Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké se celé odvětví nachází.
Část výroby se přestěhuje do Jihlavy, v České Třebové zůstane také sídlo firmy.

Obchodní ředitel a člen představenstva CZ LOKO Jan Kutálek.
Výroba se přestěhuje do Jihlavy, v České Třebové zůstane kromě dílen také sídlo...
Mimo jiné i proto, že ČD Cargo, nákladní divize Českých drah, musí kvůli ztrátě zakázek část vlastních lokomotiv a vozů prodávat či šrotovat. Nákupy nových strojů se proto zpomalují stejně jako tempo, jakým má dostávat již nasmlouvané lokomotivy. Podobně postupují i další nákladní dopravci v Česku i zahraničí, kam CZ Loko prodává, uvádí server E15.

„Krize nákladní železnice vyplývá z restrukturalizace průmyslu v Evropské unii. Zavírají se doly i železárny jako Liberty, kde dominovala vlaková doprava. Pevně věřím, že si Evropa uvědomí, že nákladní železnice je její budoucnost a pohled na ni změní,“ uvedl Bárta.

Přesun výroby nám uvolní kapacity na opravy, říká obchodní ředitel CZ LOKO

Jeho podnik předloni utržil přes pět miliard korun a vydělal přes 33 milionů, vyplývá z poslední zveřejněné výroční zprávy.

Společnost ČD Cargo má jen letos propustit více než tisícovku zaměstnanců, tedy asi pětinu. Ještě razantněji, zhruba o čtvrtinu, zmenšuje vlastní flotilu, z loňských 21.000 nákladních vozů se má brzy stát 15.000 až 16.000. Některé lokomotivy i vozy dopravce prodává, většinu jich ale vzhledem k nadbytečným kapacitám šrotuje.

Část výroby se přestěhuje do Jihlavy, v České Třebové zůstane také sídlo firmy.
Českotřebovský závod CZ LOKO zaměstnává 470 lidí, po přesunu výroby do Jihlavy ve Třebové propouštět nebude.
Společnost CZ Loko má zákazníky v České republice i zahraničí. V exportu dodávky směřovaly zvláště do Itálie, na Slovensko, do Norska, Turecka a Polska.

Hlavní závod firmy je v České Třebové, provozovny a servisní střediska jsou v Jihlavě, Letohradu, Lovosicích, Praze a Ostravě. Dceřiné společnosti má v Česku, Itálii a Polsku. Majoritní podíl v CZ Loko drží s 51 procenty předseda představenstva Josef Bárta, zbývajících 49 procent patří firmě Zeppelin CZ.

