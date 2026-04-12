Pardubické hudební jaro 2026: Patnáct koncertů a jedno jubileum

Gabriela Gregorová
  8:22aktualizováno  8:22
Ačkoli to kalendářní už dávno začalo, Pardubické hudební jaro odstartuje v pondělí 13. dubna. Bude v pořadí již 48. a pořadatelská Komorní filharmonie Pardubice (KFP) přichystala 15 večerů plných muziky a inspirativní dopolední setkání.
Fotogalerie4

Italský orchestr spolu s dirigentem a koncertním mistrem Alessandrem Tampierim zahájí festival Pardubické hudební jaro 2026.

„Nepsanou tradicí festivalu se stalo uvedení Vivaldiho Čtvero ročních období. Tentokrát jsme zvědaví na interpretaci italského hráče na barokní housle Alessandra Tampieriho, který k nám zavítá se svým orchestrem Accademia Bizantina. Přehlídku otevřou 13. dubna v Sukově síni Domu hudby,“ uvedla Vladislava Kopecká, vedoucí koncertního oddělení KFP.

Dramaturgie slibuje mimořádné koncerty, ať už v podání ostřílených bardů, jakými jsou houslista Václav Hudeček, mezzosopranistka Dagmar Pecková nebo violoncellista Petr Nouzovský, či nastupující mladé generace, kterou reprezentuje klavírista Matyáš Novák, klarinetista Otakar Antonín Štefan, kontrabasistka Ema Světlíková či Chlapecký sbor Bonifantes.

Italský orchestr spolu s dirigentem a koncertním mistrem Alessandrem Tampierim zahájí festival Pardubické hudební jaro 2026.
Mezzosopranistka Dagmar Pecková oslaví na festivalu Pardubické hudební jaro 2026 své profesní jubileum vzpomínkou na skladatele Kurta Weila.
Katta na svých unikátních bílých varhanách otevírá prostřednictvím hudby nové světy.
Místo na festivalu mají i mladí talentovaní muzikanti. Klavírní virtuos Matyáš Novák své programy často obohacuje o vlastní transkripce známých děl. Ani jeho koncert v Sukově síni 14. dubna nebude výjimkou.
4 fotografie

Kromě Domu hudby našel festival zázemí pro pardubickou část i v Gočárově galerii v Automatických mlýnech, na radnici a v Rytířských sálech zámku. Právě zámek bude patřit rezidenčnímu souboru, jímž je už několik let Barocco sempre giovane. „Soubor vystoupí spolu s fagotistou Václavem Vonáškem, který se poprvé s Baroccem představil v Pardubicích před 20 lety. Od té doby ušel značnou cestu, stal se vítězem Pražského jara, laureátem ARD v Mnichově a zakotvil jako člen Berlínské filharmonie,“ představila sólistu Kopecká.

Jubileum – 45 let na scéně – oslaví na festivalu pěvkyně Dagmar Pecková, jež připomene německého skladatele židovského původu Kurta Weilla, autora slavného Morytátu o Mackie Messerovi. Gočárova galerie přivítá klavíristu Adama Skoumala a jeho hosty, v dalším koncertu pak tympanistku KFP Cécile Boiffin. „Ta si do programu Vzpomínky na Francii pozvala svou kolegyni flétnistku Veroniku Pejřilovou a herce Josefa Vránu. V jejich podání zazní nové aranže skladeb francouzských autorů pro marimbu a příčnou flétnu proložené četbou ze Cyrana z Bergeracu či inspirativních textů Clauda Debussyho,“ uvedla Kopecká.

Jeden pořad věnuje filharmonie i dětem, její oblíbená dětská matiné jsou zaměřena na nejrůznější témata či osobnosti z hudebního světa. Festivalový koncert tak bude na téma Jaro, jará a rozjařená hudba.

Koncerty ovšem hostí i další místa kraje. „V Sezemicích dáme prostor sboru Bonifantes, který pod vedením svého sbormistra Jana Míška zařadí i nádherný kus Zdeňka Lukáše Jaro se otevírá. Dále nás čekají bílé varhany spektakulární umělkyně Katty, která nástroj vyrobený jí na míru rozezní ve vysokomýtském kostele sv. Vavřince. A poprvé navštívíme románský kostelík v Kojicích, a to s programem Vivat Tango! violoncellisty Petra Nouzovského a akordeonisty Ladislava Horáka,“ nastínila Kopecká.

Další koncerty budou v Lázních Bohdanči, Seči, Kladrubech nad Labem, Heřmanově Městci a Přelouči, kde Dialog houslí a varhan povedou houslista Daniel Plavec a varhaník Martin Gregorius. Tím festival 30. května skončí.

Detailní program je na webu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

12. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V ústecké části Střekov přibudou další parkovací zóny pro residenty

ilustrační snímek

Parkování pro residenty se rozšíří do další části ústecké čtvrti Střekov. Na Nové Vsi brzy přibudou placená modře označená stání. Obvod se snažil domluvit s...

Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro...

12. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Liberec do konce léta opraví prostory v zámku, které budou pro úředníky

ilustrační snímek

Liberec do konce léta opraví prostory v městském zámku, které začnou využívat jeho úředníci. Obsadí přízemí v takzvaném redernovském křídle. Podle náměstka...

12. dubna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:22

Majáles Praha 2026: Studentské oslavy jara v Letňanech chystají hvězdné překvapení

Majálesový průvod vyšel ve 14 hodin z náměstí Republiky.

Blíží se oblíbená studentská oslava jara. Letiště Praha Letňany se v pátek 1. května 2026 pod taktovkou předních českých i zahraničních interpretů promění v hlavní dějiště největšího tuzemského...

12. dubna 2026  9:18

Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Řidiči i chodci si zvykají na nový semafor na zlínském sídlišti Jižní Svahy

Ve Zlíně na Jižních Svazích zřejmě prodali láhev rumu s metylalkoholem.

Řidiči si pomalu zvykají na nový semafor, který je od března součástí přechodu pro chodce v Okružní ulici pod budovou prvního segmentu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Před jeho instalací se tady...

12. dubna 2026  9:02

Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna...

Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se...

12. dubna 2026  9:02

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda zřídit komunitní zahradu, zájem je malý

ilustrační snímek

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda ve městě zřídit komunitní zahradu. Pozemek vyčleněný městem by sloužil místním lidem nejen k zahradničení, ale i jako místo pro...

12. dubna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.