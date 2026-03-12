Tyto autentické podzemní prostory, vybudované v roce 1953 přímo v zámeckých valech, nesloužily k ochraně běžného obyvatelstva, ale fungovaly jako krajské velitelské stanoviště pro případ nepřátelského útoku či živelné katastrofy.
Návštěvníci si mohou detailně prohlédnout dochované dobové vybavení, které zahrnuje filtroventilační zařízení, telefonní ústřednu, dálnopis, vlastní studnu i odmořovnu. Prostory bohužel nedisponují bezbariérovým přístupem. Základní vstupné na tuto historickou exkurzi činí 120 Kč, snížená varianta vyjde na 60 Kč.