Koupaliště v přírodě v Pardubickém kraji zůstávají většinou čistá

Podle posledních odběrů vzorků vody jsou koupaliště v přírodě v Pardubickém kraji většinou čistá. Hygienici měli připomínky jen ke kvalitě vody v rybníku Hluboký na Pardubicku a vodní nádrži Březina na Svitavsku. Letos sledují více vodních nádrží, jiné naopak byly zatím z monitoringu vyřazeny.
Rybník Hluboký má dlouhodobě sníženou průhlednost vody kvůli charakteru dna. Znatelný je pokles hladiny vody, ale v ostatních ukazatelích vyhovuje požadavkům na vody ke koupání, je na druhém z pěti stupňů znečištění. Na stejném stupni je vodní nádrž Březina, kde má voda mírně zhoršené vlastnosti a průhlednost. Hygienici zjistili přítomnost ojedinělých shluků zelených vloček a přírodní znečistění pyly.
Další přírodní koupaliště v regionu jsou zatím čistá. Platí to pro všechny lokality na přehradě Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku, písníky Březhrad a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku.
Nově je do sledování zařazeno biotopové koupaliště v Hlinsku a koupaliště v Horním Bradle na Chrudimsku nebo koupaliště v Brněnci na Svitavsku a Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku.V Hlinsku si nechala radnice zpracovat rozbory vody, je zcela čistá. V Horním Bradle a Jablonném zatím koupaliště zahájení sezony neoznámila, v Brněnci začne v pátek. Od letoška se sleduje i písník Hrádek na Pardubicku, který je zcela čistý.
Rybník Dlouhý, do nějž se chodí koupat obyvatelé Lanškrouna a okolí, se upravuje. Do doby dokončení stavebních prací a úpravy terénu se jakost vody nebude sledovat. Podobně se čeká s odběry u rybníku Rosnička u Svitav, který dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, čeká se na jeho úplné napuštění.