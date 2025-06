Osobnosti známé z tuzemských i zahraničních pódií, které obohatí tradiční abonentní koncerty, novou komorní řadu, pokračování oblíbených matiné i velkolepý průnik žánrů nabídne jediný profesionální orchestr v kraji, který po prázdninách na své domovské scéně v Sukově síni Domu hudby začne psát svou 57. kapitolu hudebního života. A zahájí ji slavnostním inauguračním večerem 15. září, kde poprvé představí nového šéfdirigenta.

57. sezona Komorní filharmonie Pardubice Abonentní koncerty Inaugurace Yibai Chen (violoncello), dir. Vahan Mardirossian Podzimní zahrada hudby

Karel Košárek (klavír), dir. Alena Hron Varhanní slavnost

Monika Melcová (varhany), Naji Hakim (varhany), dir. Vojtěch Spurný Simona Šaturová

Simona Šaturová (soprán), dir. Robert Kružík Brahms & Beethoven

Leoš Čepický (housle), Michal Kaňka (violoncello), dir. Vahan Mardirossian Hofbauer & Borowicz

Walter Hofbauer (trubka), dir. Lukasz Borowicz Pražský Mozart

Roberte Mamou (klavír), dir. Vahan Mardirossian Leoš Svárovský

Martin Daněk (hoboj), dir. Leoš Svárovský Osudová

Svetlin Roussev (housle), dir. Vahan Mardirossian Operní gala

Štěpánka Pučálková (mezzosoprán), Gustáv Beláček (basbaryton), dir. Stanislav Vavřínek



Pozn.: Termíny na webu.

„Jeho umělecká vize a bohaté zkušenosti jistě přinesou nové impulzy a inspiraci nejen našemu orchestru, ale i našemu publiku. Spojení s tak významnou osobností, která diriguje například na Soutěži královny Alžběty v Bruselu, je pro nás opravdu velkým krokem vpřed,“ uvedl ředitel orchestru Pavel Svoboda.

Vahan Mardirossian působí nejen jako dirigent, ale i jako klavírista, několik let byl hlavním dirigentem Caen Symphony Orchestra ve Francii a hudebním ředitelem Národního komorního orchestru Arménie. Již pět roků je hudebním ředitelem Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Pardubičtí posluchači už jeho umění mohli ocenit například na březnových abonentních koncertech nebo na Zahajovacím koncertě Pardubického hudebního jara 2023, filharmoniky vedl i loni na podzim na koncertech v Itálii.

„S orchestrem jsem natočil řadu pozoruhodných nahrávek, provedli jsme i několik úspěšných koncertů. Je úžasné, jak dobře jsme si porozuměli. Těším se na možnosti, snad i mezinárodní, které nám společná budoucnost přinese,“ řekl k pardubickému angažmá Vahan Mardirossian.

Pokud je řeč o prvním abonentním koncertě 57. sezony, je namístě doplnit i jméno sólisty slavnostního inauguračního večera. Bude jím laureát již zmíněné Soutěže královny Alžběty v Bruselu, mladý a velmi talentovaný violoncellista Yibai Chen (I-paj Čchen). Tím však výčet výjimečných jmen zdaleka nekončí.

„Jsme rádi, že s námi v příští sezoně budou spolupracovat takové osobnosti, jakými jsou například houslista Svetlin Roussev, trumpetista Walter Hofbauer, klavírista Karel Košárek, sopranistka Simona Šaturová, klavíristka Roberte Mamou, pozornosti by neměl uniknout ani varhaník Naji Hakim, který v české premiéře přednese svou skladbu Koncert pro varhany a orchestr č. 5. Kromě Vahana Mardirossiana se taktovky chopí třeba Alena Hron, Leoš Svárovský, Robert Kružík, Lukasz Borowicz nebo Vojtěch Spurný,“ představila hosty abonentních koncertů, které jsou základním stavebním kamenem celé sezony, Vladislava Kopecká, koncertní manažerka pardubické filharmonie.

Klasickou abonentní řadu doplní dva menší cykly.

„Loňská úspěšná Komorní adventní řada se rozdělí na dvě části – na Komorní řadu a Adventní řadu. Adventní doplní před Vánocemi městskou akci Advent s vůní perníku a opět ji tvoří čtyři koncerty v kostele svatého Bartoloměje. Zahraje na nich například houslista Václav Hudeček nebo varhaník Jaroslav Tůma. Komorní řadu v říjnu zahájí netradiční verze Orffova slavného díla Carmina Burana. Nedbalovo kvarteto spolu s prvním klarinetistou filharmonie Vladimírem Brablecem v lednu připomenou den Mozartova narození a v únoru zahraje Corvus Quartet Valentýnský koncert v aule Univerzity Pardubice,“ řekla Kopecká.

Děti vstoupí do světa Janáčka i Stravinského

Svůj program budou mít také děti. Oblíbená matiné s orchestrem, dirigentem Marko Ivanovićem a moderátorem Petrem Kadlecem představí v průběhu sezony tři významné skladatele v pořadech Leoš a jeho kamarádi, Igor a jeho kamarádi, Lenny a jeho kamarádi.

„Děti se tak nenásilnou formou seznamují s tím nejlepším z klasické hudby. Jak už názvy napovídají, postupně v nové sezoně poznají skladatele Janáčka, Stravinského a Bernsteina,“ uvedla Kopecká.

Komorní filharmonie Pardubice ovšem zamíří i na jiná pódia. Historicky poprvé se v září zúčastní festivalu Dvořákova Praha, kde pod vedením nového šéfdirigenta doprovodí laureáty soutěže Concertino Praga 2025. Spolu s dirigentem Robertem Kružíkem a skvělým německým trumpetistou Reinholdem Friedrichem bude orchestr hostem Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě. Své posluchače filharmonici jistě najdou i na Svátcích hudby Václava Hudečka v pražském Rudolfinu, na Smetanově Litomyšli, na slovenském festivalu Pro musica nostra Thursoviensi, Neratovských poutních slavnostech, Kocianově Ústí nebo třeba ve čtyřech městech v republice, kde uvedou Mozartovo Requiem.

Vyhýbat se orchestr nebude ani netradičním projektům, v únoru přivede do Sukovy síně Malého prince s Janem Cinou a Vendulou Příhodovou, těsně před vánočními svátky premiérově zazní v podání filharmonie v pražském Divadle Hybernia Vánoční Andersenovy pohádky.

Ceny abonentek se nemění. Stávající abonenti mohou svá místa obnovovat od 26. května do 15. června. Do té doby je předplatné automaticky rezervováno. Od 16. června budou neobnovená místa uvolněna těm abonentům, kteří by třeba chtěli vyměnit sedadlo. Od 23. června do 12. září budou mít šanci získat předplatné noví zájemci. Vstupenky lze zakoupit osobně v kanceláři ticketingu ve filharmonii, případně online na webu orchestru.