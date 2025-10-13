Opravuje se nejvytíženější železniční trať v zemi, vyšší rychlost je v nedohlednu

Radek Latislav
  14:02aktualizováno  14:02
Cestující na nejvytíženějším železničním koridoru spojujícím Čechy a Moravu se musejí po dobu následujících měsíců obrnit trpělivostí. Provoz na hlavní trati mezi Pardubicemi a Brandýsem nad Orlicí na půl roku omezí práce na obnově opotřebovaných kolejí a výhybek. Vlaky budou jezdit jen po jedné koleji.
Práce, které začaly v neděli a v první etapě potrvají do konce listopadu, se soustředí do stanice Choceň a přilehlých mezistaničních úseků.

„Dělníci budou pracovat vždy na jedné koleji, a to vždy v jednom mezistaničním úseku a v přilehlé stanici, na zbývající koleji bude provoz zachován. Během svařování kolejových spojek bude potřeba provoz krátkodobě přerušit, to ale Správa železnic směřuje do nočních hodin, tedy s minimálním vlivem na osobní dopravu,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Železničáři v rámci tzv. cyklické opravy vymění nejopotřebovanější kolejnice, pražce a obnoví části přejezdů. Po zimní přestávce během druhé etapy, která potrvá od února do června, dojde ve Srubech, Dobříkově, Sedlíšťce a v Moravanech také k obnově části výhybek a nástupiště. V celém úseku také upraví zabezpečovací zařízení.

Provoz dálkových vlaků bude zachován s výjimkou osobních vlaků. Do 26. října tak budou bez náhrady zrušeny osobní vlaky v úseku Choceň - Ústí nad Orlicí. Cestující v Brandýse nad Orlicí však o vlaky nepřijdou. „Náhradou zastaví vybrané vlaky R linky R18 nebo R19 ve stanici Brandýs nad Orlicí pro nástup a výstup cestujících,“ uvedla v informačním letáku Správa železnic.

Všichni cestující však musejí počítat s tím, že vlaky projíždějící vyloučeným úsekem se mohou zpožďovat až o 15 minut.

Zrychlení na 200 km/h z koridoru odstraní přejezdy, nahradí je nadjezdy

Práce, které vyjdou na více než půl miliardy korun, se termínově nepotkávají s dlouho připravovanou modernizací rovného úseku koridoru mezi Uherskem a Chocní, který si Správa železnic už před řadou let vybrala k modernizaci a zavedení rychlosti 200 km/h.

Původně se mělo začít v roce 2022, kvůli modernizaci železničního uzlu Pardubice, přestavbě trati mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí byly práce původně odsunuty na rok 2026. Ani tento rok se však nepodaří splnit.

Podmínkou totiž je zrušení nebo nahrazení všech existujících úrovňových přejezdů, kterých je mezi Pardubicemi a Chocní deset. S dvoustovkou na trati se navíc počítá až po přepnutí ze stejnosměrného na střídavé napětí, což také nebude hned.

Cyklickou opravu je podle místostarosty Dobříkova brát jako nutné zlo. „Respektujeme to, že správce dráhy chce kvalitativně udržovat úroveň železniční dráhy především z důvodů bezpečnosti provozu. Je to nezbytná nutnost. Podle opakovaně sdělovaných informací pracovníků Správy železnic modernizace nezačne do doby, než bude zdvoukolejněna trať z Chocně do Třebechovic pod Orebem, aby veškerá železniční doprava z koridoru mohla být v plném rozsahu odkloněna přes Hradec Králové,“ řekl Aleš Sloup. V případě Dobříkova železničáři odstraní přejezd P4893 a nahradí ho mostem.

„Zmiňovaná investice do modernizace koridorového úseku ke zvýšení rychlosti nad současné maximum 160 km/h je v projektové přípravě,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

S modernizací železničního koridoru na 200 km/h však nelze vzhledem k neustálým posunům výstavby jednotlivých infrastrukturních projektů na železnici počítat dřív než ve 30. letech.

Akční letáky
