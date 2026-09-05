Police Symphony Orchestra, No Name i Support Lesbiens. Víkend je ve městech nabitý

Radek Latislav
  7:22aktualizováno  7:22
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Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra.

Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra. | foto: Martin Kábrt

Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra.
Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra.
Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra.
Zlatým hřebem svitavských slavností bude koncert Police Symphony Orchestra.
7 fotografií
Česko čeká poměrně slunečný víkend s teplotami ideálními pro venkovní akce. Bohatý kulturní program nabídnou Pardubice, Svitavy i Vysoké Mýto.

Začátek září je ve Svitavách vždy ve znamení pouti ke sv. Jiljí. Letos však bude v pompéznějším stylu než kdykoli předtím. Že se chystá něco velkého, mohou místní pozorovat už od poloviny týdne. Na náměstí totiž vyrostlo obří zastřešené pódium o rozměrech 14 krát 14 metrů.

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Police Symphony Orchestra
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V představení Splash, jež do Žďáru přiveze česká novocirkusová špička Cirk La Putyka, nebude nouze o akrobatické prvky, kdy se umělci ocitají vysoko ve vzduchu nebo se třeba točí v obří obruči.
7 fotografií

Ve Svitavách budou o víkendu vrcholit oslavy 770 let od první písemné zmínky a zlatým hřebem bude sobotní vystoupení největšího českého amatérského symfonického orchestru Police Symphony Orchestra.

Kam se o víkendu také vypravit

Sobota 5. září

Přehlídka řemesel (skanzen na Veselém Kopci, 9:30–16:00)

Brandýské mámení (náměstí a sokolovna v Brandýse nad Orlicí, po celý den)

Rodinný den se Správou železnic (areál ČD Cargo v Pardubicích, 9:00–16:00)

Lubenská Šťopička (kulturní dům v Lubné u Poličky, 14:00)

VUCH Fest (Automatické mlýny v Pardubicích, 14:00–22:00)

Choltický deštník (zámecký park a nádvoří v Cholticích, 13:00–21:00)

Historické soirée (zámek v Litomyšli, 16:30 a 19:30)

Hurá do školy (park Mlynářka v Sezemicích, 14:00)

Neděle 6. září

Dožínky okresů Chrudim a Pardubice (závodiště Pardubice, 10:00–17:00)

„Svitavy podobný koncert ještě nezažily. Velikost pódia vychází z technických požadavků symfoniků. Byl to docela velký oříšek postavit ho na náměstí. Takto veliký koncert jsme tady ještě neměli. Pódium využijeme i pro vystoupení cirkusu Cirk La Putyka,“ řekl starosta Svitav David Šimek k programu, který bude na náměstí pokračovat i v neděli.

Organizátoři předem avizují, že kdo v sobotu od 20 hodin dorazí na koncert 150členného ansámblu, nebude litovat. Zazní skladby napříč snad všemi hudebními žánry. Devadesátiminutový program nabídne populární hudbu, filmové melodie, rock, swing i klasickou hudbu.

Koncert pod širým nebem si lze vychutnat za 100 korun ve stoje nebo za 300 korun vsedě. Do předprodeje bylo uvolněno 350 míst k sezení. „Vstupenek na sezení už zbývá jen pár,“ informovali organizátoři v pátek odpoledne na sociálních sítích. Vstupenky lze koupit také přímo na místě.

Koncertu bude od 13 do 17 hodin předcházet další ročník Festivalu volnočasových aktivit. Na svitavském stadionu se představí 27 organizací a sportovních oddílů. Pro ty nejmladší bude k dispozici hrací karta, se kterou si mohou vyzkoušet nejrůznější úkoly a aktivity.

Den kraje zahájí Hudba Hradní stráže

První zářijová sobota nabídne bohatý kulturní program také v Pardubicích. Akce nazvaná Den Pardubického kraje, která se konala vždy v červnu, oživí od 10 do 17 hodin Pernštýnské a Komenského náměstí. Program pro celou rodinu nabídne koncerty, prezentace škol a krajských organizací, ukázky složek IZS i doprovodný program pro děti s kreativními zastaveními a dílničkami.

„S ohledem na sobotní termín je zahájení akce plánováno již na 11:30, a to koncertem Hudby Hradní stráže. Na hlavním pódiu dále vystoupí No Name, Olga Lounová, Vojta Nedvěd nebo Peter Nagy,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Nebudou chybět ani ochutnávky regionálních potravin oceněných tituly Regionální potravina Pardubického kraje a MLS Pardubického kraje.

Ve Vysokém Mýtě dokončili krajské technické muzeum, bez dotace by nevzniklo

Pardubický kraj si letos připomíná 26 let od svého vzniku. Při této příležitosti bude možné navštívit zdarma krajské kulturní instituce včetně pardubického zámku nebo Gočárovy galerie. Volné vstupy nabídnou také regionální muzea v Chrudimi, Litomyšli nebo Vysokém Mýtě.

Vysoké Mýto bude v sobotu žít městskými slavnostmi, ke kterým již tradičně patří kujebácký jarmark. Ve 13:20 pak odstartuje hlavní program slavností, ještě před ním v 10 hodin dopoledne vystoupí s dětským představením Michal Nesvadba.

Hudební program ve 13:30 zahájí energická formace Vepřové komety. „Tím, že jsou to městské slavnosti a Vysoké Mýto je historické město, vystoupí v historických kostýmech BraAgas. Jedním z hlavních lákadel je koncert kapely Support Lesbiens, která vystoupí na hlavním pódiu,“ řekl k odpolednímu koncertu za Vysokomýtskou kulturní Pavel Kopp. Sobotní program vyvrcholí večerním koncertem pop-rapové skupiny ATMO Music.

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