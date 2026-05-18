Mnoho návštěvníků dorazilo s výbavou do deště. Na rozdíl od loňského ročníku však holinky ani pláštěnky nakonec potřeba nebyly. Lidé si tak mohli užít své oblíbené interprety naplno.
Ne všichni ale byli s letošním výběrem kapel spokojeni, hlavně s tím sobotním. Zatímco v pátek lidé pendlovali mezi pódii, v sobotu drtivá většina lidí zůstala u hlavní stage.
V pátek vyvolal největší rozruch český rapper Nik Tendo, ten je známý tím, že pro sprostý výraz nejde daleko. To potvrdil i při svém vystoupení na pardubickém Majálesu ještě před 20. hodinou, kdy na akci bylo ještě dost dětí. Nejen jejich rodiče kroutili hlavami nad jeho vulgárním slovníkem.
Pak už hrála oblíbená pardubická kapela Vypsaná fiXa, která na akci vystoupila místo Tomáše Kluse. Ten musel na poslední chvíli svou účast ze zdravotních důvodů zrušit. Svou poslední píseň proto věnovala kapela s přáním brzkého uzdravení právě Klusovi.
Miláček fanynek mladších generací Sofian Medjmedj uzavřel v pátek program na menším pódiu svou písní Moonlight. „Život je příliš krátkej na to šířit jenom hejt, takže šiřme lásku. Jste můj obrovskej sen, jsem vděčnej za to, že to díky vám můžu žít,“ řekl na závěr. Kromě bouřlivého potlesku se mu dostalo jásotu a křiku z publika.
„Je to můj první festival a Sofian je jeden z hlavních důvodů, proč tu jsem. Poslouchá ho i moje skoro šedesátiletá máma, ale ta se mnou nešla. Strašně si vážím toho, že i přes zánět hlasivek tady vystoupil. Jeho song Slzy mě rozbrečel. Děkuju za tenhle zážitek, Majáles je pro mě top a budu pravidelnou návštěvnicí,“ reagovala na zpěvákovo vystoupení fanynka Eliška.
„Tak jsme mistři, no a co,“ zpívalo se
Fanynkovská základna se hned poté poklusem přesunula k většímu pódiu, kde vystupoval Ben Cristovao. Ten si kromě oblíbených hitů zazpíval i „Tak jsme mistři, no a co“ a společně s hokejistou Danielem Rákosem zvedl nad hlavu pohár, který Dynamo po čtrnácti letech přivezlo do Pardubic po finálovém utkání s Třincem.
O fotku s pohárem byl zájem mezi návštěvníky tak velký, že se tvořila dlouhá fronta, lidé se předbíhali a doufali, že i na ně se dostane.
Mezitím si návštěvníci v party stanu Ibiza užívali svůj vlastní svět. Netrápilo je ani velké množství tanečníků na travnatém parketu, ani těsná blízkost, ve které divoce tančili. Vnadné tanečnice v upnutých kostýmech zaujaly zejména mužské publikum, oči na nich mohly nechat i dámy.
Macháček zase sbíral kalhotky
Podle návštěvníků se sobotní program na menším pódiu příliš nevyvedl. Hlavně proto, že nabídl méně známé interprety. „Je to pro nás složité. Hodně kapel má smlouvy s pořadateli ostatních majálesů, a tak na ně nedosáhneme,“ řekl jeden z organizátorů akce Honza Mayer.
Drtivá většina lidí se proto shlukovala u větší stage, kde kromě kapely Ready Kirken nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché vystoupila večer kapela No Name. Najít místo někde vpředu tak nebylo zrovna snadné. Frontman kapely Igor Timko si s fanoušky zahrál improvizovaný hokej a pogratuloval k vítězství, které také sledoval.
O velkolepé završení večera se tradičně postarala kapela MIG 21 v čele s Jiřím Macháčkem, který stejně jako každý rok, i letos sbíral kalhotky po pódiu. „Díky, ty kalhotky si s sebou bereme do Prahy,“ reagoval a zavěsil si jedny z mnoha na svůj mikrofon s překvapivým výrazem nad monstrózním plyšákem ve tvaru penisu, kterým na něj mávala jedna z fanynek.
Jinak pořadatelský tým, který akci na Cihelně organizuje už roky, nic nepodcenil a vše běželo jako po másle. Platilo se opět dobíjejícími náramky, takže se téměř nikde netvořily fronty. Jako hlavní pivo se točil ostravský Mustang, na jehož chuť se názory výrazně lišily. Cena? 70 korun. Podle některých návštěvníků byly právě ceny to, co dobrou náladu zrovna dvakrát nepodpořilo.
Párek v rohlíku za 70 korun a porce nudlí za 250 právě nelákaly k útokům na stánky. Také se u drtivé většiny z nich žádné tlačenice netvořily. Zatímco v pátek nebyly žádné fronty u stánku s kávou a teplým čajem, v sobotu už si museli zájemci o malé zahřátí chvíli počkat.