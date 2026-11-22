Nové vedení Třemošnice na Chrudimsku zatím neplánuje opravu koupaliště, protože by byla příliš drahá. Areál chce využít jako volnočasové a relaxační centrum s vodními prvky, zelení a herními prvky. Možnosti jeho proměny prověří studie, kterou si město zadalo. ČTK to řekl starosta Pavel Kalina (Jsme s Vámi).
Třemošnické koupaliště je mimo provoz od roku 2017. Město ho tehdy uzavřelo kvůli špatnému stavu bazénu, ze kterého unikalo velké množství vody. "Zadali jsme studii na revitalizaci celého areálu koupaliště. Budou v ní zpracované různé varianty jeho budoucího využití. Z finančního hlediska ale nejsme schopni z městského rozpočtu utáhnout rekonstrukci bazénů, zázemí i technologie čištění," řekl Kalina.
V roce 2022 město v areálu koupaliště otevřelo takzvanou Sluneční pláž. Jde o relaxační zónu s travnatou plochou, dětskými herními prvky a mlhovištěm. Bazény ale zůstaly mimo provoz.
Podle starosty by areál mohlo město upravit. "Dovedu si představit, že by tam byly navržené vodní prvky, například menší mlhoviště, sprchy nebo brouzdaliště. Celý areál by mohl sloužit jako volnočasové a relaxační centrum s obnovenou zelení, mobiliářem a herními prvky," řekl starosta.
Oprava bazénů by podle odhadů vyšla na desítky milionů korun. Betonová bazénová vana je popraskaná a protékalo jí až 400 metrů krychlových vody denně. Provoz tak vyžadoval průběžné dopouštění, což bylo drahé. Vysoké byly také náklady na čisticí přípravky. Bazén dlouhý 50 metrů měl část pro plavce a neplavce s rozdílnou hloubkou. K jeho vybavení patřil tobogan, skluzavka, vodní hřib a lezecká síť. Výměnu by potřebovaly také vodní atrakce.