K nezvyklé záchranné akci v Pečíkově vyjeli profesionální hasiči z Moravské Třebové a dobrovolní hasiči z Městečka Trnávka krátce po poledni.
„Zvíře se s barelem na hlavě dostalo do řeky a nemohlo se dostat ven. Hrozilo, že by se kráva mohla utopit, pokud by si do barelu nabrala vodu,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák.
Hasiči po obhlídce terénu našli vhodné místo a zvíře s barelem na hlavě bezpečně vyvedli na břeh, kde mu ho sundali.
„Zachráněnou krávu si převzal majitel, který ji odvedl s pomocí hasičů k ostatním kusům do ohrady,“ dodal Polák.
13. května 2025