Kritika magistrátu kvůli dopravě v Pardubicích sílí. Důvod? Stav mostů a parkování

Milan Zlinský
  10:12aktualizováno  10:12
Změny v systému parkování a hlavně stav mostů v Pardubicích. Dva důvody, proč se stále více lidí zlobí na vedení pardubického magistrátu. Ten podle nich nedostatečně komunikuje s veřejností. Nejdrsnější kritiku schytal náměstek Jan Hrabal za stále ještě nedokončenou opravu mostu kapitána Bartoše a změny v Sakařově ulici.
Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem. | foto: Barbora Kaufmannová

Parkování je čím dál dražší. K tomu se placené zóny rozšiřují už i mimo centrum města. A když chceme přejet na druhý břeh Labe, tak abychom si v práci vzali neplacené volno. Asi tak by se daly shrnout čím dál četnější a ostřejší výtky lidí proti stavu dopravy v Pardubicích.

Jako hromosvod negace přitom nespokojencům slouží náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO. „Jsem si vědom toho, že nyní to není pro řidiče snadné. Ale už brzy by se nám všem mělo ulevit. V prosinci se otevře severovýchodní obchvat města s novým mostem přes Labe, koncem jara bude opravený most Pavla Wonky. Příští rok také začneme stavět provizorium u mostu kapitána Bartoše,“ uvedl Jan Hrabal, kterého prý útoky od lidí mrzí.

„S každým, kdo chce slušně komunikovat, mluvím. Jsou věci, které ovlivnit nedokážu. Nemůžu třeba za to, že se táhne výběrové řízení na stavbu provizorního mostu mezi nádražím a sídlištěm Polabiny,“ doplnil politik.

Opravuje se nejvytíženější železniční trať v zemi, vyšší rychlost je v nedohlednu

A právě sága kolem mostu kapitána Bartoše, kde se už hodně dlouho jezdí jen kyvadlově, byla spouštěčem další vlny nevole. Ukázalo se totiž, že dočasný most se nezačne stavět dřív než za rok touto dobou. „Magistrát požádal o stavební povolení na celou akci na přelomu září a října. Když vezmeme v úvahu, jak dlouho takové řízení trvá, tak mi vychází, že stavba nemůže začít dříve než za rok v září,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Největší „bídu“ schytal náměstek Hrabal na hodně sledované facebookové stránce Pardubice v České republice. Právě na ní nedávno vyšel příspěvek, ve kterém pisatelé, kteří chtějí zůstat v anonymitě, velmi ostře kritizují stav mostu a přípravu toho nového.

„Pan náměstek Jan Hrabal, jak je jeho dobrým zvykem, informuje pouze o pozitivních věcech. A tak skutečnost, že před více než rokem sliboval otevření tohoto provizoria v termínu 1. června 2025 a nebo ještě dříve, působí nyní až komicky, když po roce a něco oznamuje teprve zahájení řízení stavebního úřadu,“ stojí v úvodu článku, který měl vysoké desítky reakcí.

Po povodních to jde rychleji

Radnici v něm tvůrci kritizují hlavně za to, že přípravy stavby dočasného mostu notně váznou. A dávají to do souvislostí s loňskými povodněmi na severu Moravy, kde velká voda vzala řadu mostů, ale část z nich je už opravena nebo zcela nahrazena novými stavbami.

„Jeďte se podívat do Opavy, kde povodeň před rokem poškodila most, který musel být stržen. Obratem vystavěli provizorium, po kterém už jezdí i MHD, a nyní už dokončují most nový. To, co se v Pardubicích pod vaším vedením předvádí v dopravě, je hanebná neschopnost,“ stojí ve vzkazu náměstkovi, který s chutí komentovaly desítky lidí.

„Všude jinde by byl dávno postavený nový most. V Pardubicích je to v posledních letech jeden dopravní prů*er za druhým,“ napsal Ondřej Vacek.

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Náměstek se brání tím, že po živelní katastrofě platil v Opavě výjimečný stav, ve kterém není nutné na stavby dělat veřejné soutěže. „Pak jde samozřejmě vše mnohem rychleji. Nám už se soutěž natáhla na devět měsíců, to je bohužel skutečnost, kterou těžko ovlivním,“ řekl Hrabal.

Za pravdu mu částečně dává i opozičník Klimpl. „Ano, v soutěži bylo hodně odvolání, to je pravda a celou věc to zdrželo. Na druhou stranu mám pocit z pana Hrabala, že je toho na něj moc a že prostě nestíhá,“ řekl Klimpl.

Vadí i změny u Sakařovy ulice

Hrabal si už své užil na zářijovém jednání zastupitelstva, kdy na radnici přišly desítky lidí z okolí Sakařovy ulice. Právě tam se totiž rozšiřovala parkovací zóna a radnice tam provedla i další úpravy ve značení. A tamním obyvatelům se změny vůbec nelíbily.

„Veškerá dopravní opatření ve východní části městského obvodu I byla detailně projednána s dopravní komisí, kde mají své zástupce všechny zastupitelské kluby, a všechna opatření komise schválila. Jinak se stěžovateli, kteří mi dali kontakt, jsem už ve spojení a jejich situaci řešíme. Třeba detaily ve značení se upravit dají, ale jako celek opatření zavedeme. Není cesty zpět,“ reagoval na kritiku Hrabal.

Přes most projedou auta jedním jízdním pruhem.
Most kapitána Bartoše v Pardubicích
Most kapitána Bartoše v Pardubicích
Před mostem musí řidiči čekat na zelenou.
Politici z ostatních stran na jednu stranu uznávají, že to má náměstek pro dopravu v Pardubicích těžké. Na tu druhou dodávají, že komunikace vedení magistrátu by mohla být v těchto ožehavých věcech lepší.

„Za oprávněnou kritikou stojí hlavně špatná komunikace vedení města. Nikdo za těmi lidmi nepřišel. Oni se tak prostě 1. října ráno vzbudili a koukali, že u jejich domu platí nová dopravní pravidla. Ta jsou navíc zčásti nelogická a komplikují jim život. To však nic nemění na tom, že regulované parkování jednou bude po celém městě. Jiná cesta není, nyní ten problém jen suneme jinam,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS a poslanec Karel Haas.

Na dočasný most si Pardubice počkají další rok. Stavba nového se tak opět protáhne

Lídr Pardubáků a radní města František Brendl pak zase upozorňuje na to, že se blíží komunální volby a v těch může hrát doprava klíčovou roli. „Honzu docela lituji. Dělá nepopulární kroky, které je nutné dotáhnout. Navíc má gesci, ve které se těžko dají udělat v Pardubicích pozitivní body. Ovšem jistě jde lépe lidem ty nepříjemné věci vysvětlovat. Pokud se to dál nebude dařit, odrazí se to na výsledku voleb, to je jasné,“ řekl koaliční partner vládnoucího ANO František Brendl ze Společně pro Pardubice.

Podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO jsou lidé nespokojení vždycky, když byli na něco zvyklí, a přijde změna v podobě placení. „Negativní emoce chápu a respektuji to. Ale nesouhlasím s tím, že to nebylo ze strany radnice vůbec komunikováno. Komunikovalo se prostřednictvím médií, úřední desky, radničního zpravodaje, pomocí sociálních sítí, informace byly,“ doplnil primátor Nadrchal.

