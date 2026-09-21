Koncepce řek v Pardubicích navrhuje více cest, lávek a míst u vody

Pardubice dokončily novou koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument má být podkladem pro další plánování města a ukázat, kde by v budoucnu mohly vzniknout nové pěší a cyklistické trasy, lávky, mola nebo místa pro rekreaci a sport a kde naopak zůstane zachována zeleň a přírodní charakter území. ČTK to řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).
Podle architekta Tomáše Jiránka je cílem především zpřístupnit řeky lidem a lépe je propojit s městem. Koncepce proto hledá místa pro pěší a cyklistické stezky, lávky a mosty i přímý kontakt s vodou prostřednictvím schodů, mol nebo ramp. V centru se zabývá například soutokem, prostorem u Tyršových sadů nebo okolím mlýnů. "Největší změna by měla být zpřístupnění Labe v centru. Labe vlastně pořád ještě není zpřístupněné. Není tam náplavka, lidé nemají kde si sednout," řekl Jiránek.
Jednou z priorit je podle něj propojení parku Na Špici s budoucí rozvojovou oblastí na Cihelně. V této části se počítá mimo jiné s možností zřízení plovárny nebo přístaviště a s lepším propojením Polabin a univerzitního kampusu s řekou. Na dalších místech města koncepce pracuje s možností parkové krajiny a nového propojení obou břehů. U Chrudimky navazuje také na připravované změny v přírodní oblasti Červeňák.
Koncepce podle Jiránka počítá s různými formami života na řece a kolem ní, od sportu a rekreace přes paddleboardy a malé čluny až po turistickou plavbu. Město zároveň musí počítat s případným budoucím splavněním Labe pro nákladní dopravu, které ale podle něj není součástí rozhodování zpracovatelů koncepce. "My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále," řekl Jiránek.
Náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice) považuje koncepci za mimořádně rozsáhlý projekt, který podle něj hledá rovnováhu mezi ochranou území a jeho budoucím využitím. Kromě zeleně a přírody má vytvořit prostor pro sport, rekreaci a případný citlivý rozvoj nábřeží. Dokument má zároveň sloužit jako vodítko pro město, investory i soukromé vlastníky. "Myslím si, že to je vlastně takový krásný průnik toho sportu, rekreace, užitných hodnot, ale i potom nějaké budoucnosti a nějaké drobné výstavby a rozvoje těch nábřeží," řekl Živný.
Na přípravě koncepce se podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) významně podílela také veřejnost. Do přípravy se zapojili studenti, spolky i jednotliví občané a jejich připomínky jsou v dokumentu zapracované. Rozdílné názory se objevily například mezi ochránci přírody, kteří chtěli více ploch bez zásahů, a lidmi, kteří požadovali intenzivnější sportovní využití řeky. "Musíme udělat kompromis pro obě dvě tyhle strany, které se tady sešly, a já si myslím, že ten kompromis se povedl," řekla Klčová.