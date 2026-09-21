Koncepce řek v Pardubicích navrhuje více cest, lávek a míst u vody

Autor: ČTK
  8:40aktualizováno  8:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pardubice dokončily novou koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument má být podkladem pro další plánování města a ukázat, kde by v budoucnu mohly vzniknout nové pěší a cyklistické trasy, lávky, mola nebo místa pro rekreaci a sport a kde naopak zůstane zachována zeleň a přírodní charakter území. ČTK to řekl náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice).

Podle architekta Tomáše Jiránka je cílem především zpřístupnit řeky lidem a lépe je propojit s městem. Koncepce proto hledá místa pro pěší a cyklistické stezky, lávky a mosty i přímý kontakt s vodou prostřednictvím schodů, mol nebo ramp. V centru se zabývá například soutokem, prostorem u Tyršových sadů nebo okolím mlýnů. "Největší změna by měla být zpřístupnění Labe v centru. Labe vlastně pořád ještě není zpřístupněné. Není tam náplavka, lidé nemají kde si sednout," řekl Jiránek.

Jednou z priorit je podle něj propojení parku Na Špici s budoucí rozvojovou oblastí na Cihelně. V této části se počítá mimo jiné s možností zřízení plovárny nebo přístaviště a s lepším propojením Polabin a univerzitního kampusu s řekou. Na dalších místech města koncepce pracuje s možností parkové krajiny a nového propojení obou břehů. U Chrudimky navazuje také na připravované změny v přírodní oblasti Červeňák.

Koncepce podle Jiránka počítá s různými formami života na řece a kolem ní, od sportu a rekreace přes paddleboardy a malé čluny až po turistickou plavbu. Město zároveň musí počítat s případným budoucím splavněním Labe pro nákladní dopravu, které ale podle něj není součástí rozhodování zpracovatelů koncepce. "My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále," řekl Jiránek.

Náměstek primátora René Živný (Společně pro Pardubice) považuje koncepci za mimořádně rozsáhlý projekt, který podle něj hledá rovnováhu mezi ochranou území a jeho budoucím využitím. Kromě zeleně a přírody má vytvořit prostor pro sport, rekreaci a případný citlivý rozvoj nábřeží. Dokument má zároveň sloužit jako vodítko pro město, investory i soukromé vlastníky. "Myslím si, že to je vlastně takový krásný průnik toho sportu, rekreace, užitných hodnot, ale i potom nějaké budoucnosti a nějaké drobné výstavby a rozvoje těch nábřeží," řekl Živný.

Na přípravě koncepce se podle náměstkyně primátora Jiřiny Klčové (ANO) významně podílela také veřejnost. Do přípravy se zapojili studenti, spolky i jednotliví občané a jejich připomínky jsou v dokumentu zapracované. Rozdílné názory se objevily například mezi ochránci přírody, kteří chtěli více ploch bez zásahů, a lidmi, kteří požadovali intenzivnější sportovní využití řeky. "Musíme udělat kompromis pro obě dvě tyhle strany, které se tady sešly, a já si myslím, že ten kompromis se povedl," řekla Klčová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to...

21. září 2026  23:07,  aktualizováno  23:07

Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Politická reklama
Michal Fischer, starosta Prahy 15

Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

22. září 2026

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více...

21. září 2026  18:31,  aktualizováno  18:31

U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

ilustrační snímek

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody...

21. září 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

ilustrační snímek

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů....

21. září 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Praha chystá velkou proměnu Nádraží Holešovice. Vzniknout mají dvě nová náměstí

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Mezinárodní porota vedená německým urbanistou prof. Jörnem Walterem rozhodla o výsledku soutěžního workshopu Nové Holešovice. Za nejlepší označila návrh studia CHYBÍK + KRIŠTOF.

21. září 2026  19:30

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

ilustrační snímek

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů...

21. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.