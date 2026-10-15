Koalice ODS, ANO a KDU-ČSL v Poličce na Svitavsku se po volbách nezmění

Koalice ve vedení Poličky na Svitavsku se po volbách nezmění. Na spolupráci se domluvila vítězná ODS s ANO a KDU-ČSL stejně jako před čtyřmi lety. Ustavující zastupitelstvo, které zvolí členy vedení města, by se mělo konat 5. listopadu, řekl ČTK starosta Jaroslav Martinů (ODS).
"Kampaň byla velice vypjatá, o čemž svědčí to, že v Poličce byla volební účast 55 procent. Celostátní dosáhla 48 procent a ve Svitavách 40 procent stejně jako v Moravské Třebové a i v bohaté a kulturně vyspělé Litomyšli 47 procent," uvedl Martinů. Podle něj je výsledek ODS ve městě velmi dobrý, přestože mu zřejmě uškodilo, že jeden dřívější člen kandidoval za hnutí Naše Česko.
V radě města opět zasednou tři zástupci ODS, tři za ANO a jeden za KDU-ČSL. Starostou by měl být znovu Martinů.
Volby v Poličce vyhrála ODS, která získala sedm z 21 zastupitelů. Hnutí ANO bude mít pět mandátů stejně jako sdružení Otvírání Poličky. Po dvou křeslech obsadí zástupci uskupení Pro Poličku a KDU-ČSL.
Martinů patří k politickým veteránům ODS. Starostou města byl již pětkrát, jednou zastával funkci místostarosty. Dvakrát byl za občanské demokraty v Poslanecké sněmovně, dvě funkční období byl rovněž zastupitelem Pardubického kraje.
Problém v tom, že na komunální úrovni ODS spolupracuje s ANO, nevidí. Podle něj by koalice na radnici měla odrážet vůli voličů a neobcházet úspěšné politické subjekty. Mrzí jej, že mateřská ODS jeho dobrý výsledek neocenila, i když ve městech podobné velikosti byl zřejmě jeden z nejvyšších. "Nikdo mi ani nezavolá. Svědčí to o poměrech ve straně. Přitom základ každé politické strany jsou obce a města," řekl Martinů.