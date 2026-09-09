Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým klavírem Steinway

Komorní filharmonie Pardubice vstoupí do 58. koncertní sezony s novým koncertním klavírem. Nástroj značky Steinway & Sons za šest milionů korun poprvé veřejně představí na zahajovacích koncertech nazvaných Zlatý klavír. Budou 14., 15. a 16. září od 19:00 v Sukově síni pardubického Domu hudby, uvedla filharmonie v tiskové zprávě.
Sólového partu v Schumannově Klavírním koncertu a moll se ujme mladý klavírista Dmitry Ishkhanov. Komorní filharmonii povede její šéfdirigent Vahan Mardirossian. Druhou polovinu programu tvoří Beethovenova Symfonie č. 6 F dur Pastorální.
"V září proběhne inaugurace nového špičkového klavíru, jehož nákup nám umožnilo vedení statutárního města Pardubice. Náš orchestr se tak zařadí po bok prestižních světových hudebních těles, která se mohou pyšnit prvotřídním koncertním křídlem značky Steinway & Sons," řekl ředitel filharmonie Pavel Svoboda.
Nové koncertní křídlo filharmonie vybírala v hamburské továrně Steinway & Sons, kde měla na výběr z osmi koncertních nástrojů. Nový nástroj bude součástí celé sezony. Zazní například v Čajkovského Klavírním koncertu b moll na koncertu Čajkovskij pro Havla, který bude věnován Václavu Havlovi u příležitosti 90. výročí jeho narození. Sólistou večera bude klavírista Marek Kozák, orchestr povede emeritní šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Petr Altrichter.
Na nový nástroj navazuje také další novinka sezony, kterou je Klavírní řada. Tři komorní koncerty nabídnou klavír v různých podobách, Měsíční sonátu, Zimní cestu a závěrečný koncert s irským klavíristou Finghinem Collinsem.
Pokračují také Introdukce s umělci, které posluchačům přibližují program koncertu ještě před jeho začátkem. V 58. sezoně bude jejich termín vždy před středečním abonentním koncertem od 18:00 v Malém sále Domu hudby. Vstup bude zdarma.
Výraznou dramaturgickou linkou sezony bude Ludwig van Beethoven. Jeho díla zazní v několika abonentních programech a příští rok si filharmonie připomene 200. výročí jeho úmrtí.
Dramaturgickým počinem filharmonie bude první uvedení díla skladatele Gustava Mahlera v její historii. Díky komorní úpravě Ronalda Kornfeila může orchestr sáhnout po Mahlerově Symfonii č. 4 G dur.
Příští rok v březnu bude mít světovou premiéru symfonie skladatelky Kateřiny Horké. Symfonie č. 1 Pocta Ludwigu van Beethovenovi bude uvedena v abonentním koncertu Beethoven a Houslový koncert.
V sezoně se posluchači mohou těšit na české i zahraniční interprety, mezi nimiž budou houslista Niklas Liepe a hornista Radek Baborák, ale také na vystoupení souborů Janoska Ensemble a Cello Republic. Součástí programu bude i tradiční Silvestr s filharmonií.