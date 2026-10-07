Příští rok by měla skončit rozsáhlá přestavba historického Domu U Rytířů v Litomyšli na Svitavsku, v němž sídlí Městská galerie. Instituce letos slaví 100 let od vzniku, v září 1926 byla otevřena jako Městská obrazárna na zámku. Tam se po opravách zámeckých prostor vrátila v létě 2024.
V současnosti pořádá obrazárna na zámku v letní sezoně výstavy, případně je organizuje při Smetanově výtvarné Litomyšli. "Je dobře, že je na zámku, a už dlouho diskutujeme o tom, jak udělat společnou vstupenku a návštěvníky zámku nalákat i do druhého patra na výstavu. V Domě U Rytířů se těšíme na to, že prostory dostanou odpovídající charakter moderní galerie. Je to starý dům a je potřeba mít tam odpovídající teplotu a osvětlení," řekl dnes novinářům místostarosta města Radomil Kašpar (KDU-ČSL).
Rekonstrukce Domu U Rytířů si podle Kašpara vyžádá až 50 milionů korun. Město má na projekt přislíbenou dotaci 38 milionů korun z Integrovaného operačního programu. Výstavní prostory se rozšíří o dosud nevyužívaný zadní trakt budovy, která získá bezbariérový přístup. V přízemí bude pokladna a kavárna s posezením na dvorku. Dům získá novou střechu, pod níž bude stálá expozice věnovaná malíři a sběrateli umění Josefu Matičkovi.
Budově se také vrátí původní dispozice. V minulosti byla nevhodně propojena se sousedním domem, kde je knihkupectví. Místnost v přízemí, která dosud sloužila pro potřeby knihkupectví, bude připojena k městské galerii. Ta naopak přijde o místnosti v prvním patře, které budou opět připojeny k sousednímu objektu.
Původní Městská obrazárna začínala v roce 1926 ve třech místnostech na zámku. Během okupace musela být některá díla z expozice odstraněna a ke konci války byla obrazárna uzavřena. Část sbírky byla ukryta a některá díla se do Litomyšle vracela neobvyklými cestami. Po osvobození například stavbyvedoucí Josef Staněk náhodou objevil obraz Františka Motyčky Litomyšlské náměstí v 19. století v bytě člena německé okupační správy.
V roce 1960 galerie zanikla jako samostatná instituce a stala se součástí městského muzea. K jejímu rozvoji přispěl rozsáhlý dar Anny Matičkové, který obsahoval díla významných českých umělců, například Josefa Čapka, Jana Zrzavého nebo Emila Filly, ale i práce Josefa Matičky. To bylo impulsem ke vzniku galerie v Domě U Rytířů. Od roku 1987 se v něm konaly také výtvarné salony.