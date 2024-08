Výsledky krajských voleb mohou překvapit, silná jména jsou na konci kandidátek

To nejlepší až na konec. Aneb hra na skákanou začíná. Hned několik politických stran a uskupení nasadilo na závěr svých kandidátek zvučná jména. Je tak klidně možné, že se poslanci, senátoři či bývalý ministr nakonec dostanou do krajského zastupitelstva. A to i přesto, že o to vlastně možná ani nestojí.

Asi nejzajímavější situace je na chvostu společné kandidátky ODS a TOP 09. Tam je v poslední desítce hned několik jmen, která jsou z komunální politiky dobře známá.

Jako 43. v pořadí totiž kandiduje bývalý náměstek pardubického primátora a šéf dlouholetého šachového festivalu Czech Open Jan Mazuch. O jednu pozici níže najdou voliči dokonce bývalého hejtmana Ivo Tomana a přetlak je pak na úplném dně.

Na místě číslo 49 je totiž krajský předseda ODS, poslanec a zastupitel Pardubic Karel Haas. Peloton pak uzavírá krajský radní, senátor a minulý lídr modré strany Michal Kortyš. „Oba dva chceme podpořit naši stranu a naše kolegy. Proto jsme v závěru kandidátky. Myslím, že ani jeden z nás nepočítá s tím, že budeme skákat a získáme nakonec mandát,“ uvedl Karel Haas.

Lidé z konce kandidátky o zisku mandátu často ani neuvažují

Nicméně vyloučit to nemůže. Haas vedl v Pardubicích ODS do voleb v roce 2018 a téměř dokázal získat primátorský řetěz. Získal hodně preferenčních hlasů, mezi lidmi je oblíbený. „Myslím, že moje popularita v Pardubicích je už pryč, že nyní rezonují jiná jména. Zmizel jsem do Prahy, byť se stále snažím chodit na zasedání zastupitelstva v Pardubicích maximálně připravený. Za mne má větší šanci na skok dopředu Michal Kortyš jako úspěšný krajský radní,“ dodal Haas.

Ovšem ani bývalý starosta Litomyšle by asi nebouchal šampus, kdyby ho lidé vytáhli až do zastupitelstva kraje. Spolustraníci ho dlouho přemlouvali, aby ODS a TOP 09 vedl do voleb jako lídr. A on to odmítl, hlavně kvůli věku a proto, že se chce soustředit na obhajobu postu senátora na Svitavsku. „Už to nechám mladším. Stranu podpořím, ale jen ze zadních pozic. Lídrem už být nechci,“ uvedl Kortyš.

Známé osobnosti jsou i na kandidátce hnutí ANO. Dokonce se dá říct, že tam jsou všechny, které strana v regionu má. O přízeň voličů v krajských volbách si totiž na čtvrtém místě říká starosta Chrudimi František Pilný, na šestém náměstek pardubického primátora Jan Hrabal, na 20. primátor Pardubic Jan Nadrchal, jako 25. pak kandiduje jeho náměstkyně Jiřina Klčová.

A minulý volební lídr, poslanec a notorický čekatel na post ministra dopravy Martin Kolovratník je na posledním 50. místě. „Byl to můj nápad, tak jsem si to přál. Kolegové i Karel Havlíček mi nabízeli, abych byl opět lídrem, ale to jsem odmítl. Naplňuje mne práce ve stínové vládě. Ale kolegy jsem chtěl podpořit, a tak jsem si řekl o poslední místo. Třeba straně donesu nějaké hlasy,“ uvedl bývalý šéf Českého rozhlasu Pardubice.

Kolovratník stále nestrávil čtyři roky starou křivdu

Ten zažil jako lídr hořké zklamání v roce 2020, když přivedl stranu k vítězství v kraji, ale na možnost vládnout si ani nesáhl. Než byly sečteny všechny hlasy, hejtman Martin Netolický z 3PK už měl složenou koalici a do štábu ANO ani nikdo nezavolal. Důvod? Ostrá kampaň, kterou proti tehdejší i vznikající koalici Kolovratník před volbami vedl.

Zřejmě i proto, aby letos na ANO zůstalo alespoň místo u jednacího stolu, nasadilo hnutí Andreje Babiše nekonfliktního lídra v podobě bývalého brankáře a manažera Dynama Pardubice Dušana Salfického.

Jenže Kolovratník i z 50. místa ostřeluje dnešní vedení kraje a řada jeho kolegů z toho vůbec nemá radost. Mají strach z hejtmanovy reakce. „Budu dál kritický, a to velmi. Budu plnit funkci jakéhosi zlého muže. Politika nemůže být jen o plácání se po zádech. Když vidím věci, které jsou špatně, tak je pojmenuji. V tom se měnit nebudu,“ uvedl Kolovratník, kterého stále mrzí, jak před čtyřmi roky jeho strana dopadla. „Měl jsem slib hned několika politiků, že budeme po volbách jednat. Nakonec z toho nebylo nic. Stále to považuji za zradu,“ doplnil.

Zajímavé jméno má v závěru kandidátky i lídr koalice 3PK a hejtman Martin Netolický. Na místě 49. je totiž bývalý ministr, poslanec, senátor a hejtman Radko Martínek. Politik, který se nejvíce proslavil v éře šéfa ČSSD Jiřího Paroubka, je vlastně takovým politickým otcem Martina Netolického, a je tak logické, že ho ve volbách bývalý starosta Moravské Třebové nebo ministr pro místní rozvoj podporuje. Ani on však už žádné větší politické ambice nemá.