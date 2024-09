Je lepší zůstat v opozici, než být zbabělec, říká lídr Pirátů Lebduška

„Pokud se tady budeme stále jen plácat po zádech, jak je vše skvělé, tak se nic nezlepší. A že je co zlepšovat, vidí každý občan kolem sebe. Třeba není normální, abych jel z Chrudimi do Pardubic autem hodinu jako dnes ráno,“ stěžoval si lídr Pirátů Daniel Lebduška, který kvůli dopravní zácpě v pondělí dorazil na rozhovor s MF DNES s mírným zpožděním.

Před čtyřmi roky jste získali zhruba 13 procent a sedm mandátů. Je reálné, abyste tento výkon zopakovali?

Minimálně bych za to byl rád. Bylo by to skvělé. Ale i třeba šest mandátů bych považoval za úspěch.

Nakolik jste nervózní při pohledu na kostrbatý rozjezd nového systému stavebního řízení, který jde na vrub vašeho předsedy Ivana Bartoše?

Určitě to vnímáme. Přes léto tomu byla věnovaná ze strany médií obrovská pozornost, takže se podařilo vyplnit okurkovou sezonu. Nicméně musím zopakovat, že každý velký systém, když se rozjíždí, tak má problémy. A jsem rád, že se situace postupně zlepšuje. Bohužel se moc nedalo pracovat s termínem spuštění a muselo se to takhle netakticky spustit před volbami. Jinak bychom jako stát platili penále.

Nicméně asi byste jako krajský lídr strany bral, kdyby se akce spustila až třeba prvního října...

Určitě by to bylo lepší datum. Ale jsem rád, že se do toho šláplo a že se to konečně dělá. Kdybychom ve všem pořád jen čekali, až bude po volbách, tak neuděláme nikdy nic. Vlastně mne štve, že tady v této zemi má málokdo politickou kuráž dělat i nepopulární kroky.

Nejste trochu překvapen, jak je zatím v kraji slabá kampaň? Nebýt vás, tak třeba televizní debaty byly úplná selanka.

Mně to bohužel připomíná situaci před čtyřmi roky. Je to pořád stejné. Vlastně se plácáme po ramenou, že je tady ráj na zemi, a když se něco nedaří, tak za to může stát.

Ovšem svou kritikou se vlastně odsuzujete k dalšímu pobytu v opozici. Stávající koalici tím ještě více semknete. Nezdá se reálné, že na vás zbude místo v radě, pakliže volby nenabídnou nějaký šokující výsledek. Jsme demokratická strana a musím říct, že v popředí kandidátky jsme se všichni shodli na tom, že nám pobyt v opozici nevadí. Navíc si myslím, že kdybychom se podbízeli hejtmanovi Martinu Netolickému jako ostatní, tak nebudeme upozorňovat na problémy v kraji. A tím pádem bychom byli jako opozice k ničemu, stejně jako je nyní hnutí ANO, které vbíhá do náruče hejtmanovi Netolickému, a ostatní tomu ještě svorně tleskají.

Právě stávající hejtman Netolický vypadá v prostředí krajské politiky dominantně. I ve zmíněných debatách si urval největší porci času. To je možná důvod, proč ostatní na něj neútočí.

Určitě platí to, že kdo je proti hejtmanovi, tak se výrazně znelíbí. Ale já jsem bojovník a nechci jen koukat, jak se to tady postupně hejtmanizuje. To mne zlobí, a proto chceme kampaň vést i konfrontačně. Na druhou stranu je třeba uznat, že Martin Netolický je vždy skvěle připraven, dává politice celého člověka.

Přesto bych od vaší strany, jako tedy hlavní opoziční, čekal, že budete ještě více vidět. Že budete tvrdší, připravenější, přesnější v argumentech. Máte pravdu, že jsem třeba v debatách v televizi mohl být ještě ostřejší. Ale nechtěl jsem sklouznout do roviny osobních útoků. Bylo by to sice strašně jednoduché, ale také laciné. Nechci sklouznout na úroveň populistů.

Co vidíte jako největší nedorazy stávající krajské koalice?

Nejhorší je podle mne neutěšená personální situace v nemocnicích. Myslím, že právě toto trápí většinu lidí v kraji nejvíce. Protože strach z toho, že nemusíte být včas ošetřen, musí v lidech zákonitě vzbuzovat pocit ohrožení.

A dá se s tím něco dělat? Problémy jsou s lékaři v celé zemi.

Určitě. Musí dojít na hloubkové audity a kontroly ve všech nemocnicích. Peněz tam neposíláme vůbec málo. Musím zdůraznit, že společnost Nemocnice Pardubického kraje dává na platy zhruba 70 procent všech svých prostředků. Běžné je v jiných krajích tak 50 procent. Někde nám protéká zhruba 900 milionů ročně. Navíc si myslím, že by bylo dobře, aby v představenstvu krajských nemocnic už neseděli jen kamarádi pana hejtmana, ale skuteční odborníci. Pokud se toto nezmění, tak s tím těžko něco dělat.

A co doprava?

Musím uznat, že se silnice nyní docela opravují, to ano. Ale chybí, na základě čeho, nějaká data, která by dávala celé věci systém. Nyní mám pocit, že to jsou nahodilé akce. Nerozhoduje se podle potřeby, ale libosti někoho. Znám starosty, kteří jsou třeba u vedení kraje v nelibosti, a tak se v okolí jejich obcí silnice neopravují. Jiní jsou zase třeba s hejtmanem zadobře, a tak se nové silnice dočkají.

S kým byste šli v případě úspěchu do koalice?

Zcela otevřeně říkám, že pro nás by bylo nejlepší zkopírovat vládní sestavu, která funguje už tři roky pod vedením premiéra Petra Fialy. Dává zemi stabilní vládu, myslím, že by bylo zajímavé něco podobného zkusit na krajské úrovni.

Co hnutí ANO?

S ním bychom do koalice určitě nešli. I když víme, že si tímto rozhodnutím vyhazujeme z ruky pár es pro povolební vyjednávání. Chceme ale být před voliči transparentní, a proto to nyní říkáme nahlas.

Proč? Třeba v Chrudimi, kde jste radním, spolu vládnete už druhé volební období.

Tam jsme se shodli na mnoha klíčových projektech města a dávalo nám smysl na nich s ANO spolupracovat. Komunální politika je přece jen něco jiného. U té krajské máme pocit, že bychom byli už příliš blízko ďábla, když bych měl použít toto přirovnání. Už nám to nepřijde jako dobré řešení. Navíc jsme si s kolegy z čela kandidátky udělali interní hlasování, s kým do koalice jít a s kým ne, a u ANO nám vyšlo, že raději nechodit.

A co hejtmanova koalice 3PK?

Tam to bylo složitější. Řekněme, že nám to vyšlo padesát na padesát