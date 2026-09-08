Koleje Univerzity Pardubice jsou před začátkem akademického roku zaplněné

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice jsou před začátkem nového akademického roku zaplněné. Z téměř 1300 lůžek jsou všechna rezervovaná. V dodatkovém kole je zhruba 300 žádostí na 72 volných lůžek, situace ale ještě není zcela ztracená, řekl ČTK ředitel správy kolejí a menz Jan Brothánek.
"Máme zkušenosti, že spousta studentů nenastoupí nebo nesplní podmínky, to znamená nezaplatí kauci. V tom případě uvolněná lůžka hned nabízíme dalším zájemcům," uvedl Brothánek.
Ceny ubytování meziročně vzrostly jen mírně. Nejlevnější lůžko ve dvoulůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením na chodbě vychází na 136 korun za osobu a noc, což je o šest korun více než před rokem. Nejdražší lůžko v dvoulůžkovém apartmánu vychází na 201 korun, proti loňsku je dražší o pět korun.
"Ceny jsou pro studenty příznivé. Jsou včetně vysokorychlostního internetu a veškerých služeb," dodal Brothánek. Pro imobilní studenty letos ještě univerzita připravuje pět apartmánů.
Koleje jsou v centru univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách a mají 1276 lůžek. Nabídku doplňuje ještě 18 lůžek na koleji v Litomyšli na Svitavsku, slouží výhradně pro ubytování studentů Fakulty restaurování.
Minulý rok koncem září Univerzita Pardubice otevřela opravenou část kolejí, budovu D. Objekt modernizovaný za zhruba 130 milionů korun včetně vybavení nabízí ubytování pro 319 vysokoškoláků. Původní budova postavená v roce 1966 podstoupila celkovou obnovu, vzniklo také více apartmánů a společných studoven pro klidné učení i týmovou práci.
Univerzita Pardubice vznikla v roce 1994. Její předchůdkyní byla Vysoká škola chemická založená v Pardubicích v roce 1950. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v kraji. V současnosti má kolem 7500 studentů, kteří se na sedmi fakultách s více než 200 studijními programy vzdělávají v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech.