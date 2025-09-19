Jeden z nejcennějších na Moravě. Restaurátoři mají svatostánku vrátit zašlý lesk

Radek Latislav
  8:32
Město Moravská Třebová zachraňuje cenný hřbitovní kostel, který v loňském roce převzalo od církve. Restaurátoři dnes představí, co s dříve upozaďovanou památkou s původními lavicemi z období baroka dál.
Město Moravská Třebová převzalo tamní kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 od...

Město Moravská Třebová převzalo tamní kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 od římskokatolické církve a zahájilo jeho kompletní obnovu. (2. září 2025) | foto: Radek Latislav

Město Moravská Třebová převzalo tamní kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 od...
Město Moravská Třebová převzalo tamní kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 od...
Kostel Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové se nejspíš dostane do majetku...
Město Moravská Třebová převzalo tamní kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 od...
22 fotografií

Byl to dlouho opomíjený klenot, který dlouhé roky chátral a trpěl pod nájezdy zlodějů. Moravskotřebovský kostel Nalezení sv. Kříže z roku 1603 patří společně se souborem renesančních náhrobníků a dřevěných polychromovaných lavic k nejcennějším historickým památkám svého druhu na Moravě.

Na začátku loňského roku jej převzalo město od římskokatolické církve, která na jeho opravu neměla peníze, a začaly opravy. Až řemeslníci v příštím roce kompletně dokončí práce na obnově šindelové střechy, aby do interiéru nezatékalo, chce se radnice pustit do dalších záchranných prací na kostele.

„Církev dělala jen nezbytnou údržbu. Pro nás má kostel větší hodnotu, neboť se jedná o poslední část uceleného souboru památek areálu Křížového vrchu a zároveň jde o symbolické zakončení naučné stezky Cesta od renesance k baroku. Vede tam naučná stezka, vodíme tam turisty a zároveň je to odpočinkové místo pro naše obyvatele,“ řekl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil k pracím, které na kulturní památce odstartovaly.

Jelikož kostel trápí vlhkost, některá díla budou dočasně přemístěna jinam. Týká se to i tři metry vysokého barokního obrazu Smrti sv. Josefa, pod nímž je stejně jako pod cennou barokní výmalbou kostela podepsán barokní malíř Juda Tadeáš Super. Místo na oltáři na jižní straně hlavní lodi bude součástí nové expozice v rekonstruovaném muzeu, jehož otevření je plánované na červen příštího roku.

Historickým městem roku je Moravská Třebová. Za dotace zpřístupnila radnici i kostel

„Nemůžeme ho dát v tuto chvíli bohužel zpátky, protože na to ještě nejsou ideální podmínky. Po dokončení opravy střechy, na kterou nám přispívá Pardubický kraj i ministerstvo kultury, máme v plánu zhotovit projektovou dokumentaci vedoucí k odvodnění a odvlhčení celé stavby,“ popsal Dokoupil zhruba pětiletý plán záchranných prací.

Radnice se chce poté pustit do restaurování dřevěného mobiliáře. Vzácné jsou kupříkladu raně barokní kostelní lavice označené malovanými cechovními znaky z roku 1632. Na obnovu čekají také barokní malby v hlavní lodi, ty v presbytáři stihla církev v 90. letech zachránit.

Úplně poslední etapou bude restaurování rozebraných dřevěných oltářů v trojlodním kostele. Nápovědu, jak s obnovou kostela se silným geniem loci pokračovat dál, dá městu konference organizovaná fakultou restaurování Univerzity Pardubice.

V pátek 19. září se na tamní renesanční zámek sjedou odborníci, kteří představí nejen aktuální průzkumy restaurování v interiéru kostela, ale i výsledky stavebně-historického průzkumu kostelních lavic a restaurování a průzkumu obrazu Smrti sv. Josefa.

Ojedinělá památka na Křížovém vrchu, která byla dlouhodobě uzavřena, je od 1. června loňského roku již zpřístupněna. Významná je i díky zachovaným renesančním kamenným náhrobním deskám významných měšťanů a osobností Moravské Třebové. Ty byly ze zdí odstraněny zřejmě na počátku třicetileté války, kdy byly použity lícem dolů jako dlažba pod lavicemi. Část z nich byla na počátku 20. století přemístěna do lapidária ve hřbitovní kapli.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

19. září 2025  7:12,  aktualizováno  10:21

Obec z Plzeňska připomene botanika, jenž se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu

V rodné vlasti téměř zapomenutého botanika a cestovatele Václava Bojera, který se proslavil na Madagaskaru a Mauriciu, si v sobotu poprvé veřejně připomenou...

19. září 2025  8:44,  aktualizováno  8:44

Společnosti Bitget je sedm let a představuje Universal Exchange coby novou generaci burz

19. září 2025  10:14

Na Valašsku vyroste nová lanovka. Skiareál Karolinka spustí čtyřsedačku už letos v zimě!

19. září 2025  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

19. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

CONTEG na okruhu v Brně. Díky české firmě na MotoGP neunikne ani tisícina sekundy

19. září 2025

Pražská koňka začínala podle brněnského vzoru, prozrazuje archiv dopravního podniku

Archiv dopravního podniku ukrývá dokumenty od prvních dnů koňské dráhy až po současnost. Archivář Robert Mara je správcem „pokladny“ plné dokumentů i lidských příběhů. V rámci výročí 150 let MHD v...

19. září 2025  9:59

Cedule na Lysé hoře ničí vandalové. Vyhýbejte se Beskydům, vzkazují jim ochránci

Naučná stezka Lysohorský bestiář je dlouhodobým cílem vandalů. Informační cedule byly po jejich řádění natolik poškozené, že se pracovníci CHKO Beskydy nyní museli pustit do jejich obnovy. Stezka...

19. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:52

Otravuje vzduch, půdu a vodu. Spolkům a radnici ve Volarech vadí skládka s jedy

Teplou Vltavu na Šumavě ohrožují jedovaté látky z nedaleké skládky odpadů. Česká inspekce životního prostředí je objevila poblíž Volarského potoka, který ústí právě do Vltavy v úseku, kde je kvůli...

19. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Auto se na Kroměřížsku zřítilo z dálničního mostu na D1, řidič nehodu nepřežil

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na dálnici D1 u Bezměrova na Kroměřížsku. Podle hasičů osobní vůz po srážce s nákladním prorazil svodidla a zřítil se z dálničního mostu. Řidič pád...

19. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Sklářské městečko v Železném Brodě

Jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců i obdivovatelů sklářského řemesla. To nabídne již 19. ročník tradiční akce v Železném Brodě.

19. září 2025  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.