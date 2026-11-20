Přesun Památníku osvobození, kterému místní neřeknou jinak než Rudoarmějec, je dlouhodobě diskutovaným tématem. Dosavadní pokusy o jeho přemístění ale podporu zastupitelstva nezískaly.
„Naším záměrem není památník bořit nebo zničit, ale přesunout na jiné místo. Aby nás někdo nepodezíral z toho, že bychom chtěli sochu rudoarmějce stavět na roveň jiných soch, které tady byly za druhé světové války,“ řekl Netolický.
Předchozí vedení města o stěhování sochy opakovaně debatovalo. Dokonce zvažovalo, že o osudu Rudoarmějce budou lidé hlasovat v referendu. Zastupitelstvo se nakonec na ničem neshodlo.
Nyní se místo pro sochu při rozpravách našlo. „Bylo předjednáno, že by mohla být v depozitáři Východočeského muzea. Pokud vím, nabídka stále trvá,“ řekl náměstek primátora Martin Slezák (Progresivní Pardubice).
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Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti
Debata o odstranění Památníku osvobození započala už v roce 1968. Po roce 1989 zesílila po napadení Ukrajiny ze strany Ruska. Minulé vedení radnice si dokonce nechalo zpracovat odborný názor osmi historiků, mezi nimiž nepanovala stroprocentní shoda na tom, jestli památník odstranit, přemístit, nebo jej ponechat tam, kde je.
Historici se na odstranění neshodli
„Není-li jiného důvodu pro odstranění pomníku než důvody politické, pak by měl zůstat tam, kde je. Hrdé národy přijímají své dějiny tak, jak jsou, protože jsou to jejich dějiny. Slabé národy se za své dějiny stydí. Totalitní režimy se pokoušejí dějiny přepisovat podle politického zadání a s tím i ničit upomínky na minulost. Takto třeba mizely po roce 1939 pomníky Masaryka. Tak nebuďme jako oni,“ napsal před čtyřmi lety například ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.
Naopak podle pardubického historika Jiřího Kotyka mělo dílo zmizet z náměstí už dávno. „Město by mělo následovat příkladu Jaroměře na Náchodsku, kde zastupitelé odhlasovali odstranění sochy se stejným námětem,“ řekl Kotyk, jenž v díle spatřuje souvislost s ruskou agresí proti Ukrajině.
„Totalitní režimy, nacisté a komunisté považovali náměstí Republiky za svůj kultovní prostor, kdybychom tam nechali všechny jejich pozůstalosti, vznikl by tam podivný skanzen,“ řekl Kotyk s tím, že na náměstí byla například před divadlem kdysi velká socha Vladimíra Iljiče Lenina. Svá díla tam měli ve 40. letech i nacisté.
Památník osvobození stojí u vstupu do Tyršových sadů na náměstí Republiky. Dílo sochaře Josefa Malejovského nebylo odhaleno v květnu k výročí osvobození, nýbrž až 5. listopadu 1957, aby demonstrovalo sílu a loajalitu k Sovětskému svazu přesně rok po potlačení maďarského protikomunistického povstání.
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V Pardubicích by lidé mohli rozhodnout o osudu sochy Rudoarmějce v referendu
Vznik památníku se datuje do počátku 50. let minulého století, kdy měl původně na podstavci stát sovětský vůdce Josif Stalin, později se počítalo také se společným sousoším Stalina a Klementa Gottwalda. Po odsouzení Stalinova kultu osobnosti sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v roce 1956 byl projekt změněn a Stalina nahradila postava vojáka Rudé armády.
Sousoší doplňují postavy pionýra, pionýrky a ženy v tradičním kroji s dožínkovým věncem. Památník je vytvořen v duchu socialistického realismu a jeho původní ideologické zadání je jedním z důvodů, proč se dodnes vedou debaty o jeho umístění. Nejde totiž o pomník postavený bezprostředně po skončení druhé světové války, ale o dílo vzniklé více než deset let po jejím konci, v době komunistického režimu.