Kampaň krajských voleb v Pardubickém kraji byla z povinnosti. Jde jen o post hejtmana

Kampaň před letošními krajskými volbami byla možná nejnudnější v historii Pardubického kraje. Jako by nestačilo, že krajská koalice složená z 3PK, ODS a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN si navzájem pochvalovala, jak vede kraj dobře. Tentokrát se k nim přidalo i opoziční hnutí ANO, které se až na výjimky nezmohlo na žádnou kritiku. „Zlobili“ tak jen Piráti a SPD.

Volby by teoreticky mohly rozhodnout, jak se kraj bude v dalších čtyřech letech starat o silnice, nemocnice, školy či třeba pardubické letiště. „Nejhorší je podle mne neutěšená personální situace v nemocnicích. Myslím, že právě toto trápí většinu lidí v kraji nejvíce,“ řekl lídr Pirátů Daniel Lebduška.

Potíž je v tom, že krajští politici z široké koalice si zatím vystačí s tvrzením, že dělají maximum. Staví v nemocnicích nové budovy nebo je vylepšují, ale za personální problémy nemohou, jsou v celé zemi. A nové internisty v Chrudimi a Svitavách nenaklonují. Maximálně před volbami připustí, že jimi vybraní manažeři nemocnic by mohli pracovat lépe. „To, co osobně vnímám jako klíčové, je vnitropodniková komunikace. Ta drhne poměrně dlouhodobě,“ uvedl například lídr 3PK a hejtman Martin Netolický.

V případě rozbitých silnic druhé a třetí třídy je to podobné: Kraj dostává podle krajských radních z daní nespravedlivě málo peněz v porovnání třeba se sousední Vysočinou, proto má i horší silnice. Ale nyní dává miliardy na to, aby to bylo lepší.

Klíčové investice, jako je třeba dostavba dálnice D35, má zase na starosti stát a všichni lídři kandidátek do krajských voleb tak jenom musí v kampani stokrát povinně zopakovat, že požadují „urychlenou dostavbu dálnice D35“. A stejně tak odříkají, že budou dělat maximum pro zajištění zubařů, praktických a dětských lékařů na periferii, třebaže to v podstatě nemají možnost ovlivnit.

Když všichni chtějí totéž a politika v Pardubickém kraji se stále více vyprazdňuje, nejzajímavější otázkou voleb se nakonec stává, které strany sestaví novou koalici, kdo usedne do křesla hejtmana a kdo obsadí pozice radních. Hnutí ANO už dvakrát po vítězství ve volbách v Pardubickém kraji bylo posláno do opozice, a tak jeho hlavní viditelnou strategií v letošní kampani bylo nenaštvat si hejtmana, který vždy dokázal bleskově sestavit antibabišovskou koalici. „Pokud bych měl říct jedno přání, tak by to bylo aspoň dostat šanci se povolebního jednání účastnit. Minule jsme ji totiž vůbec nedostali a byli jsme rychle odsunuti do opozice,“ uvedl lídr ANO Dušan Salfický.

Po volbách v Pardubickém kraji se už dvakrát hrálo podle jednoho nepsaného pravidla: Pokud vyhraje hnutí ANO, získá křeslo hejtmana druhá strana v pořadí. Tou byla v roce 2016 ČSSD a v roce 2020 koalice 3PK, vždy reprezentovaná Martinem Netolickým. Pokud se dosavadní koaliční strany 3PK, ODS s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a STAN nerozhádají, sotva to bude letos jiné.

„Rád bych zachoval půdorys stávající koalice. Situace je velmi podobná jako před čtyři či osmi lety,“ řekl lídr ODS s TOP 09 Ladislav Valtr.

Jestliže by současná krajská koalice po volbách přizvala ke stolu hnutí ANO, stávající spojenectví by se rozpadlo. S hnutím ANO nechtějí sedět v jedné koalici Starostové, velké problémy by s tím měla ale i ODS s TOP 09. Lidovci z Koalice pro Pardubický kraj by zase těžko partnerům ze SPOLU rok před parlamentními volbami vysvětlovali, že se spojili s ANO na vlastní pěst.