s vlastními dětmi.
"Když jsem byla s dětmi na Ležákách, procházeli jsme se a já se jich různě vyptávala. To mě přivedlo k myšlence přepsat příběh právě pro dětské čtenáře, abychom ho mohli předávat dalším generacím už od dětství. Myslím si, že když jim dáme základ už odmala, budou tyto události lépe znát," řekla Čechalová. Při psaní vycházela z rozsáhlého studia historických publikací. Text opakovaně upravovala a přepracovávala, aby získal podobu vhodnou pro dětské čtenáře.
Spolupráci s výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem, známým pod pseudonymem Jaromír 99, jí doporučil nakladatel. Spisovatelka si výsledek pochvalovala. "Mně se líbí jeho styl, přijde mi, že je to úplně všestranný umělec. Mám ho hrozně ráda. Nejenže ilustruje, ale má i svoji kapelu. Říkala jsem si, že se jeho styl bude do knihy opravdu hodit, a také nezklamal. Je to opravdu nádherné," řekla Čechalová.
Autorka si přála uspořádat křest v Larischově vile, která je s osudy obyvatel Ležáků spojená. Za heydrichiády v ní nacisté věznili a vyslýchali obyvatele obce, kteří ve sklepě čekali na popravu. "Přestože vydavatel Čechalové nabízel možnost uspořádat křest ve Werichově vile v Praze, rozhodla se pro historicky spjaté místo v Pardubicích," řekl František Bobek z Československé obce legionářské, které památka patří. Kniha je podle něj citlivě napsaná.
Vydání knihy ocenil také historik Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice, který spravuje i Památník Ležáky. Podobných publikací, které by dětem přibližovaly tragické události našich dějin, je podle něj stále nedostatek. "S velkým optimismem nahlížím na současnou mladou generaci, protože pokud je někdo schopen se ptát zajímavě, dohledávat si informace a zajímat se o toto období, jsou to právě mladí lidé," uvedl Stehlík. Připomněl, že Ležáky zůstávají navzdory snaze památníku poněkud ve stínu Lidic.
Knížka vyšla v nákladu 1000 kusů v Nakladatelství Klíč. Je určena dětem přibližně od šesti do deseti let, které si ji mohou samy přečíst. Prodeje knížky nakladatele Michala Dočkala příjemně překvapují, což přisuzuje i skutečnosti, že podobná kniha na trhu chybí. "Myslím si, že je strašně důležité, aby děti o těchto událostech věděly, protože historická paměť se postupně vytrácí," řekl.