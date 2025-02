Kocour mňoukal z kanálu o pomoc, pak natruc zalezl hlouběji. Hasič musel za ním

Tuto první mňoukací prosbu o pomoc zaslechly v pondělí děti v Sušici u Moravské Třebové. Kočičí sténání vycházelo z kanálu.

„Děti nám ten mňoukající kanál ukázaly. Odsunuli jsme poklop a mysleli jsme, že lehce kocoura vytáhneme, možná, že i sám vyskočí. No nestalo se. ,Mikeš’ si to namířil rovnou do potrubí v kanálu,“ popsala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková záchranu, která se neplánovaně zkomplikovala.

Jednomu ze zasahujících hasičů nezbývalo, než do kanálu vlézt a po trucujícím kocourovi se porozhlédnout. Ke slovu nakonec musela přijít zahradní hadice. „Strčili jsme jí do potrubí, kočku posunuli a vytáhli,“ uvedla mluvčí.

Mourovatého chlupáče poté hasiči vzali na stanici, kde ho osušili, nakrmili a následně předali do útulku pro opuštěné kočky.

Ke druhému kočičímu případu vyjížděla ve čtvrtek po osmé hodině večer do Sobkovic profesionální jednotka ze Žamberka a místní dobrovolná jednotka. Kočka tam uvázla ve staré odpadní trubce.

„Po příjezdu na místo hasiči provedli průzkum a podařilo se jim najít vyústění trubky, do které kočka zalezla,“ uvedli na sociálních sítích. Po odkrytí potrubí mohla kočka volně vylézt ven.