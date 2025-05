Mexická vlna. Spodní prádlo padající na pódium a spontánní pokřiky na fanoušky.

Pokud někdo ze sebe vydá na koncertě pokaždé maximum, tak je frontman kapely Mig 21 Jiří Macháček. Na to, že za pár týdnů oslaví už 59. narozeniny, na Pardubickém majálesu opět hýřil velkou energií a hlavně zájmem o publikum.

„Pro ty, kteří jsou dnes na našem koncertu poprvé, tak mám vysvětlení základů každého punkového koncertu. Já zakřičím: ‚I love you‘ a vy mi odpovíte ‚fuck you!‘ A teď si to jdeme zkusit,“ bavil našlapané hlediště Macháček, který se svými kolegy nabídl lidem všechny známé hity, na které čekali.

Naopak třeba kapela Wohnout dávkovala hodně kusů z novější tvorby a jejich koncert to právě nevylepšilo. Nepsané, ale fungující pravidlo na podobných festivalech, kterým dnes už Majáles je, říká, že je dobré hrát v maximální možné míře osvědčené a známé hity. Atmosféra totiž jde okamžitě prudce nahoru. Nová tvorba se hodí spíše do klubu, kde ji ocení zarytí fanoušci.

Minusy? Vysoká tráva a ceny

Celou show v pátek brzy odpoledně otevíral písničkář Pokáč, který si mezi songy utahoval ze svého vlastního repertoáru a po vystoupení se dlouho a ochotně fotil se svými fanoušky. Dobře se na pódiu rozparádil i mladičký Matěj Plšek jehož koncert však v závěru poškodila první silná přeháňka. Právě déšť a citelný chlad byl asi největším minusem celé akce.

„Na akci Majáles Pardubice je zakázáno vnášet deštníky. Děkujeme, že to respektujete. Jde nám především o bezpečnost. Doporučujeme si vzít pláštěnku nebo nepromokavou bundu,“ hlásili už dopředu poměrně prozíravě pořadatelé na Facebooku. Škoda jen, že zároveň zapomněli posekat louku, takže vysoká mokrá tráva také velmi rychle lidem zmáčela boty.

„Atmosféra byla skvělá, takže déšť se dal vydržet. Navíc byly k dispozici stany, kam se dalo schovat. Taky bylo fajn, že stage byly blízko sebe, takže se nemuselo přebíhat nikam daleko,“ popisovaly své dojmy Lenka s Eliškou a Kájou, tři kamarádky, které na festival vyrazily.

Jinak pořadatelský tým, který akci na Cihelně organizuje už roky, nic nepodcenil a vše fungovalo tak, jak mělo. Platilo se opět dobíjejícími náramky, takže se téměř nikde netvořily fronty. Jako hlavní pivo se točil pardubický Vilém, který se však už nějaký čas vyrábí v Ostravě. Cena? 69 korun. Možná právě cenovky u stánků mohly lidem dělat trošku horší náladu.

Párek v rohlíku za 70, hot dog za 130, deset deka halušek za 59 a porce nudlí za 200 právě nelákaly k útokům na stánky. Taky se u drtivé většiny z nich žádné velké tlačenice netvořily.

Naopak velmi husto bylo v párty stanu, kde jednotlivý dýdžejové hráli elektronickou muziku. Tu si chodili poslechnout i lidé, do kterých by to na první dobrou nikdo neřekl. Ale mělo to svůj prozaický důvod. Ve stanu byla pocitová teplota dobře o deset stupňů výše než pod širým nebem.

Mareš zval lidi na pódium

Zábavy bylo ale na místě více. Lidé mohli využít pouťové atrakce nebo stánky různých partnerů akce. Tradičně se také lidé fotí s hokejisty, kteří na akci pravidelně chodí. V pátek se po areálu pohyboval útočník Jan Mandát, sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora nebo dnes už bývalý asistent hlavního trenéra Marek Zadina.

Sobotní program pak odstartovala pardubická kapela Vypsaná Fixa, která se tradičně na domácí půdě těší velké podpoře fanoušků. Hlavní hvězdou celé akce rozhodně měla být ostravská formace Kryštof a celý program uzavíral Leoš Mareš, ten během své skvělé show narvané k prasknutí bral fanoušky přímo na pódium, stejně jako třeba Sebastian pár hodin před ním. Ten zase zpíval jedné ze svých fanynek.

„Na koncerty už jezdím nějakou dobu, ale tohle se mi nikdy nestalo, skvělý zážitek. Ten pocit být tam s ním a objímat ho... Bylo to hrozně pěkné a moc si toho vážím. Splnil se mi sen,“ líčila nadšená Karolína, na kterou Sebastian ukázal.

Mareš se dokonce během koncertu nebál sám sestoupit do davu. „Já jsem ve VIP salónku! Poprvé v životě!,“ křičel do mikrofonu. „Díky, že jste to vydrželi v tom dešti,“ dodával na konci show, kterou místy postihl opravdu prudký liják.

Dvoudenní festival tak nabídl snad všechny populární hudební žánry, které jsou v tuzemsku k mání. A naplno se již rozběhly přípravy na příští rok.