Rodiče mají představu, že jim dítě opravíme a vrátíme, říká šéfka krizového centra

Radek Latislav
  10:02aktualizováno  10:02
Krizové centrum J. J. Pestalozziho funguje ve Svitavách už 15 let a za tu dobu pomohlo z krizí jakéhokoli druhu tisícům lidí. Jen za loňský rok to bylo téměř 800 klientů. V posledních letech však narůstají psychické potíže zejména u mladých lidí. Roste i počet klientů, kteří potřebují pomoc s oddlužením.

Vedoucí krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách Irena Valtová. | foto: Radek Latislav, MF DNES

Pan Tomáš přišel do Krizového centra ve Svitavách na začátku roku v momentě, kdy měl pocit, že už nemá kam dál. Rozpad manželství, dlouhodobé napětí v rodině, neshody ohledně dětí a tíha dluhů, které sám nemohl zvládnout – to všechno se na něj sesypalo jako lavina. Zůstal sám, bez domova, bez peněz, bez jistoty. Nejvíc ho však trápilo, že ztrácí kontakt se svými dětmi, které pro něj znamenají všechno.

„Když jsme se spolu poprvé sešli, byl zoufalý, vyčerpaný, zlomený. Mluvil pomalu, s očima sklopenýma k zemi. Bylo na něm vidět, že už dlouho nenarazil na nikoho, kdo by mu opravdu naslouchal,“ vypráví Soňa Hochová, která má v krizovém centru na starost právní poradenství pokrývající široké spektrum problémů – od rozvodů až po oddlužení.

Obojí bylo v jeho případě potřeba. Právní bitvy s bývalou manželkou nejen kolem majetkového vypořádání byly náročné a plné emocí, ale pan Tomáš už na ně nebyl sám. Stejně jako klienti, kteří se nebáli a vyhledali pomoc odborníků svitavského Krizového centra, které už 15 let funguje pod hlavičkou Centra J. J. Pestalozziho.

Lidé se na krizové centrum nejčastěji obracejí s problémy týkajícími se psychického zdraví a sociálních situací. Jak podotýká Irena Valtová, vedoucí centra, lidé však až na výjimky často přicházejí do krizového centra pro pomoc pozdě. „Čím déle problém trvá, tím se situace horší, takže včasná intervence je vždy nejlepší. Poslední dobou evidujeme velký nárůst případů. Za loňský rok jsme měli téměř 800 klientů. Dříve naši pomoc vyhledalo ročně kolem 500 až 600 lidí,“ říká speciální pedagožka.

Mladí lidé? Nárůst

Situace se zhoršuje zejména u dětí a mladistvých teenagerů. „Tam to narostlo o 150 procent. Problémy jsou různé, ale většinou děti nezvládají fungovat v běžném prostředí, nechodí do školy, trpí depresemi, úzkostmi, dochází u nich k sebepoškozování a podobně. Situace často pramení z nejistoty ve společnosti,“ upozorňuje Valtová na neblahé trendy dnešní doby.

Množství problémů, s nimiž lidé přicházejí, jsou spojené s obtížnými vztahy v rodině, kde může docházet k domácímu násilí, rozpadu manželství nebo finančním problémům. „Rodiče k nám často dovedou dítě s představou, že my ho opravíme a pak ho v pořádku vrátíme. Tak to nefunguje, protože pokud se nezmění něco v rodině, tak se dítě vrátí do stejných podmínek, které ho předtím formovaly klidně i několik let. Je potřeba pracovat s celou rodinou,“ dodává vedoucí centra, ve kterém dnes pracují dvě sociální pracovnice, jedna právnička, dva terapeuti, jedna krizová interventka a dva psychologové.

Zejména nedostatek dětských psychologů se varovným způsobem projevuje i tady. Čekací doby u psychologické intervence jsou až tři týdny, dříve byli odborníci na duševní zdraví schopni nastoupit klidně i do druhého dne. Psychologové chybějí například na dětských odděleních nemocnic, natož aby jimi disponovaly školy. „Čekací doby jsou velice dlouhé. Když se dějí závažné věci, vyjíždíme do škol i nemocnice,“ dodává Valtová.

Centrum se proto chce dostat do povědomí hlavně mladých lidí kampaní pro základní a střední školy, kterým nabízí cyklus interakčních přednášek, ze kterých pochopí, jak správně a včas na určité situace reagovat. Teenageři se nemusejí obávat, že by pracovníci hned zvedli telefon a oznamovali problém jejich potomků rodičům. „Všichni pracovníci, kteří u nás pracují, jsou vázaní mlčenlivostí, takže o tom, co se tady děje, nikomu nemůžeme sdělovat informace. Pouze orgánu sociálně-právní ochrany dětí a soudu,“ doplnila Valtová.

Centrum financované z krajských a státních dotací, které lidem pomáhá řešit široké spektrum právních problémů včetně řešení exekucí a nároků vůči věřitelům, poskytuje své služby zdarma.

Důležitá je důstojnost

Kromě Svitav má Centrum J. J. Pestalozziho pobočky v Chrudimi, Žamberku i v Jihlavě. O tom, že včasná pomoc přináší své ovoce, vypovídá i příběh pana Tomáše. Jeho životní situace se postupnými krůčky zlepšuje. Dnes má stabilní bydlení, pravidelný kontakt s dětmi a hlavně – opět ví, že má cenu žít. Podle Soni Hochové se mu vrátila důstojnost a s ní i naděje. „Jeho příběh připomíná, jak rychle se může člověku zhroutit svět. A také to, jak důležité je, aby v takové chvíli nebyl sám,“ dodává.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Cheb dokončil další část oprav Lesní ulice na Skalce

Město Cheb dokončilo druhou etapu rekonstrukce Lesní ulice na sídlišti Skalka. Ulici, která prochází celým sídlištěm, začalo město opravovat už v loňském roce,...

17. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měli nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

17. srpna 2025  11:50

Na Hornické naučné stezce v Jihlavě přibyla replika hornické zvoničky

Na Hornické naučné stezce v Jihlavě přibyla replika hornické zvoničky. Je u šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Připomíná období, kdy se tam těžilo stříbro a...

17. srpna 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

17. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do...

17. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Festival MikuLOVE letos nabídne oslavu 40. výročí skupiny Už jsme doma

Festival MikuLOVE, který se koná v Mikulově na Břeclavsku, letos nabídne třeba oslavu 40. výročí skupiny Už jsme doma. Poslední srpnový víkend vystoupí přes 20...

17. srpna 2025,  aktualizováno 

Střecha věže bývalé tvrze vzniká na základě historických fotografií

Věž bývalé tvrze v Pomezné na Chebsku bude už brzy vypadat jako kdysi. Památka aktuálně získává vysokou střechu, jejíž projekt vznikl podle dobových fotografií. Hotovo má být v září. Stavba, která je...

17. srpna 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Soud v Brně eviduje návrh na vazbu Jiřikovského, vazební zasedání bude odpoledne

Městský soud v Brně eviduje návrh na vazbu pro obviněného Tomáše Jiřikovského, vazební zasedání má v plánu soudce nařídit v odpoledních hodinách. Zatím ale čas...

17. srpna 2025  8:58,  aktualizováno  8:58

Na Šumpersku hořely střechy rodinného domu a hospodářských budov, škoda 3 mil.Kč

Hasiči dnes nad ránem likvidovali požár střechy rodinného domu a hospodářských budov v Třeštině na Šumpersku. Škoda se odhaduje na více než tři miliony korun....

17. srpna 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Šumpersku hořely střechy rodinného domu a hospodářských budov, škoda 3 mil.Kč

Hasiči dnes nad ránem likvidovali požár střechy rodinného domu a hospodářských budov v Třeštině na Šumpersku. Škoda se odhaduje na více než tři miliony korun....

17. srpna 2025  8:30,  aktualizováno  8:30

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.