Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Hana Lanková, Milan Zlinský
  13:32aktualizováno  13:32
Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv původní předpověď počasí na víkend musela pořadatelům Pardubického Majálesu hodně pocuchat nervy, počasí se nakonec umoudřilo a dopřálo návštěvníkům festival bez promáčeného oblečení.
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
10 fotografií

Mnoho návštěvníků dorazilo s výbavou do deště. Na rozdíl od loňského ročníku však holinky ani pláštěnky nakonec potřeba nebyly. Lidé si tak mohli užít své oblíbené interprety naplno.

Ne všichni ale byli s letošním výběrem kapel spokojeni, hlavně s tím sobotním. Zatímco v pátek lidé pendlovali mezi pódii, v sobotu drtivá většina lidí zůstala u hlavní stage.

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)
10 fotografií

V pátek vyvolal největší rozruch český rapper Nik Tendo, ten je známý tím, že pro sprostý výraz nejde daleko. To potvrdil i při svém vystoupení na pardubickém Majálesu ještě před 20. hodinou, kdy na akci bylo ještě dost dětí. Nejen jejich rodiče kroutili hlavami nad jeho vulgárním slovníkem.

Pak už hrála oblíbená pardubická kapela Vypsaná fiXa, která na akci vystoupila místo Tomáše Kluse. Ten musel na poslední chvíli svou účast ze zdravotních důvodů zrušit. Svou poslední píseň proto věnovala kapela s přáním brzkého uzdravení právě Klusovi.

Miláček fanynek mladších generací Sofian Medjmedj uzavřel v pátek program na menším pódiu svou písní Moonlight. „Život je příliš krátkej na to šířit jenom hejt, takže šiřme lásku. Jste můj obrovskej sen, jsem vděčnej za to, že to díky vám můžu žít,“ řekl na závěr. Kromě bouřlivého potlesku se mu dostalo jásotu a křiku z publika.

„Je to můj první festival a Sofian je jeden z hlavních důvodů, proč tu jsem. Poslouchá ho i moje skoro šedesátiletá máma, ale ta se mnou nešla. Strašně si vážím toho, že i přes zánět hlasivek tady vystoupil. Jeho song Slzy mě rozbrečel. Děkuju za tenhle zážitek, Majáles je pro mě top a budu pravidelnou návštěvnicí,“ reagovala na zpěvákovo vystoupení fanynka Eliška.

„Tak jsme mistři, no a co,“ zpívalo se

Fanynkovská základna se hned poté poklusem přesunula k většímu pódiu, kde vystupoval Ben Cristovao. Ten si kromě oblíbených hitů zazpíval i „Tak jsme mistři, no a co“ a společně s hokejistou Danielem Rákosem zvedl nad hlavu pohár, který Dynamo po čtrnácti letech přivezlo do Pardubic po finálovém utkání s Třincem.

O fotku s pohárem byl zájem mezi návštěvníky tak velký, že se tvořila dlouhá fronta, lidé se předbíhali a doufali, že i na ně se dostane.

Mezitím si návštěvníci v party stanu Ibiza užívali svůj vlastní svět. Netrápilo je ani velké množství tanečníků na travnatém parketu, ani těsná blízkost, ve které divoce tančili. Vnadné tanečnice v upnutých kostýmech zaujaly zejména mužské publikum, oči na nich mohly nechat i dámy.

Macháček zase sbíral kalhotky

Podle návštěvníků se sobotní program na menším pódiu příliš nevyvedl. Hlavně proto, že nabídl méně známé interprety. „Je to pro nás složité. Hodně kapel má smlouvy s pořadateli ostatních majálesů, a tak na ně nedosáhneme,“ řekl jeden z organizátorů akce Honza Mayer.

Drtivá většina lidí se proto shlukovala u větší stage, kde kromě kapely Ready Kirken nebo zpěvačky Kateřiny Marie Tiché vystoupila večer kapela No Name. Najít místo někde vpředu tak nebylo zrovna snadné. Frontman kapely Igor Timko si s fanoušky zahrál improvizovaný hokej a pogratuloval k vítězství, které také sledoval.

O velkolepé završení večera se tradičně postarala kapela MIG 21 v čele s Jiřím Macháčkem, který stejně jako každý rok, i letos sbíral kalhotky po pódiu. „Díky, ty kalhotky si s sebou bereme do Prahy,“ reagoval a zavěsil si jedny z mnoha na svůj mikrofon s překvapivým výrazem nad monstrózním plyšákem ve tvaru penisu, kterým na něj mávala jedna z fanynek.

Majáles láká i na pohár Dynama. Vystoupí Cristovao, Macháček a další hvězdy

Jinak pořadatelský tým, který akci na Cihelně organizuje už roky, nic nepodcenil a vše běželo jako po másle. Platilo se opět dobíjejícími náramky, takže se téměř nikde netvořily fronty. Jako hlavní pivo se točil ostravský Mustang, na jehož chuť se názory výrazně lišily. Cena? 70 korun. Podle některých návštěvníků byly právě ceny to, co dobrou náladu zrovna dvakrát nepodpořilo.

Párek v rohlíku za 70 korun a porce nudlí za 250 právě nelákaly k útokům na stánky. Také se u drtivé většiny z nich žádné tlačenice netvořily. Zatímco v pátek nebyly žádné fronty u stánku s kávou a teplým čajem, v sobotu už si museli zájemci o malé zahřátí chvíli počkat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Léto v Olomouckém kraji zatraktivní nové turistické trasy i interaktivní centrum

ilustrační snímek

Nové cyklostezky i trasy pro pěší turisty, informační systém zaměřený na vodáky a také netradičně pojaté informační centrum v Rapotíně na Šumpersku zatraktivní...

18. května 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Brno-střed čeká na dokončení projektu sportovního a kulturního centra pro děti

ilustrační snímek

Dlouhodobě připravovaný projekt dětského sportovního a kulturního centra v Brně se posunul do další fáze. Radnice městské části Brno-střed nyní čeká na...

18. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř čtyři miliony korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj má pro letošek na podporu vesnických prodejen v programu Obchůdek 2021+ připraveno 3,8 milionu korun. Žádosti lze podávat od 15. června do...

18. května 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

18. května 2026  14:14

Máme zajištěno a ceny neměníme! AI pomůže se sjednáním, odměnou je 1000 Kč

18. května 2026  14:13

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Jak z nich ale udělat skutečnou volbu pro jejich děti?

18. května 2026  14:08

Divadlo Šumperk uzavře sezonu dvěma premiérami, jedna z nich je určena dětem

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezonu inscenacemi Děti z Bullerbynu a Kočka v oreganu. Divadelního zpracování Dětí z Bullerbynu od švédské...

18. května 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmĂ­rnĂ© rakety SpaceBuzz mĂˇ zvĂ˝Ĺˇit zĂˇjem o technickĂ© obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je...

18. května 2026  12:21,  aktualizováno  12:21

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:52

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

OstravskĂ© mlĂˇdÄ› orlosupa odchovanĂ© v Liberci vypustĂ­ ve Ĺ panÄ›lsku

Do volné přírody ve Španělsku se dostane mládě ohroženého orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v Zoo Ostrava a následně jej odchoval pár v Zoo...

18. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.