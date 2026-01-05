O tom, že se neopatrnost nevyplácí, se přesvědčil majitel audi, který své nastartované auto s klíčky v zapalování nechal den před silvestrovskými oslavami stát na jedné z trutnovských čerpacích stanic a odběhl si do prodejny. Kolemjdoucí muž využil situace, usedl za volant a vydal se na cesty.
„Událostí se okamžitě začali zabývat trutnovští policisté, kteří svým kolegům i do jiných krajů rozeslali nejen informaci o krádeži vozidla, ale i fotografii podezřelého muže. Během několika hodin si kradeného vozu bez řidiče všimli policisté z pohotovostního a eskortního oddělení v Pardubicích. To bylo zaparkované v ulici Na Třísle,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Jen o chvíli později jiná hlídka pardubických policistů projížděla kolem nákupního centra, kde zahlédla muže odpovídajícího popisu hledaného. Devětatřicetiletý muž se nejprve snažil vše zapřít, nakonec to ale vzdal a sám dovedl policisty zpátky ke kradenému audi, které zaparkoval nedaleko Okresního soudu v Pardubicích.
„Policisté devětatřicetiletého muže zadrželi a předali kolegům z Královéhradeckého kraje, kteří ho následně obvinili ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné užívání cizí věci,“ dodala Kopecká.
Muž měl navíc pozitivní test na drogy a podle policie pravděpodobně usedl za volant i přes to, že měl platný zákaz řízení. Podle policie se proto může po prověření dalších okolností právní kvalifikace rozšířit.
Policie zároveň připomíná, aby lidé byli opatrní a nevzdalovali se od svého nastartovaného vozidla. „Ještě nějakou chvíli nás bude čekat chladné počasí. Vyhřáté auto nestojí za ten risk, že o svého mazlíka přijdete. Chraňte si svůj majetek,“ uvedla na svém Facebooku.