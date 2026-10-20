Krajský úřad v Pardubicích schválil modernizaci lanovky v Dolní Moravě

Společnost Sněžník Activity získala od krajského úřadu v Pardubicích souhlasné jednotné environmentální stanovisko k modernizaci a prodloužení lanové dráhy U Slona v rekreačním areálu v Dolní Moravě. Má nahradit dosavadní čtyřsedačkovou lanovku kabinovou dráhou. Úřad záměr schválil po opakovaném doplňování podkladů ze strany společnosti, zjistila ČTK na úřední desce Pardubického kraje.
Plánovaná kabinová lanovka bude končit u chaty Slaměnka a ve vrcholovém bodě se propojí s lanovou dráhou Sněžník. Trasa plánované dráhy bude zalomená, její současnou horní stanici nahradí mezistanice, nová horní stanice vznikne na jižní straně nynější sjezdovky naproti horní stanici lanovky Sněžník. Maximální přepravní kapacita bude 2775 lidí za hodinu.
Záměr kritizovaly některé organizace ochrany přírody. Upozorňovaly především na možné negativní dopady stavby na chráněné druhy rostlin a živočichů, na rozdrobení lesní krajiny a zvýšenou zátěž území v okolí Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Kritické připomínky se týkaly rovněž rizika eroze, šíření invazních druhů a nárůstu turistického a cyklistického provozu. Krajský úřad ale dospěl k závěru, že při splnění jím stanovených podmínek nepřekročí jeho dopady zákonem přípustnou míru, a v procesu EIA vydal souhlasné stanovisko.
Podle úřadu veřejný zájem na uskutečnění záměru, který spočívá zejména v zajištění bezpečné a dlouhodobě funkční přepravní infrastruktury, zlepšení přístupnosti území a zachování rekreačního využití území, převažuje nad zájmem na zachování lesa na dotčených pozemcích. Jejich vynětí z této funkce má být dočasné, podle dokumentace bude provoz ukončen do 31. srpna 2049, stavba se odstraní a pozemky zrekultivují včetně obnovy porostu.
Nová lanovka by měla být v provozu celoročně pro dopravu turistů a cyklistů k chatě Slaměnka, která je hlavně v létě cílovým místem většiny z nich. Důvodem jsou hlavní atrakce tohoto místa, Stezka v oblacích a visutý most Sky Bridge 721, a také možnost návratu do údolí bobovou dráhou. V zimě bude lanovka sloužit lyžařům a pěším návštěvníkům. Stavba by měla podle dřívějších informací skončit v listopadu 2028, aby byla připravená před mistrovstvím světa v jízdě na horských kolech, které se bude v roce 2029 konat v Dolní Moravě a Novém Městě na Moravě.