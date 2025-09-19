Byl to dlouho opomíjený klenot, který dlouhé roky chátral a trpěl pod nájezdy zlodějů. Moravskotřebovský kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 patří společně se souborem renesančních náhrobníků a dřevěných polychromovaných lavic k nejcennějším historickým památkám svého druhu na Moravě.
Na začátku loňského roku jej převzalo město od římskokatolické církve, která na jeho opravu neměla peníze, a začaly opravy. Až řemeslníci v příštím roce kompletně dokončí práce na obnově šindelové střechy, aby do interiéru nezatékalo, chce se radnice pustit do dalších záchranných prací na kostele.
„Církev dělala jen nezbytnou údržbu. Pro nás má kostel větší hodnotu, neboť se jedná o poslední část uceleného souboru památek areálu Křížového vrchu a zároveň jde o symbolické zakončení naučné stezky Cesta od renesance k baroku. Vede tam naučná stezka, vodíme tam turisty a zároveň je to odpočinkové místo pro naše obyvatele,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil k pracím, které na kulturní památce odstartovaly.
Jelikož kostel trápí vlhkost, některá díla budou dočasně přemístěna jinam. Týká se to i tři metry vysokého barokního obrazu Smrti sv. Josefa, pod nímž je stejně jako pod cennou barokní výmalbou kostela podepsán barokní malíř Juda Tadeáš Super. Místo na oltáři na jižní straně hlavní lodi bude součástí nové expozice v rekonstruovaném muzeu, jehož otevření je plánované na červen příštího roku.
„Nemůžeme ho dát v tuto chvíli bohužel zpátky, protože na to ještě nejsou ideální podmínky. Po dokončení opravy střechy, na kterou nám přispívá Pardubický kraj i ministerstvo kultury, máme v plánu zhotovit projektovou dokumentaci vedoucí k odvodnění a odvlhčení celé stavby,“ popsal Dokoupil zhruba pětiletý plán záchranných prací.
Radnice se chce poté pustit do restaurování dřevěného mobiliáře. Vzácné jsou kupříkladu raně barokní kostelní lavice označené malovanými cechovními znaky z roku 1632. Na obnovu čekají také barokní malby v hlavní lodi, ty v presbytáři stihla církev v 90. letech zachránit.
Úplně poslední etapou bude restaurování rozebraných dřevěných oltářů v trojlodním kostele. Nápovědu, jak s obnovou kostela se silným geniem loci pokračovat dál, dá městu konference organizovaná fakultou restaurování Univerzity Pardubice.
V pátek 19. září se na tamní renesanční zámek sjedou odborníci, kteří představí nejen aktuální průzkumy restaurování v interiéru kostela, ale i výsledky stavebně-historického průzkumu kostelních lavic a restaurování a průzkumu obrazu Smrti sv. Josefa.
Ojedinělá památka na Křížovém vrchu, která byla dlouhodobě uzavřena, je od 1. června loňského roku již zpřístupněna. Významná je i díky zachovaným renesančním kamenným náhrobním deskám významných měšťanů a osobností Moravské Třebové. Ty byly ze zdí odstraněny zřejmě na počátku třicetileté války, kdy byly použity lícem dolů jako dlažba pod lavicemi. Část z nich byla na počátku 20. století přemístěna do lapidária ve hřbitovní kapli.