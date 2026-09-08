Koleje Univerzity Pardubice jsou před začátkem akademického roku zaplněné

Autor: ČTK
  13:46aktualizováno  13:46
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice jsou před začátkem nového akademického roku zaplněné. Z téměř 1300 lůžek jsou všechna rezervovaná. V dodatkovém kole je zhruba 300 žádostí na 72 volných lůžek, situace ale ještě není zcela ztracená, řekl ČTK ředitel správy kolejí a menz Jan Brothánek.

"Máme zkušenosti, že spousta studentů nenastoupí nebo nesplní podmínky, to znamená nezaplatí kauci. V tom případě uvolněná lůžka hned nabízíme dalším zájemcům," uvedl Brothánek.

Ceny ubytování meziročně vzrostly jen mírně. Nejlevnější lůžko ve dvoulůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením na chodbě vychází na 136 korun za osobu a noc, což je o šest korun více než před rokem. Nejdražší lůžko v dvoulůžkovém apartmánu vychází na 201 korun, proti loňsku je dražší o pět korun.

"Ceny jsou pro studenty příznivé. Jsou včetně vysokorychlostního internetu a veškerých služeb," dodal Brothánek. Pro imobilní studenty letos ještě univerzita připravuje pět apartmánů.

Koleje jsou v centru univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách a mají 1276 lůžek. Nabídku doplňuje ještě 18 lůžek na koleji v Litomyšli na Svitavsku, slouží výhradně pro ubytování studentů Fakulty restaurování.

Minulý rok koncem září Univerzita Pardubice otevřela opravenou část kolejí, budovu D. Objekt modernizovaný za zhruba 130 milionů korun včetně vybavení nabízí ubytování pro 319 vysokoškoláků. Původní budova postavená v roce 1966 podstoupila celkovou obnovu, vzniklo také více apartmánů a společných studoven pro klidné učení i týmovou práci.

Univerzita Pardubice vznikla v roce 1994. Její předchůdkyní byla Vysoká škola chemická založená v Pardubicích v roce 1950. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v kraji. V současnosti má kolem 7500 studentů, kteří se na sedmi fakultách s více než 200 studijními programy vzdělávají v technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých oborech.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Kulturní centrum MIZA v Moravské Třebové má stát půl miliardy korun

ilustrační snímek

Vedení Moravské Třebové na Svitavsku připravilo podklady k dalším etapám výstavby Kulturního centra MIZA. Má vzniknout v bývalém areálu mlékárny Miltra, který...

8. září 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Kde žijí sparťani a kde slávisté? Mobilní data „nakreslila“ fotbalovou mapu Prahy

Odvěká rivalita. Nedávno se odehrálo už 318. derby.

Fotbalová rivalita mezi Slavií a Spartou se výrazně promítá i do mapy Prahy. Studie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy založená na anonymizovaných a agregovaných mobilních datech operátora O2...

8. září 2026

Kruháč se sotva zajel a už ho znovu opravují. Řidiči stojí v dlouhých kolonách

Přestavba okružní křižovatky na silnici I/35 u Koclířova probíhá za plného...

Řidiči jedoucí z Prahy směrem na Olomouc, Ostravu či Polsko s postupující výstavbou dálnice D35 stále častěji volí trasu přes Litomyšl namísto cesty po D1 přes Brno. Od úterý do pátku však na ně u...

8. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

ÚS odmítl stížnost dcery Slánského, žádala příspěvek k důchodu kvůli internaci

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Marty Slánské, dcery komunistického funkcionáře Rudolfa Slánského popraveného v politickém procesu. Žádala o zvláštní...

8. září 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začátku volební kampaně v Olomouci dominuje problematika bydlení

ilustrační snímek

Téma dostupného bydlení dominuje úvodní části kampaně před komunálními volbami ve stotisícové Olomouci, kde navzdory poměrně intenzivní bytové výstavbě ceny...

8. září 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o...

8. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

V Praze 5, Smíchově City Smíchova ulici Šiklové je již delší dobu vyhlídka a další místa určená k odpočinku, jak již dnes bylo možno vidět a to s hračkami pro děti všeho druhu, sedáky a konečně...

vydáno 8. září 2026  16:39

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávali loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

8. září 2026  10:12,  aktualizováno  16:39

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Nakladatelství Argo představuje své stěžejní tituly druhé poloviny roku 2026

8. září 2026  16:34

Změna v půlce sezony. Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...

Olomoucké divadlo Tramtarie vstupuje do zlomové sezony, která bude spjatá především se stěhováním. Novým sídlem nezávislé scény by se v lednu příštího roku měla stát Hanácká kasárna. Kapacita...

8. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Buzerujete, já vás nenávidím. Muž si koledoval, až za banální přestupek skončil v poutech

Banální přestupek proti vyhlášce o ochraně veřejné zeleně se zvrtl v agresivní...

Banální přestupek skončil předvedením zadrženého v poutech. Odehrálo se v noci z neděle na pondělí před pražským hlavním nádražím. Když se hlídka strážníků snažila jen zjistit totožnost muže, který...

8. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

V Uherském Hradišti usiluje o obhájení křesla 24 z 27 zastupitelů

ilustrační snímek

V Uherském Hradišti usiluje letos o obhájení křesla v městském zastupitelstvu 24 z 27 dosavadních členů. Voliči budou moci ve městě s přibližně 25.000...

8. září 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×