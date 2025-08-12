Hora odpadů u Nasavrk se zvětší, úřad už s rozšířením skládky souhlasil

David Půlpán
  15:52aktualizováno  15:52
Skládka komunálních odpadů u Nasavrk na Chrudimsku se může dál rozšiřovat. Krajský úřad Pardubického kraje vyhověl žádosti majitele – společnosti AVE CZ.
Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i...

Ačkoli výsledky v třídění odpadu nejsou špatné, na skládce se objevují plasty i papír. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Tuny odpadků zřejmě nebudou za pár let kam dávat.
Rozšíření skládky bude platit do roku 2023.
Obří skládka u Nasavrk
Nasavrcká skládka nemá náhradu.
12 fotografií

Firma AVE CZ získala od krajského úřadu klíčové razítko, které jí umožní výrazně rozšířit skládku komunálních odpadů v Nasavrkách. Žádost podala před čtyřmi lety, dvakrát ji musela přepracovat. Část obyvatel v okolí skládky plán na její rozšíření odmítá. Stěžují si na hluk i nepořádek.

Krajský úřad Pardubického kraje vydal v tomto týdnu závazné stanovisko v procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kterým říká, že „negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony“. Dokument, který je zveřejněn na úřední desce kraje, bude podkladem pro rozhodování úřadů při územním nebo stavebním řízení.

Kopec v sousedství Nasavrk dříve nebyl. Je to hora odpadů. Skládka vznikla v sedmdesátých letech na místě vytěženého lomu. Část místních se desítky let proti jejímu rozšiřování brání. Nyní opět neuspěli. Kapacita skládky, která mírně převyšuje milion kubíků, se po chystaném šestém rozšíření a přetvarování má totiž zvýšit o 734 tisíc kubíků. Kvůli tomu by měly padnout tři hektary lesa. Zároveň bude nutné přeložit Libáňský potok.

Větší skládka? Obec už teď tíží zápach, hluk i igelity na stromech. Hrozí žaloba

Přes 300 tisíc kubíků kapacity získá firma přetvarováním tělesa skládky. Další prostor pro odpad přinese její rozšíření za hranice současného areálu jižním a jihovýchodním směrem. Práce by se měly odehrát ve dvou etapách. Výška kopce se nezmění. Společnost musí provést náhradní výsadbu stromů.

Firma předpokládá, že provoz skládky by se tak mohl prodloužit o 12 až 16 let. „Vše samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem budou naváženy odpady,“ řekl ředitel využívání odpadů AVE CZ Zdeněk Bočan.

Pro většinu obyvatel Nasavrk je skládka daleko, jsou na ni zvyklí, nevadí jim. Jinak to vidí ti, kteří žijí blíže. A nejvíce lidé z Kvítku, místní části Ctětína. Vadí jim hluk, zápach, zabírání lesa. Rozčilují je plastové sáčky, které za větru létají po okolí.

„Pokud se projedete po kopci Ochoz, příšerný bordel, když se podíváte do lesa, všude jsou kelímky,“ řekl při veřejném projednání letos v květnu Vladimír Žemlička z Nasavrk. Firma slíbila, že provede opatření, kterými tomu zabrání. K tomu je ostatně nutí i rozhodnutí krajského úřadu.

Lidé si ale stěžovali i na to, že brzy ráno je budí zvuková signalizace při couvání těžkých vozidel na skládce. S tím na veřejném jednání nepochodili. Autor hlukové studie uvedl, že podle zákona se signály související s bezpečnostními opatřeními nepovažují za hluk.

Hora odpadků má pohltit údolí s lesem, odpůrci plánu v referendu prohráli

Povodí Labe upozornilo, že společnost AVE CZ musí zabránit znečištění Libáňského potoka, který ústí do Chrudimky a posléze do Křižanovické přehrady. Ta je záložním zdrojem pitné vody. Krajský úřad v rozhodnutí zavázal firmu k rozšířenému monitoringu povrchových vod.

I když od roku 2030 by měl platit zákaz skládkování, bude se týkat biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu. I nadále bude existovat velká poptávka po ukládání průmyslového odpadu. „Na skládky bude směřovat především nedopal z energetických zařízení,“ řekl Bočan.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.