Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění, starostou má zůstat Brýdl

Koalice v Litomyšli se po volbách nezmění. Na spolupráci se dohodli Generace 89, lidovci, Nestraníci a rovněž Litomyšláci, které tvoří ODS a nezávislí. Zachováno zůstane i zastoupení v sedmičlenné radě, řekl ČTK starosta Daniel Brýdl (Generace 89), který má ve funkci pokračovat. Koalice bude mít ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu 21 hlasů.
"Tři radní budou z Generace 89, já jako starosta a kolegyně Petra Benešová a Olga Radimecká. Jeden místostarosta bude za KDU-ČSL, kde Radomila Kašpara nahradí Josef Štefl. Dva radní budou mít nadále kolegové z ODS, Petr Fila pokračuje, ale místo Lukáše Nováka bude Pavel Wetter a za Nestraníky končí Josef Černý a nastupuje jejich lídr Leoš Krejčí," uvedl Brýdl.
Budoucí uvolněný místostarosta Štefl, který bude vykonávat funkci na plný úvazek, je ředitelem Střediska volného času Litomyšl. Do doby, než se za něj ve výběrovém řízení najde náhrada, bude ve vedení města působit s dosavadním místostarostou Kašparem. Oba budou mít za funkci jen částečnou odměnu. Až se situace vyřeší, bude mít město pouze jednoho místostarostu a do rady postoupí Wetter.
Podle Brýdla mají koaliční partneři velmi podobné představy o směřování města. "Mluvili jsme o programu a shodli jsme se v 98 procentech, protože programy byly velmi podobné. Doprava, parkování, byty, bezpečnost, dostavba domova pro seniory a opravy a rekonstrukce," řekl Brýdl.
Volby v Litomyšli vyhrála Generace 89 se ziskem deseti mandátů z 23. KDU-ČSL a ODS s nezávislými obsadí po čtyřech křeslech, tři zastupitele mají Nestraníci a dva sdružení Srdcaři pro Litomyšl. Brýdl by měl být starostou potřetí za sebou. Ustavující jednání zastupitelů, kde budou volit členy vedení města, je naplánováno na 3. listopadu.