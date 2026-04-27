Kocour uvázl v bubnu pračky. Hasiči za jeho vysvobození dostali sladkou odměnu

Autor: lan
  16:32
Neobvyklý víkendový zásah za sebou mají hasiči z Pardubicka. Vyrazili totiž na pomoc zvídavému kocourovi, jenž se vydal na průzkum domácnosti. Že je pračka špatnou „zašívárnou“, zjistil až ve chvíli, kdy se buben protočil a cesta zpátky najednou zmizela. Za pohotovou záchranu dostali hasiči od šťastných majitelů sladkou odměnu v podobě šátečků.
Kocour uvázl v pračce, museli ho vyprostit hasiči. (26. dubna 2026) (26. dubna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

K události došlo v sobotu krátce po osmé hodině večer v Holicích na Pardubicku. Původně nevinný průzkum domácnosti přivedl kocoura do bubnu pračky s horním plněním, který se mu zprvu zdál být ideálním úkrytem. Situace se mu vymkla z pacek ve chvíli, kdy se buben pootočil a nebylo návratu zpět.

Kocour uvázl v pračce, museli ho vyprostit hasiči. (26. dubna 2026)
Majitelé zachráněného kocoura poděkovali hasičům pekáčem šátečků. (26. dubna 2026)
Majitelé přivolali na pomoc hasiče, kteří museli kocoura vyprostit. „Na místo vyrazila jednotka profesionálních hasičů z Holic. Ti museli buben pračky rozebrat a následně za použití hydraulických vyprošťovacích nůžek vystřihnout otvor, protože se buben zasekl a nešel přetočit zpět,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Srnec se parožím zachytil v elektrickém ohradníku, hasiči ho bleskově vyprostili

Celý zásah nakonec trval necelých deset minut. Kocour jménem Macík byl sice celý vystrašený, ale na rozdíl od pračky vyvázl bez šrámů. Hasiči ho předali zpátky šťastným majitelům. Ti se hasičům druhý den odvděčili pekáčem sladkých šátečků a děkovným dopisem.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Liberecká univerzita chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium

ilustrační snímek

Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium. Není to o úlevách, škola chce reprezentačním sportovcům od příštího...

Festival Kino na hranici přivítá přes 100 polských hostů a 150 filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici, který se od 29. dubna a do 3. května uskuteční v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně, letos...

27. dubna 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony

ilustrační snímek

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony korun. Uvěřil jim, že má zaplatit daň z investičního účtu, i když žádný neměl. Na webu...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Havlíčkobrodská nemocnice bude opravovat oddělení pro ženy po porodu

ilustrační snímek

Nemocnice Havlíčkův Brod upraví oddělení pro ženy po porodu. Stavební práce potrvají asi pět měsíců a vyjdou přibližně na 29,5 milionu korun. Krajská rada dnes...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj investuje 186 milionů Kč do modernizace školy ve Velkém Poříčí na Náchodsku

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vypíše veřejnou zakázku na stavební úpravy Střední průmyslové školy Otty Wichterleho (SPŠOW) ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Dnes o tom...

27. dubna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:52

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent filharmonie rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

27. dubna 2026  16:49

Čeští hasiči si vyslechli přímé zkušenosti s hašením přírodních požárů v USA

ilustrační snímek

Jak se hasí obří požáry ve volné přírodě a jaké poznatky se mohou hodit, si dnes vyslechli účastníci brněnské konference, na níž přednášeli Američané, kteří se...

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Lidé v Trutnově mohou v participativním rozpočtu vybírat z devíti návrhů

ilustrační snímek

Lidé v třicetitisícovém Trutnově mohou letos v takzvaném participativním rozpočtu vybírat z devíti návrhů. Je to o tři více než loni. Hlasování začalo dnes a...

27. dubna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na jihu Čech je radost běžet: Do Budějovic dorazilo více než 2 500 běžců

27. dubna 2026  16:42

Vlajková loď mezi tablety bude hlavním tahákem inovací společnosti Huawei v Bangkoku

27. dubna 2026  16:36

