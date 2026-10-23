Košťata pomohla vytvořit malby pro jednu ze čtyř výstav v pardubické galerii

Kresby, zvuky a textilní instalace, videa zachycující proměnu mlýnů nebo keramické reliéfy s motivy vody a ženského těla. To nabídnou čtyři nové výstavy, které dnes otevírá Gočárova galerie v Pardubicích.
Výstava HRA-NIC-E / Přes polní propojuje východočeskou krajinu, historii Automatických mlýnů, zvuky a vzpomínky na místa. "Chtěla jsem, aby se člověk v prostoru zastavil a opravdu ho zažil, ne jen rychle prošel kolem obrazů. Hranici nevnímám jako něco pevného, ale jako otevřený prostor, který můžeme překračovat. Výstava propojuje krajinu, ze které pocházím, s tou skotskou, kde už 20 let žiji," řekla Jana Middleton.
Kresby a malby vytvářela autorka netradičně pomocí slaměných košťat a upraveného cepu. Linie ze stavební cihel v prostoru symbolicky rozdělují krajinu a odkazují k tématu hranic, které lze volně překračovat. Návštěvníci si mohou lehnout na lehátka nebo pomocí hrábí vytvářet vlastní kresby do koberce.
Výstava Mezery proměny umělců Artura Magrota a Adama Trbuška porovnává podobu Automatických mlýnů, kde galerie sídlí, a to před rekonstrukcí a po ní. Dvě velkoformátová videa zachycují průchod budovou v letech 2018 a 2025. "Není to kritika, není to chvála, je to spíš nějaký tip k zamyšlení o tom, jak se vůbec proměňují současné kulturní instituce," říká Magrot.
Autoři vedle videí využívají také původní vybavení mlýnů, je jím třeba torzo nápisu Automatické mlýny. Pozornost poutá i ovládací zařízení někdejšího mlýnského provozu, takový centrální mozek mlýnů. Naopak méně viditelné jsou busty z depozitáře, které jsou částečně zakryté. Upozorňují tak na to, že část sbírek zůstává veřejnosti skrytá.
"Je to nějaký prostor, kde to dílo spí a jeho institucionální život je zahalený a nejde pro společnost vidět," řekl Magrot. Podle něj by stálo za to diskutovat o jejich větším otevírání depozitářů veřejnosti, v zahraničí je to běžnější, dodal.
Část sbírek se právě Gočárova galerie snaží ukazovat v menším výklenku. Tentokrát představí sochy Miloše Zeta z období socialistického realismu i 3D tisky Martina Zet(ové), které vycházejí z otcova ateliéru. Výstava se podle kurátorky Kateřiny Stündlové věnuje vztahu dvou generací umělců, paměti a uměleckému odkazu. Doplní ji videoprojekce výzkumu Petry Widžové zaměřeného na umělecké pozůstalosti.
Výstava Oáza Evy Yurkové je její první samostatnou prezentací v Česku. V části bývalého obilného sila představuje keramické reliéfy, koláže a tisky, v nichž propojuje vodu, ženské tělo a témata bezpečí a ohrožení. Ženské postavy často zobrazuje bez tváří, aby jejich příběhy mohly odkazovat k obecnější zkušenosti. "Anonymita postav umožňuje vztáhnout zobrazené situace k širší zkušenosti. Voda v dílech představuje každodenní součást života, odpočinek i očistu," řekla kurátorka Stündlová.