Geometrické objekty z pletiva, jemné prostorové kresby vytvořené pomocí 3D pera i variabilní sestavy krychlí, kvádrů a válců představí výstava výtvarnice Vladany Hajnové v pardubickém Art Space NOV. Autorka pracuje s linkou, rytmem a strukturou a zkoumá možnosti kresby v ploše i prostoru. Vernisáž bude v pátek 4. prosince v 18:00, řekla ČTK kurátorka Martina Vítková.
"Vladana Hajnová je zakotvená na pardubické tvůrčí scéně jako málokdo jiný. Jejím otcem byl ikonický umělec Alva Hajn, vyrostla obklopená jeho dynamickými expresivními díly, dramatickou pastózní malbou a těžkým betonem. Možná proto jsou její práce křehké, subtilní a konstruktivní," řekla kurátorka.
Autorka se ve vlastní tvorbě vydala opačným směrem než její otec. Směřuje k subtilnosti, jemnosti, čistotě formy a konstruktivnímu uvažování. Základním prvkem její tvorby je linka, kterou autorka rozvíjí v ploše i prostoru. Zkoumá její vrstvení a akumulaci, rytmus, strukturu, mřížku i optické a potenciálně kinetické účinky, řekla kurátorka.
Zatímco dříve umělkyně využívala běžné materiály, jako jsou pletiva, brčka či špejle, v poslední době ji zaujal také 3D filament. Tato tenká plastová struna se taví v nahřívacím peru podobném malé tavné pistoli a na vzduchu okamžitě tuhne. To autorce umožňuje kreslit pevné linky přímo v prostoru, bez tradiční podložky.
Pro galerii Hajnová připravila instalaci z pletivových modulů. Krychle, kvádry a válce vytvářejí variabilní sestavu reagující na specifickou architekturu pernštejnského podzemí. Výstavu doplní prostorové objekty vytvořené pomocí 3D pera.
Tvorba Hajnové navazuje na tradici evropského konstruktivismu a minimalismu. Blízká je jí například tvorba francouzského umělce Françoise Morelleta, skupiny ZERO nebo českého výtvarníka Františka Kyncla.
Hajnová vystudovala SPŠ textilní v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Je členkou Klubu konkretistů KK3. Kromě umělecké tvorby se věnuje také pedagogické a lektorské činnosti.