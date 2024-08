Do krajských voleb v novém dresu. Hejtmanovu fialovou oblékla i exprimátorka

Reklamní sloup koalice 3PK vztyčený na náměstí v Chrasti u Chrudimi s velkým obličejem tamního starosty Vojtěcha Krňanského je dokladem jeho politické proměny.

Do politiky vstoupil jako člen hnutí ANO, v roce 2021 z něj odešel a nyní kandiduje do zastupitelstva Pardubického kraje za koalici 3PK, kterou vede hejtman Martin Netolický (SOCDEM) usilující o své čtvrté volební období.

„Z ANO jsem poměrně rychle vypochodoval, přístup hnutí například k rozpočtu mi přišel úplně strašidelný. Já budu vždy trochu zlobivé dítě, chci si dělat politiku po svém, bez toho, abych se zpovídal nějaké straně a hnutí,“ řekl Krňanský. Když mu hejtman nabídl místo na kandidátce, neváhal. „Nadále si chci zachovat pozici nestraníka, člověka, který může říkat své názory,“ řekl Krňanský.

Oponent z ODS nyní lídrovi ze SOCDEM kryje záda

Podobných politických přestupů lze v Pardubickém kraji najít celou řadu. Ten nejzajímavější svedl na jednu kandidátku dva lídry stran, kteří se spolu na začátku září 2012 střetli v pořadu Otázky Václava Moravce Speciál.

Tehdejšímu lídrovi ODS Petru Tupcovi se před kamerami moc nedařilo, což dokumentuje tehdejší titulek článku MF DNES: „Waterloo pro lídra ODS Tupce“. Jeho oponent z ČSSD Martin Netolický ho porazil nejen v debatě, ale i v následných krajských volbách. Tupec se později s ODS rozešel a nyní jako starosta Horního Jelení a nestraník kryje Netolickému záda na 23. místě kandidátky 3PK.

Podstatně bohatší politickou historii má třeba Miloslav Soušek, čtvrtý na kandidátce koalice SPD, Trikolory a PRO. Bývalý poslanec ČSSD a starosta Vysokého Mýta v posledních čtyřech krajských volbách kandidoval vždy za jiné seskupení. V roce 2012 za ČSSD, pak Stranu Práv Občanů, která se navzdory snaze Miloše Zemana nikdy významně neprosadila, před čtyřmi lety se nechal napsat na kandidátku Východočechů. A nyní jej nasadila SPD.

Politické přestupy Štěpánka Fraňková Bývalá primátorka Pardubic seděla osm let v zastupitelstvu kraje za Koalici pro Pardubický kraj, nyní kandiduje za koalici 3PK. Petr Tupec Starosta Horního Jelení byl v roce 2012 jedničkou na kandidátce ODS, nyní jde do krajských voleb za koalici 3PK. Miloslav Soušek Někdejší poslanec ČSSD a starosta Vysokého Mýta kandidoval za Východočechy, nyní za koalici SPD, Trikolóra a PRO.

„Mojí jedinou motivací je, aby tato vláda co nejdříve skončila a průmysl začal znovu fungovat. To, co vláda provádí v energetice, je totálně špatně. Pokud v tom bude pokračovat ještě rok nebo dva, přijde velká krize. Průmysl je to jediné, co nás živí,“ řekl Soušek. Dodal, že nemá žádné politické ambice. „Beru tyto volby tak, že je především nutné dát jasný vzkaz vládě,“ řekl.

Suverénně nejvíce politických posil má na kontě 3PK Martina Netolického. Poté, co mu před čtyřmi lety k slušnému výsledku pomohlo nasazení starostů Hlinska a Heřmanova Městce, přidal letos další. Nejen starostu Chrasti, ale i starostu Žamberka Jiřího Mencáka. Podařilo se mu také přetáhnout starostu Lanškrouna Radima Vetchého, který před čtyřmi roky kandidoval za Koalici pro Pardubický kraj. Tu tvoří KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté (SNK ED) a Nestraníci.

Především se ale hejtmanovi povedlo uzavřít koalici s Východočechy a do klína mu spadly další známé politické figury. Vedle Petra Tupce za 3PK kandiduje i bývalá primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková, která v letech 2008 až 2016 seděla v krajském zastupitelstvu za Koalici pro Pardubický kraj. A také pardubický radní František Brendl, který ještě před čtyřmi roky vedl krajskou kandidátku Východočechů a kritizoval zaostávání nemocnic či podporu turistiky koncentrovanou do Dolní Moravy. Teď tvrdí, že spojenectví s hejtmanem má smysl.

„Socani nikdy nebyli moje přirozená první volba, ale zase personálně je to pro mne super spolupráce a myslím si, že na krajské úrovni se světonázorové rozdíly stírají,“ uvedl k tomu před časem Brendl.

Krajský úřad v Pardubicích zaregistroval pro volby do krajského zastupitelstva dvanáct kandidátek.

Šest seskupení už zastoupení v zastupitelstvu kraje má. ANO, 3PK, koalice ODS a TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj, Piráti a STAN. Do zastupitelstva se chtějí vrátit komunisté prostřednictvím koalice Stačilo!. Šanci může mít i koalice SPD, Trikolora a PRO. O překvapení se pokusí Naše Pardubice. Kandidátku postavila ještě Demokratická strana zelených, Referendum a Švýcarská demokracie. Volby se letos uskuteční 20. a 21. září.